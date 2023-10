Viajes al exterior: ¿Qué países piden visa a los argentinos y cuáles no?

La duda se plantea cuando se eligen destinos fuera del Mercosur o la Unión Europea. En estos casos, la documentación exigida a los argentinos puede ser un poco más demandante, ya que se suele requerir algún tipo de visado, como en los casos de Cuba y Canadá. Asimismo. Lo mismo ocurre si se quiere viajar a los Estados Unidos, también es obligatorio tramitar una visa, la cual significa un proceso costoso y, en algunas ocasiones, también largo.

Tres tipos de visa: ¿qué país pide cuál?

Para ingresar a otros países, hay 3 tipos de visa que pueden ser solicitadas: la visa tradicional, la visa al llegar y la e-visa que se tramita de manera electrónica.

Qué es la visa tradicional

Las visas tradicionales se tramitan en la embajada o consulado del país que se desea visitar. Es importante tener en cuenta que esta visa debe ser aprobada antes de viajar. En algunos casos puede incluir entrevistas y verificación de expedientes.

Entre los destinos más turísticos que la requieren se encuentran Estados Unidos, Cuba, China y Puerto Rico.

Países que solicitan la visa tradicional:

Afganistán

Arabia Saudita

Argelia

Brunéi

Bangladesh

Cabo Verde

Camerún

Canadá

Chad

China

Cuba

Curazao

Estados Unidos

Gambia

Ghana

Guam

Guinea Ecuatorial

Kiribati

Kuwait

Liberia

Madagascar

Malí

Namibia

Níger

Nigeria

Niue

Puerto Rico

República Centroafricana

Samoa Americana, Senegal

Sierra Leona

Sudán

Taiwán

Qué es la visa al llegar

La visa al llegar se tramita al arribar al aeropuerto o la frontera en cuestión. Suele constar de un formulario entregado por las autoridades migratorias.

Entre los destinos más turísticos que piden este tipo de documentación se encuentran Egipto y Maldivas.

Países que solicitan la visa al llegar:

Burundi

Camboya

Emiratos Árabes Unidos

Egipto

Islas Cook

Islas Marshall

Irán

Laos

Líbano

Maldivas

Mauritania

Micronesia

Nepal

Palaos

Papúa Nueva Guinea

Samoa

Timor Oriental

Tuvalu

Vanuatu

Qué es la e-visa:

Las e-visas son visas electrónicas. Todo el trámite migratorio se realiza de manera online mediante la página web de cada gobierno, sin necesidad de acercarse presencialmente al consulado o a la embajada del destino a visitar.

Entre los destinos más turísticos que la solicitan se encuentran Australia, India, Nueva Zelanda y Vietnam.

Países que solicitan la e-visa:

Angola

Australia

Azerbaiyán

Baréin

Benin

Burkina Faso

Bután

Costa de Marfil

Corea del sur

Etiopía

Gabón

Guinea

India

Indonesia

Jordania

Kenia

Lesoto

Malaui

Mozambique

Myanmar

Nueva Zelanda

Omán

Pakistán

Ruanda

Santa Lucía

Santo Tomé y Príncipe

Sudán del Sur

Sri Lanka

Tanzania

Togo

Uganda

Vietnam

Yibuti

Viajar a Europa: ¿cuándo cambian las reglas para ingresar?

Por el momento, los ciudadanos argentinos pueden entrar directamente a cualquiera de los países que se encuentran dentro del espacio Schengen, siempre y cuando se tenga el pasaporte al día.

Lista de los 26 países integrantes del espacio Schengen:

Alemania

Austria

Bélgica

República Checa

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Islandia

Italia

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

Suecia

Suiza

No obstante, los estados europeos anunciaron que a partir del próximo año comenzarán a exigir un requisito de entrada, la tramitación del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS). El mismo no es el equivalente a un visado tradicional, no requiere la visita a un consulado sino que se realiza de manera online. Su costo no será elevado, rondará los 7 euros.

El ETIAS será requerido para cualquiera de los países exentos de visa para ingresar a Europa, dentro de los cuales se encuentra Argentina. Su finalidad es poder controlar la llegada de viajeros que provienen por fuera de las fronteras del espacio Schengen. De todas maneras, el ETIAS todavía no entró en vigencia, más información puede consultarse en su sitio oficial.