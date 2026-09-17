La bebida de moda: cómo hacer té de matcha o matcha latte en casa Por sus propiedades y beneficios, el matcha ha conquistado el mundo de la cafetería. Cómo preparar estas bebidas desde casa 17 de septiembre 2026 · 17:30hs

Las infusiones con matcha han adquirido gran popularidad

Hace tiempo que el matcha causa furor en los bares y cafeterías. Este polvo de té se ha convertido en el ingrediente estrella de infusiones y productos de pastelería. Pero más allá de la moda surgida a su alrededor, sus propiedades y beneficios lo destacan como un gran aliado para cualquier tipo de preparación. Y lo cierto es que hacerlo en casa es más personalizado y económico.

El matcha es un polvo fino derivado del té verde. Su diferencia con este último es que es procesado especialmente a partir de las hojas de té cultivadas a la sombra. Esto le otorga ese color verde brillante (por la producción de clorofila) y sabor intenso (por los aminoácidos). Al preparar matcha, las hojas se consumen enteras, a diferencia del té verde donde se descartan las hojas. De esta manera, su concentración de antioxidantes y nutrientes es mucho mayor.

El matcha se consume principalmente como té, así como en infusiones con leche conocidas como matcha latte. Se prepara en pocos minutos, puede elegirse caliente o frío, y se adapta perfectamente a la leche de vaca como a cualquier alternativa vegetal. También se ha extendido su uso hasta tortas, galletas y otras planificaciones.

Cómo preparar té matcha Paulina Cocina explica cómo preparar té matcha en pocos pasos. Existen ciertos utensilios tradicionales para prepararlo como el batidor de bambú conocido como chasen y el cuenco llamado chawan. Pero tranquilamente se puede preparar con los utensilios básicos de casa. El polvo de matcha se puede conseguir en dietéticas o mercados. Los pasos son los siguientes: Calentar el agua: Llevar el agua a unos 80°C. Es importante que no hierva, ya que el agua demasiado caliente puede quemar el té y volverlo amargo. Tamizar el matcha: Usar un colador pequeño para tamizar 1 o 2 cucharaditas de polvo de matcha en un cuenco. Esto evita que se formen grumos. Añadir un poco de agua: Verter una pequeña cantidad de agua caliente (unos 50 ml) sobre el polvo. Batir: Con un batidor de bambú o un espumador de leche pequeño, batir enérgicamente en forma de “W” o zigzag hasta que se forme una capa de espuma fina y verde en la superficie. Completar: Añadir el resto del agua caliente y disfrutar. >>Leer más: Tres bebidas calientes y caseras Cómo preparar matcha latte Ingredientes para un Matcha Latte 1-2 cditas. de polvo de matcha

50 ml de agua caliente

200 ml de leche (de origen animal o vegetal)

Endulzante a gusto Cómo hacer matcha latte paso a paso Preparar el matcha: Colocar un colador sobre una taza o vaso y tamizar el matcha para que no queden grumos. Calentar el agua: Llevar el agua a unos 80°C. Es importante que no hierva, ya que el agua demasiado caliente puede quemar el matcha y volverlo amargo. Añadir un poco de agua: Verter una pequeña cantidad de agua caliente (unos 50 ml) sobre el polvo. Batir: Con un batidor de bambú o un espumador de leche pequeño, batir enérgicamente en forma de “W” o zigzag hasta que se forme una capa de espuma fina y verde en la superficie. Agregar la leche: Calentar la leche y espumar si se prefiere una versión caliente. Para una versión fría, usar leche fría y añadir hielo. Verter la leche sobre la preparación de matcha. Endulzar a gusto y remover.