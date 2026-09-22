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Cómo ponerle contraseña a WhatsApp para aumentar la seguridad de la cuenta

Los usuarios pueden bloquear la aplicación con una contraseña y evitar el acceso por parte de otras personas. Cómo configurarlo

22 de septiembre 2026 · 15:36hs
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Los usuarios pueden otorgarle mayor seguridad a su cuenta de WhatsApp configurando una contraseña

Los usuarios pueden otorgarle mayor seguridad a su cuenta de WhatsApp configurando una contraseña

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas para comunicarse. A través de ella, se efectúan conversaciones de todo tipo, desde las más casuales y personales hasta las estrictamente profesionales. Por esto, muchos usuarios quieren mantener la información de sus chats protegida y hay una función que es ideal para lograrlo.

Aunque muchos usuarios no lo saben, es posible otorgarle una contraseña a la aplicación. De esta manera, cada vez que se desea abrir WhatsApp, el celular solicita la contraseña de manera obligatoria para ingresar. También se pueden configurar los datos biométricos como el reconocimiento facial o la huella dactilar.

Es así que, si alguien por cualquier motivo tiene acceso al celular de otra persona, no podrá ingresar en la aplicación si no responde al reconocimiento facial ni sabe la contraseña de la misma, que es distinta a la contraseña del celular. Por lo tanto, el usuario puede estar tranquilo de que sus datos están protegidos.

También puede ser útil para quienes presten sus teléfonos a sus hijos pequeños y quieran evitar que un error los lleve a la aplicación, donde muchas veces se almacenan datos y conversaciones importantes.

>>Leer más: La lista de celulares que se quedará sin WhatsApp a fines de septiembre

Cómo activar el reconocimiento facial o contraseña para WhatsApp

A través de una serie de pasos, los usuarios pueden disponer de una contraseña para la aplicación rápidamente. El procedimiento es el siguiente:

  1. Abrir WhatsApp y dirigirse al apartado de “Ajustes”. En celulares Android es preciso seleccionar los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para llegar a los ajustes, mientras que en Apple se muestra un dibujo de engranaje en la parte inferior derecha.
  2. Dentro de la sección de ajustes, seleccionar “Privacidad”.
  3. Deslizando la pantalla hacia abajo, se mostrará la opción “Bloqueo de aplicación”, hacer click.
  4. Se mostrará la opción “Requerir Face ID” o “Desbloqueo con datos biométricos”. Al hacer click sobre ella se activará. Así, cada vez que se quiera ingresar en la aplicación se deberá demostrar que se es el propietario del teléfono a partir del escaneo del rostro o la introducción de la contraseña de respaldo.

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