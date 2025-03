Un hombre encontró doce cráneos humanos mientras hacía refacciones en su casa

El inquietante descubrimiento se dio en las primeras horas de la tarde de este sábado, cuando el propietario del inmueble estaba haciendo trabajos de refacción en su casa de Ostende . El lugar del hallazgo fue el patio trasero , donde también se encontraron restos óseos de animales, aunque las autoridades no determinaron de qué especies.

Cráneos en el patio

Tras varias horas de trabajo, las primeras informaciones policiales dieron cuenta del descubrimiento de 12 cráneos humanos y huesos de animales. Y no descartaron encontrar más piezas a medida que avance la investigación en el lugar.

>> Leer más: Prisión perpetua a padre e hijo que mataron a un hombre para robarle el auto en Arroyito

Si bien los cráneos y los restos óseos serían muy antiguos, todavía resta que se confirme con cierta exactitud su origen y cuánto tiempo llevan en ese lugar.

Desde la Policía Bonaerense detallaron que sin los análisis pormenorizados de las piezas no habrá información certera: "Hasta tanto la Policía Científica no certifique algunas cuestiones, como la datación, los géneros y otras cuestiones técnicas, no hay más información. Es todo muy reciente”.