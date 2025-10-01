Holan lo va pensando: Mallo es un cambio cantado y la idea es no tocar mucho más

El DT canalla está obligado a cambiar en la zaga central por la lesión de Quintana, pero trabaja sobre una base sólida de cara al choque ante River

Ariel Holan quedó satisfecho con el rendimiento del equipo, pero sabe que River exigirá un esfuerzo mayor.

Para Central en general y para Ariel Holan en particular, la semana previa al choque ante River viene con una alta cuota de tranquilidad después de lo que fue el triunfo ante Gimnasia. A priori, el entrenador tiene un panorama bastante claro en relación a la formación.

Después de lo que fue la goleada en La Plata, Holan intentará tocar lo menos posible, aunque sabe que está en la obligación de meter una variante obligada por la lesión de Carlos Quintana (deberá ser operado por una fractura en el tobillo izquierdo).

De esta forma a quien le presenta nuevamente la chance para ser titular es a Facundo Mallo , quien hace seis partidos que juega desde el primer minuto. La última vez que lo hizo fue en el empate sin goles contra Atlético Tucumán , en el norte del país.

Después de eso ingresó en los minutos finales en el clásico ante Newell’s y el pasado fin de semana en La Plata, cuando se lesionó el Pelado Quintana. En ese sector Holan tiene un panorama oscuro, ya que cuenta solamente con dos jugadores de experiencia en ese puesto: el uruguayo Mallo y Juan Cruz Komar .

En principio será la única variante que introducirá, siempre teniendo en cuenta lo que fue el rendimiento del equipo en el último partido, en el que jugó, quizá, el mejor partido en lo que va del torneo.

MalloCM Mallo ingresó por Quintana en La Plata y volverá a ser titular después de seis partidos. El último, en Tucumán. Celina Mutti Lovera / La Capital

Lo único que podría hacer pensar a Holan en algún otro cambio es el poderío futbolístico de un River que no llega del todo bien, pero que tiene jugadores muy desequilibrantes.

Navarro siempre es opción

En ese sentido el futbolista por el que se podría apostar alguna ficha es Federico Navarro, para reformar el anillo central, pero si eso ocurre debiera salir alguien de la ofensiva.

Ignacio Malcorra viene jugando en esa posición, como ladero de Franco Ibarra, pero difícilmente el entrenador prescinda de Nacho para este encuentro. Ángel Di María, Jaminton Campaz y Alejo Veliz son número puesto, por eso si aparece alguna modificación habría que pensar en Enzo Copetti.

Pero también hay que tener en cuenta que el exRacing, quien viene de jugar en una posición poco habitual para él (lo hizo en zona de tres cuartos, pero volcado sobre la banda derecha), estuvo a la altura de las circunstancias. No sólo asistió a Veliz en el primer gol, sino que fue, según las mediciones del cuerpo técnico, quien más traccionó desde lo físico.

El tiempo de Holan

Con varios días de trabajo por delante, Holan empieza a pensar el equipo para recibir a quien hoy es el principal competidor del Canalla en la tabla anual, pero lo hará con la tranquilidad que le entregó actuación en La Plata.

De no surgir inconvenientes, el probable de Central para el domingo sería con: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Enzo Copetti, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.