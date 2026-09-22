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Tres recetas para probar en la merienda y comer algo distinto

Opciones ideales para salir de la rutina y preparar en casa con pocos ingredientes.

22 de septiembre 2026 · 15:59hs
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La merienda es el momento ideal para probar recetas nuevas

La merienda es el momento ideal para probar recetas nuevas

La hora de la merienda es especial para los argentinos. A veces se le puede dedicar más tiempo y otras veces es directamente a la pasada, pero lo cierto es que en esos días en que se cuenta con un ratito se pueden preparar distintas opciones para salir un poco de la rutina y responder a los antojos. Y lo mejor es que existen recetas más que sencillas.

Con un poco de tiempo y algunos ingredientes que siempre suele haber en casa, se pueden cocinar meriendas de todo tipo. Algunas más nutritivas y otras directamente empalagosas, vale la pena conocer alguna que otra receta para experimentar en las tardes libres.

Tres meriendas para salir de la rutina

Pancakes

Los pancakes o tortitas americanas son parecidos a los panqueques pero se caracterizan por su grosor y esponjosidad. Son claves para desayunos y meriendas porque se cocinan con ingredientes que normalmente hay en casa y se pueden combinar con diferentes acompañamientos según los gustos personales.

En las películas aparecen acompañados con miel, jarabes o mantequillas. Para los antojos no hay nada como untarlos con dulce de leche, crema batida o chocolate derretido. Para un plato nutritivo se pueden sumar frutas como banana, frutillas, arándanos o la elegida por los comensales. También se le pueden partir frutos secos o granola por encima.

Además, una vez que se domine la receta básica, se pueden practicar variaciones. Por ejemplo, a la misma masa se le pueden sumar chips de chocolate o arándanos. También se pueden hacer de cacao. Asimismo, se pueden freezar, por lo que un rato de cocina permite garantizar más de una merienda o desayuno.

>>Leer más: La bebida de moda: cómo hacer té de matcha o matcha latte en casa

Cuatro consejos para elevar la receta de pancakes

La conocida cocinera Paulina Cocina, recomienda seguir cuatro consejos para que las tortitas americanas salgan como las de las cafeterías y hoteles.

  • No sobrebatir la masa: Dejar que queden grumos es clave para la esponjosidad.
  • Ingredientes a temperatura ambiente: La leche y el huevo se integran mejor si no están fríos de la nevera.
  • Dejar reposar la masa: Si se tiene tiempo, dejar reposar la masa 10 minutos permite que el polvo de hornear empiece a actuar.
  • Fuego medio y constante: Un calor uniforme es fundamental para una cocción pareja.

Ingredientes para hacer pancakes

Para hacer de 8 a 10 pancakes:

  • 200g de harina de trigo común
  • 2 cdas. de azúcar
  • 2 cditas. de polvo de hornear
  • ½ cdita. de sal
  • 240 ml de leche
  • 1 huevo grande
  • 30g de mantequilla derretida

Cómo hacer pancakes caseros: paso a paso

Paulina Cocina detalla el paso a paso para lograr los mejores pancakes:

  1. En un bol grande, mezclar la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal.
  2. En otro recipiente, batir el huevo y luego añadir la leche y la mantequilla derretida.
  3. Verter los líquidos sobre los ingredientes secos y mezclar con una espátula sólo hasta combinar y hasta que la harina se disuelva. Pueden quedar algunos grumos. Si es posible dejar reposar la mezcla unos 30 minutos en frío.
  4. Calentar una sartén a fuego medio y engrasarla ligeramente.
  5. Verter aproximadamente un cucharón de masa por cada tortita. Cocinar durante 2-3 minutos hasta que aparezcan burbujas en la superficie. Dar vuelta y cocinar 1-2 minutos más hasta que estén doradas.
  6. Servir inmediatamente acompañado de frutas o al gusto.

>>Leer más: Una estrella para agregarle a tu plato: cómo hacer tomates confitados en casa

Arroz con leche

En Argentina, el arroz con leche es un plato clásico e infaltable. Sencillo y reconfortante, su sabor ha conquistado almuerzos, meriendas, postres y snacks. La fórmula clásica, como su nombre lo indica, consta de dos ingredientes principales que son el arroz y la leche. A estos, se le suman el azúcar, la canela, la cáscara de limón y hasta en algunos casos el dulce de leche. La clave está en la cocción lenta de los granos de arroz en la leche que arroja como resultado su textura cremosa y suave.

Ingredientes

La cantidad de los ingredientes a utilizar depende de la cantidad de comensales. Sin embargo, para conseguir una porción generosa de arroz con leche que, en todo caso, si sobra se puede guardar en la heladera, se necesitan:

  • 100gr de arroz (preferentemente doble carolina o para risotto)
  • 1 litro de leche
  • 150 gr de azúcar
  • Canela (en rama o en polvo)
  • Cáscara de limón

Paso a paso: cómo preparar arroz con leche

  1. Colocar el arroz y la leche en una olla. Sumar la cáscara de limón y la canela. Un tip para que el postre agarre sabor es dejarlo reposar unos minutos antes de llevarlo al fuego.
  2. Llevar la mezcla al fuego bajo y cocinar hasta que esté cerca de hervir con la olla tapada.
  3. Una vez que esté por hervir, destapar la olla y revolver de a ratos. El fuego debe mantenerse bajo y se debe evitar el hervor intenso. Cocinar durante 25 minutos.
  4. Cuando la mezcla ya esté espesa y el arroz tierno, agregar el azúcar y si se desea esencia de vainilla. Mezclar y cocinar durante 5 minutos más a fuego bajo y revolviendo.
  5. Una vez que el arroz está cocido, apagar el fuego y retirar la cáscara de limón y la canela si se utilizó en rama. Dejar reposar unos minutos y revolver un poco.
  6. Se puede servir caliente, tibio o incluso frío. A la hora de presentarlo se le puede sumar más canela en polvo, dulce de leche o lo que se desee.

>>Leer más: Cómo hacer los mejores panqueques con dulce de leche: receta básica y rápida

Porridge de avena

El porridge de avena es un plato antiguo y tradicional bastante conocido alrededor del mundo. Se trata de una preparación caliente, cremosa y espesa cocinada a base de cereales remojados en agua o leche. Generalmente se prepara con avena pero también puede tener una base de trigo, cebada, maíz o arroz. Es tan fácil de preparar y aporta tantos nutrientes que hasta el día de hoy se sigue consumiendo de distintas formas. Uno de sus puntos fuertes es que se puede personalizar, agregándole los ingredientes favoritos de cada comensal.

Esta opción es ideal para quienes disfrutan de un plato tan reconfortante como saludable.

Ingredientes para preparar porridge de avena

Para una porción se necesitan aproximadamente:

Mezcla:

  • 1/2 taza de avena (tradicional o instantánea)
  • 1 taza de leche (animal o vegetal)
  • Una pizca de sal

Para sumar encima se puede conseguir (opcional pero recomendado):

  • Miel, jarabe o crema de maní
  • Frutas
  • Frutos secos
  • Coco
  • Semillas
  • Chocolate o cacao en polvo (para una versión de postre)

Cómo preparar porridge de avena

  • En una cacerola colocar la avena, la leche y una pizca de sal.
  • Cocinar a fuego medio/bajo durante 5-10 minutos, revolviendo de a ratos para evitar que la avena se pegue al fondo. Lo ideal es cocinarlo hasta que adquiera una consistencia cremosa.
  • Una vez listo, retirar del fuego y servir caliente en un bol. Agregar miel, frutas y frutos secos a gusto para sumar nutrientes.

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