La Capital | Información General | matcha

La bebida de moda: cómo hacer té de matcha o matcha latte en casa

Por sus propiedades y beneficios, el matcha ha conquistado el mundo de la cafetería. Cómo preparar estas bebidas desde casa

17 de septiembre 2026 · 17:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
Las infusiones con matcha han adquirido gran popularidad

Las infusiones con matcha han adquirido gran popularidad

Hace tiempo que el matcha causa furor en los bares y cafeterías. Este polvo de té se ha convertido en el ingrediente estrella de infusiones y productos de pastelería. Pero más allá de la moda surgida a su alrededor, sus propiedades y beneficios lo destacan como un gran aliado para cualquier tipo de preparación. Y lo cierto es que hacerlo en casa es más personalizado y económico.

El matcha es un polvo fino derivado del té verde. Su diferencia con este último es que es procesado especialmente a partir de las hojas de té cultivadas a la sombra. Esto le otorga ese color verde brillante (por la producción de clorofila) y sabor intenso (por los aminoácidos). Al preparar matcha, las hojas se consumen enteras, a diferencia del té verde donde se descartan las hojas. De esta manera, su concentración de antioxidantes y nutrientes es mucho mayor.

El matcha se consume principalmente como té, así como en infusiones con leche conocidas como matcha latte. Se prepara en pocos minutos, puede elegirse caliente o frío, y se adapta perfectamente a la leche de vaca como a cualquier alternativa vegetal. También se ha extendido su uso hasta tortas, galletas y otras planificaciones.

>>Leer más: ¿El agua caliente con limón es realmente buena para la salud?

Cómo preparar té matcha

Paulina Cocina explica cómo preparar té matcha en pocos pasos. Existen ciertos utensilios tradicionales para prepararlo como el batidor de bambú conocido como chasen y el cuenco llamado chawan. Pero tranquilamente se puede preparar con los utensilios básicos de casa.

El polvo de matcha se puede conseguir en dietéticas o mercados.

Los pasos son los siguientes:

  1. Calentar el agua: Llevar el agua a unos 80°C. Es importante que no hierva, ya que el agua demasiado caliente puede quemar el té y volverlo amargo.
  2. Tamizar el matcha: Usar un colador pequeño para tamizar 1 o 2 cucharaditas de polvo de matcha en un cuenco. Esto evita que se formen grumos.
  3. Añadir un poco de agua: Verter una pequeña cantidad de agua caliente (unos 50 ml) sobre el polvo.
  4. Batir: Con un batidor de bambú o un espumador de leche pequeño, batir enérgicamente en forma de “W” o zigzag hasta que se forme una capa de espuma fina y verde en la superficie.
  5. Completar: Añadir el resto del agua caliente y disfrutar.

>>Leer más: Tres bebidas calientes y caseras

Cómo preparar matcha latte

Ingredientes para un Matcha Latte

  • 1-2 cditas. de polvo de matcha
  • 50 ml de agua caliente
  • 200 ml de leche (de origen animal o vegetal)
  • Endulzante a gusto

Cómo hacer matcha latte paso a paso

  1. Preparar el matcha: Colocar un colador sobre una taza o vaso y tamizar el matcha para que no queden grumos.
  2. Calentar el agua: Llevar el agua a unos 80°C. Es importante que no hierva, ya que el agua demasiado caliente puede quemar el matcha y volverlo amargo.
  3. Añadir un poco de agua: Verter una pequeña cantidad de agua caliente (unos 50 ml) sobre el polvo.
  4. Batir: Con un batidor de bambú o un espumador de leche pequeño, batir enérgicamente en forma de “W” o zigzag hasta que se forme una capa de espuma fina y verde en la superficie.
  5. Agregar la leche: Calentar la leche y espumar si se prefiere una versión caliente. Para una versión fría, usar leche fría y añadir hielo. Verter la leche sobre la preparación de matcha. Endulzar a gusto y remover.

Noticias relacionadas
Una acción judicial de abogados ambientalistas frenó la explotación petrolera que Sea Lion desarrolla en las Islas Malvinas.

Proyecto Sea Lion en Malvinas: cómo se gestó la estrategia para frenar la exploración petrolera

El último sorteo del Quini 6 se realizó el 16 de septiembre.

