El tiempo en Rosario: martes con menos viento y un poco de sol

La temperatura máxima sería de 17º y estaría en aumento en los próximos días, llegando a 27º el jueves

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 22 de septiembre en Rosario vientos entre suaves y moderados, cielo parcialmente nublado y una máxima de 17º que estaría en aumento en los próximos días.

La madrugada del martes llega con vientos leves del sur, un registro de 8º y cielo parcialmente nublado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 6º y viento moderado del norte. Para la tarde se espera que continúe parcialmente nublado con una máxima de 17º bajando a 15º en la noche.

Para el miércoles se anuncia la máxima trepando a 21º, la mínima manteniéndose en 6º y cielo entre parcialmente y algo nublado.

El jueves seguirían las marcas en aumento, con 27º de máxima y 10º de mínima. El cielo estaría ligeramente nublado.

El viernes habría nubosidad variable, un leve descenso de la máxima, que rondaría los 26º, y otro aumento de la mínima, llegando a 13º.

Para el sábado se espera una máxima de 25º, una mínima de 12º y cielo parcialmente nublado.

El domingo estaría nuevamente parcialmente nublado, con temperaturas entre 23º y 14º.