Cómo hacer los mejores panqueques con dulce de leche: receta básica y rápida

Los panqueques son un postre infaltable para los argentinos. Cómo prepararlos de manera fácil en casa

Los panqueques con dulce de leche son uno de los postres clásicos en Argentina

Entre los postres y gustos preferidos de los argentinos no se puede no mencionar a los panqueques, un plato tan adorado como simple. La premisa es simple: se trata de una masa de tres ingredientes que se vuelve sagrada cuando se le unta dulce de leche u otro tipo de dulce. Son tan sencillos de preparar en casa que no se puede ser argentino y no conocer esta receta.

Huevos, leche y harina . Eso es todo lo que se necesita para la masa de los famosos panqueques. Este plato simple se puede hacer con ingredientes que siempre hay en casa y es ideal para recibir invitados o darse un gusto. Lo mejor es que se pueden hacer en un rato y dejar un par frizados para el próximo antojo.

La reconocida cocinera Paulina Cocina ofrece una receta simple e infalible para cocinar los mejores panqueques en casa.

Ingredientes para hacer panqueques

125g. de harina

250cc. de leche

2 huevos

Se puede usar harina común 0000 o leudante. Si se le pone leudante quedarán un poco más rellenos. Por su parte, la leche puede ser descremada si se prefiere.

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Como hacer los mejores panqueques paso a paso

Poner en la licuadora los huevos, la harina y un chorrito de leche y batir. Separar la mezcla de los bordes y volver a batir hasta que no queden más grumos. Obviamente, también se pueden hacer a mano, batiendo en un bol común con un tenedor. Pero la licuadora facilita y optimiza el proceso. Colocar el resto de la leche y volver a batir hasta que quede una mezcla bien lisa. Llevar la mezcla a la heladera por una media hora para que la harina se hidrate. Si no se hace no pasa nada, pero mejor hacerlo. Colocar una sartén o panquequera siempre a fuego mínimo. Colocar un poco de manteca para dar sabor y que no se peguen, y echar el primer cucharón. El primer panqueque nunca queda bien, a veces se descarta. De a poco ir haciendo panqueque por panqueque con paciencia, enmantecando cada tanto el fondo para dar sabor. Hay que tener cuidado de que no se caliente demasiado la sartén o panquequera (si no es difícil desparramar la mezcla). No hay que intentar despegarlos (se despegan solos cuando están cocidos) y hay que cocinarlos poco tiempo del segundo lado, así quedan tiernos. Ir colocando panqueque por panqueque en un plato y tapando con un repasador para que no se sequen.

¿Se pueden freezar? Sí, envueltos en film. Conviene sacarlos unas horas antes de comerlos así no se rompen al intentar despegarlos.

Para hacer los panqueques con dulce de leche, untar cada panqueque, hacer rollitos doblando primero los bordes para que no se escape el dulce de leche, colocar en una fuente y espolvorear con azúcar impalpable o chocolate rallado. Llevar a microondas un minuto para calentar. Y listo.