Quini 6: de dónde son los apostadores que se repartieron más de $2.700 millones

el quini 6 dejo dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones

El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones

Antes y después. El cráter fue provocado por un potente impacto ocurrido hace dos años que había pasado inadvertido.

Descubrieron en la Luna un nuevo cráter de más de 200 metros

Ver comentarios

Las más leídas

El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones

El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones

Argentina sumó un gol rosarino en los Juegos Suramericanos, pero perdió con Paraguay

Argentina sumó un gol rosarino en los Juegos Suramericanos, pero perdió con Paraguay

Cortaron la autopista a Córdoba en una mañana compleja con dos choques

Cortaron la autopista a Córdoba en una mañana compleja con dos choques

El Barrio Chino de Rosario, más cerca: aceleran acuerdos clave en Buenos Aires

El Barrio Chino de Rosario, más cerca: aceleran acuerdos clave en Buenos Aires

Lo último

El Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II

El Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II

Diana Baroni se presenta en Rosario con un concierto de tradición y creación contemporánea

Diana Baroni se presenta en Rosario con un concierto de tradición y creación contemporánea

La Argentina perdió 709 empresas en un mes y más de 16.000 en el último año

La Argentina perdió 709 empresas en un mes y más de 16.000 en el último año

El "gaucho narco" que cruzó el Paraná: avionetas, islas y cocaína entre Rosario, Puerto Gaboto y Diamante

Los fundamentos de la condena a 12 años contra Leonardo Airaldi reconstruyen una estructura con pista clandestina, embarcaciones, campos y apoyo policial que movía droga por aire, tierra y río entre ambas costas.

El gaucho narco que cruzó el Paraná: avionetas, islas y cocaína entre Rosario, Puerto Gaboto y Diamante
Récord total en los Juegos Suramericanos: 1,8 millones de personas ya pasaron por los Fan Fest y las competencias
Juegos Suramericanos

Récord total en los Juegos Suramericanos: 1,8 millones de personas ya pasaron por los Fan Fest y las competencias

Paro docente en la UNR: no habrá clases este viernes ni el próximo martes
La Ciudad

Paro docente en la UNR: no habrá clases este viernes ni el próximo martes

Cocaína en un niño de 5 años: un marco de vulnerabilidad que terminó con los padres presos

Por Martín Stoianovich
Policiales

Cocaína en un niño de 5 años: un marco de vulnerabilidad que terminó con los padres presos

El gobernador Pullaro respaldó la suspensión de las Paso nacionales
Política

El gobernador Pullaro respaldó la suspensión de las Paso nacionales

La deuda asfixia a 128 mil rosarinos: la mora llega al 44% entre los jóvenes
Economía

La deuda asfixia a 128 mil rosarinos: la mora llega al 44% entre los jóvenes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones

El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones

Argentina sumó un gol rosarino en los Juegos Suramericanos, pero perdió con Paraguay

Argentina sumó un gol rosarino en los Juegos Suramericanos, pero perdió con Paraguay

Cortaron la autopista a Córdoba en una mañana compleja con dos choques

Cortaron la autopista a Córdoba en una mañana compleja con dos choques

El Barrio Chino de Rosario, más cerca: aceleran acuerdos clave en Buenos Aires

El Barrio Chino de Rosario, más cerca: aceleran acuerdos clave en Buenos Aires

Central: Argentinos Juniors, un rival directo en más de un frente

Central: Argentinos Juniors, un rival directo en más de un frente

Ovación
Central firmó un nuevo contrato con Ovando, una de las nuevas joyas del fútbol argentino
Ovación

Central firmó un nuevo contrato con Ovando, una de las nuevas joyas del fútbol argentino

Central firmó un nuevo contrato con Ovando, una de las nuevas joyas del fútbol argentino

Central firmó un nuevo contrato con Ovando, una de las nuevas joyas del fútbol argentino

Aguante albiceleste en el Coloso: una multitud alentó a Argentina en los Juegos Suramericanos

Aguante albiceleste en el Coloso: una multitud alentó a Argentina en los Juegos Suramericanos

Alfaro presenció la utopía que cazó Paraguay en el Coloso en los Juegos Suramericanos

Alfaro presenció la "utopía" que cazó Paraguay en el Coloso en los Juegos Suramericanos

Policiales
Cocaína en un niño de 5 años: un marco de vulnerabilidad que terminó con los padres presos

Por Martín Stoianovich
Policiales

Cocaína en un niño de 5 años: un marco de vulnerabilidad que terminó con los padres presos

El gaucho narco que cruzó el Paraná: avionetas, islas y cocaína entre Rosario, Puerto Gaboto y Diamante

El "gaucho narco" que cruzó el Paraná: avionetas, islas y cocaína entre Rosario, Puerto Gaboto y Diamante

Dos imputados por el robo a un vendedor de camisetas en el día del Clásico

Dos imputados por el robo a un vendedor de camisetas en el día del Clásico

Mujer policía detenida por apretar a un endeudado con un prestamista

Mujer policía detenida por apretar a un endeudado con un prestamista

La Ciudad
Paro docente en la UNR: no habrá clases este viernes ni el próximo martes
La Ciudad

Paro docente en la UNR: no habrá clases este viernes ni el próximo martes

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

Prohibición de cuidacoches: el Senado santafesino tratará el tema por quinta vez en el año

Prohibición de cuidacoches: el Senado santafesino tratará el tema por quinta vez en el año

Las mejores imágenes de una nueva jornada de los Juegos Suramericanos

Las mejores imágenes de una nueva jornada de los Juegos Suramericanos

Un gran incendio afectó una chatarrería de la zona sudoeste
La Ciudad

Un gran incendio afectó una chatarrería de la zona sudoeste

La suerte de las Paso nacionales divide a los legisladores santafesinos

Por Javier Felcaro
Política

La suerte de las Paso nacionales divide a los legisladores santafesinos

Quini 6: de dónde son los apostadores que se repartieron más de $2.700 millones
Información General

Quini 6: de dónde son los apostadores que se repartieron más de $2.700 millones

Las Paso entre el Gótico y el Profesional

Por Jorge Asís
Política

Las Paso entre el Gótico y el Profesional

El río Paraná y la náutica vuelven a ser protagonistas

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

El río Paraná y la náutica vuelven a ser protagonistas

Aeropuerto de Rosario: salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje

El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones
Información General

El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones

El girasol gana terreno: crece la siembra y las exportaciones duplican los ingresos
Agro

El girasol gana terreno: crece la siembra y las exportaciones duplican los ingresos

Rosario se movilizó para recordar la Noche de los Lápices
La Ciudad

Rosario se movilizó para recordar la Noche de los Lápices

Cortes de tránsito y amplio operativo en Funes debido a una pérdida de gas
La Región

Cortes de tránsito y amplio operativo en Funes debido a una pérdida de gas

La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el presupuesto 2027: cuáles son
La Región

La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el presupuesto 2027: cuáles son

Un jugador base de Newells del año anterior empieza a tomar rodaje tras una grave lesión

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Un jugador base de Newell's del año anterior empieza a tomar rodaje tras una grave lesión

Central anunció el formato de la venta de entradas para la Supercopa Internacional
Ovación

Central anunció el formato de la venta de entradas para la Supercopa Internacional

El tiempo en Rosario: jueves primaveral con sol y calorcito
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves primaveral con sol y calorcito

Investigan si Facundo Moyano se encontró con su pareja rosarina
Información General

Investigan si Facundo Moyano se encontró con su pareja rosarina

Condenan a Peco Almada, el gerente de una banda criminal que fue a juicio
Policiales

Condenan a Peco Almada, el "gerente" de una banda criminal que fue a juicio

Fuerte polémica por marines de EEUU que entrenan en Tierra del Fuego
Política

Fuerte polémica por marines de EEUU que entrenan en Tierra del Fuego

Santilli acelera la ronda de negociaciones con los gobernadores
Política

Santilli acelera la ronda de negociaciones con los gobernadores

La Justicia ordenó frenar el proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas
Política

La Justicia ordenó frenar el proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas

Milei defendió su ofensiva por Malvinas y negó una estrategia electoral
Política

Milei defendió su ofensiva por Malvinas y negó una estrategia electoral