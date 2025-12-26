Llegó el verano, llegaron las moscas: métodos para espantarlas

Los pequeños insectos que se sienten atraídos por las frutas son una gran molestia en la cocina. Una receta casera y consejos para evitarlas

Las moscas de la fruta, una molestia constante en las cocinas

Llegó el verano, el calor, la humedad e inevitablemente llegaron las moscas. Todas esas condiciones favorecen a la proliferación de un tipo de mosca en las cocinas que parecen ser imposibles de eliminar.

Se trata de una especie llamada Drosophila melanogaster , más conocida como mosca de la fruta . Este pequeño insecto tiene un cuerpo de color tostado y una cabeza redondeada , por lo que es fácilmente identificable.

A pesar de su tamaño diminuto, son muy molestas . Se sienten atraídas por el color y el olor de las frutas y verduras , y entran a las viviendas a través de rejillas o ventanas. Además, pueden llegar a poner huevos en la fruta, por lo que resulta esencial eliminarlas o evitar su presencia de nuestros hogares.

A continuación, un remedio casero para erradicarlas y tips para evitar que vuelvan a aparecer.

Remedio casero para eliminar las moscas

Un remedio casero efectivo para eliminar las moscas de la fruta consiste en crear una trampa utilizando ingredientes comunes que se suelen tener en el hogar.

Sólo se necesita:

Azúcar

Agua caliente

Vinagre

Detergente líquido

En un vaso o recipiente pequeño, mezclar una cucharada de azúcar con un poco de agua caliente para que se disuelva bien. Luego, incorporar una pequeña cantidad de vinagre y añadir varias gotas de detergente líquido. Colocar el recipiente en los lugares donde estén presentes las mosquitas y dejar actuar por 24 horas.

El vinagre y el azúcar emitirán un olor similar al de una fruta en descomposición, lo que atraerá a las moscas de la fruta. Al intentar acercarse, quedaran atrapadas por el detergente de la mezcla.

Evitar la presencia de las moscas

Para evitar que estas pequeñas intrusas vuelvan a aparecer en nuestro hogar, es necesario mantener la cocina sumamente limpia. A continuación algunos consejos esenciales: