La Capital | Información General | dulce de leche

Cómo hacer los mejores panqueques con dulce de leche: receta básica y rápida

Los panqueques son un postre infaltable para los argentinos. Cómo prepararlos de manera fácil en casa

10 de septiembre 2026 · 17:39hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los panqueques con dulce de leche son uno de los postres clásicos en Argentina

Los panqueques con dulce de leche son uno de los postres clásicos en Argentina

Entre los postres y gustos preferidos de los argentinos no se puede no mencionar a los panqueques, un plato tan adorado como simple. La premisa es simple: se trata de una masa de tres ingredientes que se vuelve sagrada cuando se le unta dulce de leche u otro tipo de dulce. Son tan sencillos de preparar en casa que no se puede ser argentino y no conocer esta receta.

Huevos, leche y harina. Eso es todo lo que se necesita para la masa de los famosos panqueques. Este plato simple se puede hacer con ingredientes que siempre hay en casa y es ideal para recibir invitados o darse un gusto. Lo mejor es que se pueden hacer en un rato y dejar un par frizados para el próximo antojo.

La reconocida cocinera Paulina Cocina ofrece una receta simple e infalible para cocinar los mejores panqueques en casa.

>>Leer más: Cómo hacer dulce de leche casero: tres recetas de las cocineras más reconocidas

Ingredientes para hacer panqueques

  • 125g. de harina
  • 250cc. de leche
  • 2 huevos

Se puede usar harina común 0000 o leudante. Si se le pone leudante quedarán un poco más rellenos. Por su parte, la leche puede ser descremada si se prefiere.

>>Leer más: Tres recetas fáciles y caseras para recibir invitados con algo rico

Como hacer los mejores panqueques paso a paso

  1. Poner en la licuadora los huevos, la harina y un chorrito de leche y batir. Separar la mezcla de los bordes y volver a batir hasta que no queden más grumos. Obviamente, también se pueden hacer a mano, batiendo en un bol común con un tenedor. Pero la licuadora facilita y optimiza el proceso.
  2. Colocar el resto de la leche y volver a batir hasta que quede una mezcla bien lisa.
  3. Llevar la mezcla a la heladera por una media hora para que la harina se hidrate. Si no se hace no pasa nada, pero mejor hacerlo.
  4. Colocar una sartén o panquequera siempre a fuego mínimo. Colocar un poco de manteca para dar sabor y que no se peguen, y echar el primer cucharón. El primer panqueque nunca queda bien, a veces se descarta.
  5. De a poco ir haciendo panqueque por panqueque con paciencia, enmantecando cada tanto el fondo para dar sabor. Hay que tener cuidado de que no se caliente demasiado la sartén o panquequera (si no es difícil desparramar la mezcla). No hay que intentar despegarlos (se despegan solos cuando están cocidos) y hay que cocinarlos poco tiempo del segundo lado, así quedan tiernos.
  6. Ir colocando panqueque por panqueque en un plato y tapando con un repasador para que no se sequen.

¿Se pueden freezar? Sí, envueltos en film. Conviene sacarlos unas horas antes de comerlos así no se rompen al intentar despegarlos.

Para hacer los panqueques con dulce de leche, untar cada panqueque, hacer rollitos doblando primero los bordes para que no se escape el dulce de leche, colocar en una fuente y espolvorear con azúcar impalpable o chocolate rallado. Llevar a microondas un minuto para calentar. Y listo.

Noticias relacionadas
etchevers: la inteligencia artificial desafia la sustentabilidad de los medios y obliga a construir nuevas respuestas

Etchevers: "La inteligencia artificial desafía la sustentabilidad de los medios y obliga a construir nuevas respuestas"

Las llamadas de números spam pueden volverse muy molestas

Cómo bloquear las llamadas de números "spam" de forma definitiva

La Puam de Anses se cobra mes a mes junto a las demás prestaciones

Anses: qué es la Puam y cuánto se cobra en septiembre

Los jubilados de Pami pueden comunicarse en caso de tener problemas con el servicio de entrega de pañales

Pami: cómo reclamar si no te llegan los pañales

Ver comentarios

Las más leídas

Estoy bolviendo de Rosario: el error en un WhatsApp que destapó un crimen en Entre Ríos

"Estoy bolviendo de Rosario": el error en un WhatsApp que destapó un crimen en Entre Ríos

Fotos inéditas: un alemán retrató la inauguración del Monumento en 1957

Fotos inéditas: un alemán retrató la inauguración del Monumento en 1957

La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la 10 y jugará al fútbol

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la "10" y jugará al fútbol

Lo último

La falta de humedad empieza a frenar la siembra de maíz en el oeste de la región núcleo

La falta de humedad empieza a frenar la siembra de maíz en el oeste de la región núcleo

Una familia necesitó más de $1,6 millones en agosto para no ser pobre

Una familia necesitó más de $1,6 millones en agosto para no ser pobre

Casa propia: Banco Santa Fe baja la tasa de sus créditos hipotecarios UVA

Casa propia: Banco Santa Fe baja la tasa de sus créditos hipotecarios UVA

Grupo Corven asumió la concesión de dos corredores y rigen nuevas tarifas de peajes

Desde este jueves este grupo empresario de Venado Tuerto administra 1.300 kilómetros de rutas nacionales en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y La Pampa. Es la primera vez que entra al negocio de las concesiones viales.
Grupo Corven asumió la concesión de dos corredores y rigen nuevas tarifas de peajes
Buscan prohibir la caza en Santa Fe: hay 11 establecimientos habilitados en la provincia

Por Tomás Barrandeguy
La Región

Buscan prohibir la caza en Santa Fe: hay 11 establecimientos habilitados en la provincia

Una familia necesitó más de $1,6 millones en agosto para no ser pobre
Economía

Una familia necesitó más de $1,6 millones en agosto para no ser pobre

Condenaron a una mujer que mandó a matar a un joven al que acusó de robarle droga
Policiales

Condenaron a una mujer que mandó a matar a un joven al que acusó de robarle droga

La avenida Circunvalación de Rosario vuelve a manos privadas con una nueva concesión
La Ciudad

La avenida Circunvalación de Rosario vuelve a manos privadas con una nueva concesión

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión del siniestro
Policiales

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión del siniestro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estoy bolviendo de Rosario: el error en un WhatsApp que destapó un crimen en Entre Ríos

"Estoy bolviendo de Rosario": el error en un WhatsApp que destapó un crimen en Entre Ríos

Fotos inéditas: un alemán retrató la inauguración del Monumento en 1957

Fotos inéditas: un alemán retrató la inauguración del Monumento en 1957

La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la 10 y jugará al fútbol

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la "10" y jugará al fútbol

Dos futbolistas podrían dejar Newells en los próximos días

Dos futbolistas podrían dejar Newell's en los próximos días

Ovación
Ignacio Russo, un 9 criado en Arroyito que va por su tercer cruce contra el Central de sus amores

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ignacio Russo, un 9 criado en Arroyito que va por su tercer cruce contra el Central de sus amores

Ignacio Russo, un 9 criado en Arroyito que va por su tercer cruce contra el Central de sus amores

Ignacio Russo, un 9 criado en Arroyito que va por su tercer cruce contra el Central de sus amores

Es rosarino, tiene 18 años y luchará entre los mejores ajedrecistas de Argentina

Es rosarino, tiene 18 años y luchará entre los mejores ajedrecistas de Argentina

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la 10 y jugará al fútbol

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la "10" y jugará al fútbol

Policiales
Condenaron a una mujer que mandó a matar a un joven al que acusó de robarle droga
Policiales

Condenaron a una mujer que mandó a matar a un joven al que acusó de robarle droga

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión del siniestro

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión del siniestro

La defensa de Ríos Artacho afirmó que el exfiscal no lidera una organización criminal

La defensa de Ríos Artacho afirmó que el exfiscal "no lidera una organización criminal"

Cayó en barrio Las Flores el presunto coautor de un crimen en Villa Gobernador Gálvez

