Renunció el secretario nacional de Discapacidad, tras la polémica por los recortes en el Presupuesto 2027

Alejandro Vilches presentó su dimisión a la Secretaría de Discapacidad y aseguró que se trata por motivos personales

Alejandro Vilches presentó su renuncia como secretario nacional de Discapacidad este lunes. En una nota dirigida al titular del Ministerio de Salud, Mario Lugones , el funcionario comunicó que dejaba el cargo por “razones estrictamente personales”.

“Por medio de la presente le comunico mi renuncia al cargo de Secretario Nacional de Discapacidad, haciendo efectiva la misma a partir de este momento”, señaló Vilches en la nota enviada a Lugones. El funcionario agregó que la decisión responde a “razones estrictamente personales” y agradeció a las autoridades por su designación.

Lo cierto es que la renuncia se da en medio de la tensión generada dentro del oficialismo y con los bloques aliados por los recortes en materia de discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 y mientras el Congreso debate una prórroga a la emergencia.

Vilches había sido designado al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad a partir del 23 de enero de 2026 , mediante el Decreto 83/2026. Previamente había ocupado distintos cargos dentro del Ministerio de Salud.

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La tensión por Discapacidad

El proyecto de Presupuesto 2027 incorpora modificaciones sobre distintos aspectos de la legislación vigente en materia de discapacidad. Entre otros puntos, el texto establece cambios en las condiciones vinculadas con las pensiones por discapacidad, modifica el esquema de prestaciones y plantea cambios en los mecanismos de actualización y financiamiento.

La inclusión de estos artículos generó diferencias dentro del oficialismo. La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró que desconocía las modificaciones incorporadas al proyecto. Incluso advirtió que este tipo de decisiones “resienten” el vínculo con los aliados parlamentarios, en un contexto en el que el gobierno deberá negociar el Presupuesto con distintos bloques del Congreso.

Asimismo, sectores de la oposición y de legisladores dialoguistas también cuestionaron las modificaciones. Entre los puntos objetados aparecen la incompatibilidad de las pensiones con determinados empleos registrados, cambios al Nomenclador de Prestaciones Básicas y el reemplazo de mecanismos de actualización de las prestaciones.

La salida de Vilches se produce pocos días después de que el funcionario participara de una reunión informativa en la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, donde respondió preguntas de legisladores sobre la situación del sector.