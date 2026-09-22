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Central: el puño sobre la mesa a días de una final, a la que llegará con bajas clave

El equipo de Almirón, y el mismo DT, pisaron fuerte en la previa de la Supercopa Internacional, pero se quedó sin jugadores clave. De nuevo, un partido decisivo ante Estudiantes en fecha que no los beneficia

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

22 de septiembre 2026 · 06:10hs
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Central. El grito de gol de Ignacio Ovando

Leo Vincenti

Central. El grito de gol de Ignacio Ovando, mientras Ángel Di María abre los brazos para sumarse. Gran triunfo canalla el domingo con un equipo que no podrá repetir el sábado.

Central pegó un puño sobre la mesa. Jorge Almirón también. Justo antes de una final a la que paradójicamente llegará diezmado. Increíble, pero real. Y no porque no tenga un plantel más que interesante, sino porque hay jugadores demasiado importantes que no estarán el sábado en la final de la Supercopa Internacional.

Y otro más en el que parece que el entrenador tomó una decisión clave, excluyéndolo en la previa. Es decir, el transcurso hasta el gran día será con la fortaleza de lo conseguido el domingo y la incertidumbre por las ausencias. De qué tendencia prevalecerá, dependerá el resultado de Santiago del Estero.

Central ante un rival de fuste

Vaya panorama, extraño. Por un lado, Central mostró que tiene con qué afrontar partidos de los importantes ante rivales de fuste. Por el otro, el más importante que le queda en el semestre lo afrontará sin las certezas que le aporta ir con lo probado.

>>Leer más: Resumen del día 8 de los Juegos Suramericanos: oro y bronce rosarino, y otras medallas para Argentina

El primer gran cambio en realidad fue conciente. Almirón lo sacó a Jeremías Ledesma del arco. Fuerte, si es que eso se va a replicar ante Estudiantes. Conan fue al banco, así que estaba disponible y todo indica que fue una decisión táctica. La expulsión de Almirón al final del partido impidió conocer su opinión al respecto, pero hoy pinta que será Axel Werner el titular.

Los arqueros de Central

Ledesma fue cuestionado por los hinchas en el clásico, ya no está el que tenía más banca de la gente, Factura Broun por decisión dirigencial, y apareció Werner. Un arquero de los sobrios, que no salió bien en el gol anulado a Argentinos Juniors, que también despejó con los puños como se lo criticaba a Ledesma, que es confiable. Pero tener a Conan en el banco es una tensión inevitable que parece que Almirón está decidido a asumir. Para eso está, claro.

Esa ausencia entonces es toda del entrenador, hoy con el aval de la gente. La verdadera prueba estará en Santiago del Estero, pero ante Argentinos la superó.

Jaminton Campaz y Vicente Pizarro

Y ante el Bicho entonces, Almirón jugó con lo mejor a disposición. Pero ante Estudiantes no será así. Insólitamente no podrá contar con Jaminton Campaz y Vicente Pizarro, sobre todo el colombiano que asoma como de los insustituibles del equipo.

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Y se dice “insólitamente” porque cabe preguntarse si Central hubiera aceptado jugar semejante partido en Fecha FIFA bajo estás condiciones, que no les quede otra que ceder a los que se supone son jugadores titulares. Por algo son seleccionados.

Estudiantes en la Libertadores

Es cierto que hay poco margen, que Estudiantes siguió en Copa Libertadores, que de hecho clasificó a semifinales la semana pasada, pero Central fue perjudicado. Y debe agradecer que Gustavo Alfaro no se llevó a Agustín Sandez también. Pero la ausencia de Campaz la puede sentir mucho, porque el colombiano no solo volvió enchufado del Mundial, sino que el club le compró el pase y ya se despejaron los nubarrones sobre una posible partida. Y no le tendrá.

Lo mismo Pizarro, que no tiene la aceptación unánime del hincha pero si la consideración total de Almirón. Y, vaya señal, la jugada que terminó en el gol del triunfo de Ignacio Ovando, fue obra y gracia de una gran combinación con Campaz y mejor resolución del chileno.

Alan Rodríguez en duda

La otra posible ausencia es de otro jugador extranjero titular pero no seleccionado: Alan Rodríguez. El volante que debutó tan bien ante Barracas y desplazó del once a Julián Fernández, salió antes del final del primer tiempo con evidentes molestias musculares, que habrá que ver si se trata de una contractura o calambre o algo más serio que lo margine de la final.

La segura ausencia de Guillermo Pol Fernández por una lesión parecía nimia, pero en vista de este panorama cobra mayor importancia. Tampoco lo tendrá Almirón.

Central reaccionó

Después del sabor amargo del clásico que no pudo ganar sobre el final, Central reaccionó. Ganó en Victoria bien y ahora ante Argentinos, dejando una mejor imagen en el segundo tiempo después de haber sido dominado en el primero, pero dónde marcó el gol. Se levantó justo a tiempo antes de semejante final.

Cuando afrontó la llave eliminatoria ante Estudiantes de Copa Argentina tampoco fue en un buen momento la fecha elegida, luego de venir de jugar en la altura de Quito. Tampoco ahora. Aquella vez lo sufrió en la cancha luego de perder el primer puesto del grupo copero ante Independiente del Valle, ahora está mejor pertrechado desde lo anímico y lo futbolístico, aunque se probará en un escenario de ausencias incómodo. Un problema adicional que Central deberá saber resolver y ganó sobre todo en confianza para hacerlo.

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