Catherine Fulop, emocionada tras el embarazo de su hija Oriana: "Soy la abuela más feliz del mundo"

La actriz transmitió su felicidad en redes sociales luego del anuncio de embarazo de Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala

1 de octubre 2025 · 14:23hs
Catherine Fulop será abuela por primera vez

Catherine Fulop será abuela por primera vez

La noticia de que Oriana Sabatini y Paulo Dybala estaban esperando un bebé conmovió en redes sociales y, por supuesto, la reacción de Catherine Fulop, madre de la cantante, no pasó desapercibida. "Primer posteo de nosotros tres", fue la frase que acompaño al emotivo anuncio.

La venezolana ya estaba al tanto desde hace bastante tiempo y prefirió no hablar al respecto hasta que la pareja lo anuncie públicamente. Así lo expresó en una entrevista para el programa Teleshow: “Nosotros, por supuesto, lo sabemos hace ya mucho. Tú sabes que hay que esperar el tiempo correspondiente y darle los tiempos a ellos para que se sientan seguros de dar la noticia”.

Desde Japón, la actriz compartió cómo procesaron la primicia en el círculo íntimo de la familia: "Con Ova estamos que no lo podemos creer. Quisimos ser como precavidos. Fue mucha emoción, pero estábamos expectantes de que todo anduviera bien".

>> Leer más: Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que esperan su primer hijo con un guiño a su historia de amor

Además, hizo una reflexión sobre cómo fue ver el crecimiento de sus hijas y el impacto del nuevo paso en la vida de una de ellas. "Mis hijas son dos soles, que plasman el amor que nos hemos tenido Ova y yo durante todos estos 31 años que tenemos juntos. Y esto es la frutilla que corona la torta", aseguró visiblemente emocionada.

El mensaje de Catherine Fulop tras el embarazo

La madre de Oriana felicitó a la pareja feliz en su cuenta de Instagram. "Dios los bendiga hijos! Gracias gracias gracias. Soy la abuela más feliz del mundo", escribió en su posteo, al que acompañó con fotos alusivas de los jóvenes junto a un video de ellos durante el proceso que desencadenó en el embarazo.

También publicó en sus historias su alegría por esta nueva etapa de su vida y le dedicó un mensaje a su pareja, Ova Sabatini: “Gracias a la vida que nos ha dado tanto. Te amo, Ova”. El padre de Oriana se sumó a la emotiva noticia: "Gracias chicos por tanta felicidad. Los amo".

El anuncio de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, surgido de Instituto, generó una ola de repercusiones en redes sociales. Los usuarios celebraron la noticia con mensajes y comentarios que rápidamente se viralizaron, mientras la familia compartía su emoción en posteos públicos. La actriz y el futbolista acapararon la atención de los medios, que desde hace mucho tiempo esperaban por este momento.

