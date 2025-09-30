La Capital | Información General | Triple femicidio

Triple femicidio narco: detuvieron en Perú al ladero de Pequeño J

Matías Ozorio fue detenido en Lima por la Policía Nacional de Perú y la delegación Interpol de la Policía Federal Argentina

30 de septiembre 2025 · 19:51hs
Matías Ozorio

Matías Ozorio, al ser detenido este martes en Lima, Perú.

Matías Ozorio, sindicado como la mano derecha de Pequeño J, el líder narco al que se lo señala como autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela, fue detenido este martes en Perú y será extraditado al país en las próximas horas.

La detención se produjo en la ciudad de Lima y fue llevada adelante por la Policía Nacional de Perú y la delegación Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA). La detención fue comunicada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, desde su cuenta de la red social X.

Ahora, Interpol busca intensamente al presunto líder narco conocido como Pequeño J.

Peritaje de celulares

Mientras tanto, los celulares de los siete detenidos por los crímenes de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes asesinadas en el partido bonaerense de Florencia Varela, serán peritados este viernes, según informaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.

Se trata de los teléfonos de Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Angel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Lázaro Víctor Sotacuro, Ariel Giménez y Florencia Ibáñez.

En tanto, Sotacuro, acusado de manejar el auto de apoyo desde La Matanza a Florencio Varela, declaró ante el fiscal Adrián Arribas y fue trasladado al penal de Sierra Chica, al tiempo que se estableció el secreto de sumario en la causa.

“Fueron declaraciones muy claras”, remarcó el abogado Guillermo Endi, defensor del hombre de nacionalidad boliviana y su sobrina, Florencia Ibáñez, quien fue derivada a la cárcel de mujeres de Magdalena.

Por otra parte, un familiar de Matías Agustín Ozorio, uno de los prófugos del triple crimen y quien sería ladero de Pequeño J (el narco al que se busca como supuesto autor intelectual del triple crimen), sostuvo que es un “perejil” y que estaba metido en las criptomonedas.

Desde Barracas, la mujer, que se cubrió el rostro por miedo, contó que hace tiempo la situación familiar “está mal”, debido a que Ozorio “tenía una vida que no correspondía por la droga, consumía y no les gustaba”.

Al ser consultada sobre su posible vinculación con una banda narco, expuso que no sabe “si estaba en la venta”, que se trata de “un perejil” y atrás “hay alguien mucho más poderoso”.

A su vez, destacó que hace varios meses el prófugo se metió con las criptomonedas y debía mucha plata: “Renunció a su trabajo en el Hospital Italiano donde ganaba muy bien y todo eso lo invirtió. Puede ser que estuviese amenazado”.

Ozorio es señalado como el colega de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, quien sigue prófugo. .

Pequeño J, el narco peruano señalado como autor intelectual del triple femicidio.

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

El dolor de las familias de Brenda, Lara y Morena por el triple femicidio. 

Triple femicidio: la Iglesia pidió "un acto de valentía" para frenar "la plaga de la droga"

Las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela: Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez

Triple femicidio: quién es "Pequeño J", el narco acusado de ordenar los asesinatos

de lali a thelma fardin: las famosas se pronunciaron por el triple femicidio

De Lali a Thelma Fardín: las famosas se pronunciaron por el triple femicidio

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Al finalizar la remodelación de la pista se inaugurará la terminal del aeropuerto

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

El uno x uno de Newells: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Newells rescató un empate ante Estudiantes cuando ni el más optimista lo imaginaba

Detuvieron a Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

El presunto jefe narco de 20 años fue capturado en Perú, según confirmó la Policía Bonaerense. Ya son nueve los detenidos en la causa

Newells reaccionó al final y le empató a Estudiantes con una corajeada de Lollo
Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento
Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo
Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra
Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Al finalizar la remodelación de la pista se inaugurará la terminal del aeropuerto

Qué dijo Santiago del Moro sobre el papelón que protagonizó en los Martín Fierro

Newells rescató un empate ante Estudiantes cuando ni el más optimista lo imaginaba

Newells reaccionó al final y le empató a Estudiantes con una corajeada de Lollo

Ley polémica: Central y River tendrán en el VAR a un juez que viene de un fallo escandaloso

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo
Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento
Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario

Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario
Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump
Llega el Día del Juego y la Convivencia, una tradición que tiene casi 30 años
Historia y sinsabores del único ahijado presidencial de Néstor Kirchner

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34
Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses
Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario
Cabanellas no espera más y promete mantener las tradiciones en la Bolsa

Fin de la Ley de Nietos: qué hay que saber para acceder a la ciudadanía española
Milei defendió a Espert tras el escándalo: Son chimentos de peluquería
Se lanza el Presupuesto Participativo con apuesta por los espacios públicos
Al finalizar la remodelación de la pista se inaugurará la terminal del aeropuerto

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi
Ahijados presidenciales: el antídoto contra la maldición rusa
Ya tiene fecha la venta de pasajes para vuelos directos entre Rosario y Madrid
Creamos un idioma distinto con el cuerpo: la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Crimen del camarógrafo: Había trece mensajes del acusado diciendo fui yo
Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

