Triple femicidio: Axel Kicillof le pidió a Milei que convoque a los gobernadores

“El narcotráfico afecta a toda la Argentina”, dijo el gobernador de Buenos Aires. Pidió no hacer campaña con el hecho y le mandó un mensaje a los familiares

29 de septiembre 2025 · 14:59hs
Kicillof exigió una mesa nacional tras el triple femicidio narco que conmocionó a Florencio Varela

Foto: AG La Plata

Kicillof exigió una mesa nacional tras el triple femicidio narco que conmocionó a Florencio Varela

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reclamó este lunes una respuesta nacional coordinada para enfrentar el avance del narcotráfico, en el marco del triple femicidio de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, ocurrido en Florencio Varela.

“Le pido al presidente Javier Milei que convoque urgentemente a los gobernadores y podamos tener una mesa de trabajo nacional. El narcotráfico es un tema internacional, pero afecta a todo el territorio argentino”, expresó Kicillof en conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno bonaerense.

El mandatario abrió su mensaje con un reconocimiento a las familias de las víctimas. “Quiero expresar nuestro pesar y darle nuestro abrazo a los familiares de Lara, Brenda y Morena. Nada, absolutamente nada, justifica el nivel de violencia y sadismo que se vio en este crimen”, afirmó.

Kicillof remarcó que la causa judicial fue caratulada como “homicidio calificado por el concurso de varias personas, con alevosía, ensañamiento y violencia de género”. Según indicó, los femicidios fueron planificados con el objetivo de desaparecer los cuerpos y asegurar la impunidad de los responsables. Hasta el momento hay seis detenidos y otros seis sospechosos identificados.

Reclamo de un abordaje federal

En su discurso, el gobernador bonaerense insistió en que la lucha contra el narcotráfico no puede limitarse a la provincia ni a la Ciudad de Buenos Aires. “Es absurdo pensar que se puede resolver de un lado o del otro de la General Paz, sin el trabajo conjunto con la Justicia y las fuerzas federales. Se necesita una estrategia seria, nacional y acompañada de inversión”, reclamó.

Además, advirtió sobre las condiciones que favorecen la expansión del crimen organizado: “Cuando el Estado tiene insuficiente presencia, cuando los pibes y pibas tienen pocas oportunidades, crece el narco. Necesitamos un Estado presente, inversión en educación, en salud, en seguridad pública. Eso demuestra la experiencia internacional”.

Kicillof destacó que, pese a la magnitud del caso, los equipos de seguridad y de asistencia de la provincia actuaron con rapidez: “En pocas horas se pasó de una búsqueda de paradero a la aplicación del protocolo de secuestro, mucho más estricto. Los cuerpos fueron encontrados y hoy tenemos avances concretos en la causa”.

También precisó que la banda investigada tenía su epicentro en la Capital Federal y vínculos con países vecinos, lo que demuestra la dimensión transnacional del narcotráfico. “La droga que llega al conurbano y a la capital atraviesa fronteras y recorre miles de kilómetros. No se produce en la Argentina”, enfatizó.

El gobernador cerró su exposición con un mensaje dirigido a los allegados de las víctimas: “Nuestro abrazo y nuestro acompañamiento a las familias, y nuestra plena disposición para trabajar para que esto no quede impune. Los responsables deben pagar sus condenas”.

Triple femicidio: qué se sabe de la causa

A cinco días del hallazgo de los cadáveres de las tres chicas asesinadas, la causa por el triple femicidio se centra en "Pequeño J" como presunto responsable del triple crimen. Es la forma en que se conoció públicamente a Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años y nacionalidad peruana, vinculado a una banda narco de Buenos Aires. En tanto ya hay seis detenidos sospechados por distintos grados de participación en el hecho.

La causa que investiga el macabro triple crimen de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 15 y 20 años respectivamente, quedó en los últimos días a cargo del fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas. Además de "Pequeño J", la investigación apunta a dar con el paradero de su presunto cómplice Matías Agustín Ozorio.

