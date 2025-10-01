El "juego de butacas" de la Fórmula 1 tiene un novato confirmado para 2026

A medida que se acerca el final de la temporada, los movimientos de la parrilla aumentan la tensión y los pilotos se juegan su continuidad en la categoría

Uno de los novatos de la Fórmula 1 fue confirmado de cara al 2026.

A siete carreras para el final de la temporada, el “juego de butacas” de la Fórmula 1 está que arde , con los directores de varios equipos analizando las opciones de cara a un 2026 que renovará a la categoría. Semana a semana se despliegan rumores de traspasos y salidas, pero Mercedes decidió confirmar a uno de sus pilotos.

Las dudas sobre el futuro de George Russell y Kimi Antonelli merodean el box de la firma alemana y generan expectativas por los anuncios. Por eso, Toto Wolf, director del equipo, optó por confirmar a uno de sus corredores y sembrar calma.

Mercedes pelea con Ferrari y Red Bull por la segunda posición del Campeonato de Constructores, el cual ya tiene a McLaren a un paso del título. Cada punto vale oro para la escudería y tanto el inglés como el italiano necesitan seguir sumando puntos para conservar el 2º puesto.

Wolff decidió cerrar uno de los grandes interrogantes y cortar de raíz los rumores que vinculan a Antonelli con otras escuderías. “Todas estas historias actuales de que pensamos sobre poner a Kimi en Williams o en Alpine son completamente absurdas, cero. Kimi va a estar en Mercedes el año que viene, 100%, todas las historias son falsas” , remarcó en una entrevista para la cadena Sky Sports.

Briatore Alpine Toto Wolff Mercedes Flavio Briatore, asesor de Alpine, y Toto Wolff mantienen una relación cercana en el paddock.

A sus 18 años, el italiano fue confirmado para afrontar la difícil tarea de compensar la salida de Lewis Hamilton. En su temporada debut, su rendimiento irregular le costó críticas, aunque el jefe del equipo lo defendió en reiteradas ocasiones.

Si bien todavía resta el anuncio oficial de Mercedes, Toto cerró uno de los grandes misterios de la F1 de cara al 2026, entre los cuales se mencionaba a Antonelli como posible piloto de Alpine, en la butaca que actualmente ocupa Franco Colapinto, si la marca alemana firmaba con un piloto de mayor experiencia.

La renovación de Russell sigue pendiente

Por otro lado, las negociaciones por la renovación de contrato de Russell todavía no llegaron a buen puerto y Mercedes aguarda para confirmar a su primer piloto. Se espera que la formación del equipo sea la misma en 2026, continuando el proyecto a largo plazo, pero el anuncio oficial no llegó.

Russel y Antonelli.jpg A pesar de que no hubo anuncio oficial, Kimi Antonelli y George Russell seguirían en Mercedes en 2026.

El piloto inglés atraviesa una buena temporada, ubicado en la 4º posición del Campeonato de Pilotos con 212 puntos, permitiéndole a Mercedes posicionarse 2º en la de Constructores (290 puntos del equipo entre Russell y Antonelli), apenas cuatro unidades por delante de Ferrari (286).

En principio, todo indica que llegarán a un acuerdo y Russell continuará como piloto principal del equipo. No obstante, en caso de no llegar a un acuerdo, la disponibilidad del inglés abriría la puerta a intensos movimientos dentro de la parrilla de la F1.