Cayó en barrio Las Flores el presunto coautor de un crimen en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Cómo trabaja Santa Fe para mejorar el resultado de las pruebas Pisa: Goity dio algunas claves
La Ciudad

Cómo trabaja Santa Fe para mejorar el resultado de las pruebas Pisa: Goity dio algunas claves

La avenida Circunvalación de Rosario vuelve a manos privadas con una nueva concesión

La avenida Circunvalación de Rosario vuelve a manos privadas con una nueva concesión

Rosario amplía la atención telefónica para prevención del suicidio en la línea 107

Rosario amplía la atención telefónica para prevención del suicidio en la línea 107

Sirenazo de los bomberos rosarinos en reclamo a Nación por fondos adeudados

"Sirenazo" de los bomberos rosarinos en reclamo a Nación por fondos adeudados

Epidural: a diferencia de otros lugares, en Rosario garantizan analgesia gratuita en el parto
Salud

Epidural: a diferencia de otros lugares, en Rosario garantizan analgesia gratuita en el parto

A un año de la reforma constitucional: las leyes aprobadas y las pendientes

Por Thamina Habichayn
Política

A un año de la reforma constitucional: las leyes aprobadas y las pendientes

Cayó en barrio Las Flores el presunto coautor de un crimen en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Cayó en barrio Las Flores el presunto coautor de un crimen en Villa Gobernador Gálvez

La inflación de los trabajadores bajó a 1,7% en agosto pero el alivio no llega a los bolsillos
Economía

La inflación de los trabajadores bajó a 1,7% en agosto pero el alivio no llega a los bolsillos

Plan Platita de Trump: promete 5.000 dólares a cada adulto si gana la elección
El Mundo

Plan Platita de Trump: promete 5.000 dólares a cada adulto si gana la elección

Quieren que las motos con escape recortado vayan a compactación
La Ciudad

Quieren que las motos con escape recortado vayan a compactación

Capozucca fue imputado por amenazas en contexto de violencia de género
Policiales

Capozucca fue imputado por amenazas en contexto de violencia de género

Bomberos realizarán un sirenazo exigiendo que Nación libere fondos
La Ciudad

Bomberos realizarán un "sirenazo" exigiendo que Nación libere fondos

Siembra constante, sin pausa, en todo el centro norte de Santa Fe
Agro

Siembra constante, sin pausa, en todo el centro norte de Santa Fe

Suman a 150 personas mayores para poner en valor los espacios culturales
La Ciudad

Suman a 150 personas mayores para poner en valor los espacios culturales

La oposición impuso los tiempos del debate sobre morosidad y discapacidad
Politica

La oposición impuso los tiempos del debate sobre morosidad y discapacidad

Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan
Policiales

Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan

Quini 6: un santafesino ganó 24 millones de pesos en el Siempre Sale
Información General

Quini 6: un santafesino ganó 24 millones de pesos en el Siempre Sale

El tiempo en Rosario: jueves con 22º de máxima y bastante viento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con 22º de máxima y bastante viento

Matías Capozucca ante la Justicia: Tiene el perfil de una persona violenta
Policiales

Matías Capozucca ante la Justicia: "Tiene el perfil de una persona violenta"

Di María, más canalla que nunca: de la previa tensa al no me voy a retirar

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Di María, más canalla que nunca: de la previa tensa al "no me voy a retirar"

Fuerte multa a una tenista que representará a Argentina en los Juegos Suramericanos
Ovación

Fuerte multa a una tenista que representará a Argentina en los Juegos Suramericanos

En el último año, Rosario recuperó 110 puntos crónicos de arrojo de residuos
La Ciudad

En el último año, Rosario recuperó 110 puntos crónicos de arrojo de residuos

Exfiscal Ríos Artacho quedó preso por desvío millonario de cuentas judiciales
Policiales

Exfiscal Ríos Artacho quedó preso por desvío millonario de cuentas judiciales

Crimen del policía en Carcarañá: la fiscalía habló de contradicciones
Policiales

Crimen del policía en Carcarañá: la fiscalía habló de "contradicciones"