>> Leer más: Triple femicidio: detuvieron a otro joven y ya son seis los implicados en la causa

Por el momento, la investigación plantea como una de las principales hipótesis que las chicas fueron asesinadas en el marco de un conflicto con miembros de una banda narco. Se habló del robo de dinero y de drogas como posible trasfondo, de acuerdo a testimonios con los que cuentan los investigadores, pero nada de eso pudo ser confirmado hasta el momento.

Algunos avances

Además de la toma de declaraciones a testigos y detenidos, la causa aguarda por avances a partir de diversos peritajes. Entre ellos el realizado sobre la camioneta Chevrolet Tracker en la que fueron trasladadas las víctimas y que fue hallado prendido fuego.

>> Leer más: Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio de Florencio Varela

También hay peritajes pendientes sobre los elementos hallados en un allanamiento que la policía hizo en un aguantadero de isidro Casanova donde podría haberse escondido Pequeño J. Allí los agentes encontraron una pistola Glock calibre .40 con trece balas en el cargador y una caja de municiones que estaban escondidas en un colchón.

Esa arma será peritada para determinar si fue utilizada en algún hecho violento y si tiene huellas de las personas buscadas. Sin embargo no habría, en principio, vínculos entre el arma y el triple crimen. Es que ninguna de las víctimas presentaba heridas de armas de fuego.

Pequeño J

El periodista Agustín Ceruse, del medio Encripdata, contó que Pequeño J. nació el 10 de septiembre de 2005 en Trujillo, Perú. Es hijo de un hombre también vinculado al narcotráfico que fue asesinado a finales de 2018.

>> Leer más: Triple femicidio: confirman que las torturas a las chicas fueron transmitidas en vivo por TikTok

Según este medio Pequeño J. viajó desde Perú a la Argentina durante la pandemia. Al llegar se instaló en la villa 1-11-14 del Bajo Flores. Con el tiempo se hizo lugar en una de las organizaciones narcomenudistas de la zona y quedó a cargo de una red que operaba, además de en el Bajo Flores, en la Villa Zavaleta y el sur del conurbano bonaerense.

Los familiares de las chicas asesinadas dudan de que realmente todo el poder de la organización recaiga sobre Pequeño J. Temen, de acuerdo a lo manifestado a medios de comunicación, que detrás de esa cara visible exista una red que cuente con protección para garantizar su impunidad.

Seis detenidos por el triple femicidio

Los primeros detenidos fueron cuatro personas vinculadas a la vivienda en la que fueron halladas las víctimas. Una pareja fue aprehendida en la misma causa y otros dos mientras permanecían en un hotel alojamiento. A partir de esas detenciones surgió el apodo de Pequeño J. y su presunto cómplice Matías Agustín Ozorio.

>> Leer más: Femicidios en clave narco: cuando la violencia machista se cruza con el crimen organizado

Durante el fin de semana fueron detenidos otros dos hombres. Ariel Giménez está sospechado de ser quien cavó el pozo en el que fueron enterradas las chicas. Mientras que Víctor Lázaro Sotacura está sindicado como conductor de un vehículo que participó del triple crimen. Lo atraparon cuando ya había cruzado a Bolivia intentando huir de la Justicia.

A partir de estas detenciones surgió el dato de que parte del triple asesinato, que comprendió torturas hacia las víctimas, fue filmado y transmitido por redes sociales a un grupo privado. Sin embargo con el correr de los días no aparecieron evidencias que abonen esta hipótesis.

El dolor de las familias de Brenda, Lara y Morena por el triple femicidio. 

Triple femicidio: la Iglesia pidió "un acto de valentía" para frenar "la plaga de la droga"

Las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela: Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez

Triple femicidio: quién es "Pequeño J", el narco acusado de ordenar los asesinatos

de lali a thelma fardin: las famosas se pronunciaron por el triple femicidio

De Lali a Thelma Fardín: las famosas se pronunciaron por el triple femicidio

La repercusión del crimen llevó a movilizaciones en múltiples puntos del país

Triple femicidio: quién es "Pequeño J", el narco acusado de ordenar los asesinatos

