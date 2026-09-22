Santino Basaldella, rosarino y doble medalla de oro: "Viví en una camioneta con doce tablas"

El deportista brilló en Stand Up Paddle en los Juegos Suramericanos, fue viral por una propuesta y habló con La Capital con sus dos preseas colgadas en el pecho

Las miradas de la gente que paseaba por la peatonal se desviaron para observar a Santino Basaldella , el rosarino que se colgó dos medallas de oro en Stand Up Paddle (SUP) en estos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y dialogó con La Capital sobre sus éxitos en la Laguna Setúbal de la capital provincial.

El joven de 21 años fue el único deportista de la ciudad en colgarse dos preseas doradas en estos Juegos y regresó a Rosario para celebrar con su gente. “Estos días fueron una locura. La gente en la calle me ve y me felicita , ver los nombres de todos los atletas, ver los deportes y ver lo que es el evento acá es hermoso. Creo que se viene un legado deportivo muy lindo ”, aseguró en conversación con este medio.

Santino tiene agua en las venas, vive y respira el río Paraná desde chico y alcanzó uno de sus grandes sueños esta semana en su provincia, mirando a todos desde lo más alto del podio, y en dos oportunidades.

“Se escuchaban los gritos, fue algo muy loco. Tenía familiares y amigos que se habían pedido el día en el trabajo, alumnos de la escuela que son parte de mi familia para mí, gente de otras escuelas de Paraná y de Santa Fe, gente que había viajado para vernos y niños”, agradeció Basaldella.

El rosarino brilló en Santa Fe y celebró su doble campeonato en Rosario. Celina Mutti Lovera / La Capital

Sin salir del asombro por la magnitud del evento y del logro que alcanzó, agregó: “Lo pienso, lo nombro y se me pone la piel de gallina por el momento en el que fuimos y celebramos. Fue algo hermoso que no sé cuándo lo viviremos de vuelta”.

Formado en la zona norte de Rosario, Santino vive por y para estar en el agua, su espacio de confort y donde sabe desplegar todo su talento, además de enseñarlo a otros que se ilusionan con conocer y replicar sus habilidades.

>> Leer más: El rugby se colgó la medalla de oro de los Juegos Suramericanos con el rosarino Pedro De Haro

Pero todo talento necesita de esfuerzo y sacrificio, por lo que Basaldella no fue la excepción. Durante un tiempo, el deportista se marchó lejos de la ciudad para poder desarrollar sus capacidades en una de las tierras donde más sienten la vida en el agua: Hawái. Aunque fue una gran oportunidad para su carrera, reconoció que debió mantener un estilo de vida particular que le presentó un fuerte desafío.

Vivió en una camioneta y ahora es de oro

Al ser consultado sobre su experiencia lejos del país, Santino le reveló a La Capital una insólita anécdota durante su breve pero valiosa estadía en Hawái y puntualizó: “Me fui a entrenar al mejor lugar del mundo. No fue fácil y sin el Comité Olímpico Argentino (COA) no hubiera podido estar ahí. Viví en una camioneta varios meses frente al agua. Vivía con diez o doce tablas arriba de mi camioneta y me la pasaba en el agua”.

Este esfuerzo fue clave para su preparación y reconoció que su vida en la camioneta “era la manera de vivir sin gastos”, ya que le “alcanzaba para cargarle combustible” a la camioneta y había recibido unas tablas que le prestaron unos amigos que viven allá. “Gracias a la beca del COA y del apoyo de Fiume pude estar en Hawái puramente entrenando en el mejor lugar del mundo”.

“Vivir en una camioneta fue una locura. Esos son los momentos en los que te replanteás: “Che, ¿será este el camino correcto?”. A veces ves a amigos de tu edad que ya se están recibiendo o se compran un auto y vos decís: “¿Yo estoy progresando o no?””, planteó Basaldella, pero luego respondió: “Tuve mis momentos, pero después me di cuenta de que si el camino se está poniendo difícil es porque está cerca”.

En su reflexión, Santino indicó que mantiene la cabeza enfocada en los objetivos y sostuvo: “Siempre que hay un momento de duda trato de ignorarlo y seguir, que es la única manera, porque hay que llegar. Hoy se dio, pero queda mucho por delante. Esto es un camino, lo disfruto y es algo hermoso”.

Tapa de diario. Basaldella fue protagonista de las tapas de La Capital y Ovación esta semana.

El sabor del doble oro en Santa Fe

“Fue una locura, la ciudad y la provincia están teñidas de deporte. Hay un ambiente hermoso en estos deportes alternativos que se están viendo y se conocen historias de atletas con gran sacrificio”, valoró Santino con sus dos medallas doradas colgadas en el pecho.

>> Leer más: Tobías Giorgis, su reinado y el oro en los Juegos Suramericanos: "Sentir el himno fue muy emocionante"

Basaldella brilló en la capital provincial y se ganó el reconocimiento de todos, pero también destacó la importancia de la difusión para los deportistas argentinos. “Es algo hermoso que nos den este lugar de charla en todos los medios. Puedo invitar a la gente a remar a mi escuela, que se llama Nativo, y eso nos ayuda un montón. Es un momento, lo sé, pero lo que dura nos va a ayudar mucho”, afirmó.

En cuanto a su preparación en Rosario, detalló: “Hace un tiempo me quedé sin gimnasio, llamé a los chicos del Rosario Rowing Club y les dije: “Miren, me pasó esto, están al lado mío, nos vemos todos los días, ¿les interesa que hagamos algo?”. Me dijeron: “Vení a entrenar acá, hacete socio del club”. Tengo las instalaciones y tengo la escuela al lado. Seguramente en verano hagamos algo en Rowing, así que estoy muy agradecido con la gente del club”.

El próximo objetivo y apoyo fundamental

Basaldella estuvo presente en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde compitió y vivió una experiencia que inmediatamente se prometió repetir. “Ahí arrancó el camino fuerte. Vengo preparándome hace mucho, clasifiqué y ahora tengo que seguir peleando la plaza, porque puede entrar otra persona de Argentina”, adelantó sobre su chance de estar presente en Lima 2027.

“Voy a seguir como vengo trabajando y aún más ahora. Ya estamos cada vez más cerca, esos tres años se están pasando volando y que haya sido esto en la ciudad nos da mucha fuerza para el evento que se viene”, resaltó el rosarino en conversación con este medio.

Basaldella posó junto a los rosarinos que lo felicitaron en la peatonal Córdoba. Celina Mutti Lovera / La Capital

Por otro lado, Santino reconoció a cada una de las personas y las marcas que lo acompañaron para alcanzar este logro: “Tengo una gran familia detrás. Tengo a mi tío, que es mi entrenador. Él vive en San Clemente y me voy a entrenar muchas veces allá, me ayuda un montón. Hay mucha gente que me vio con ganas y me ayuda, ellos nunca han ganado nada de plata conmigo, lo hacen por amor al deporte”.

>> Leer más: Rosario recibió más de 135 mil visitantes durante la primera semana de los Juegos Suramericanos

“También al Comité Olímpico y al Enard, con quienes estoy eternamente agradecido por lo que promueven, por los deportistas que generan y porque sé que son gran parte de que este evento sea posible acá”, mencionó Basaldella.

Una broma que fue viral

Durante estos Juegos Suramericanos, Basaldella fue viral por una supuesta propuesta de casamiento a una de sus colegas que generó gran repercusión en redes sociales, a punto que llegó a confundir a muchos de sus conocidos.

“Fue un chiste que se hizo adelante de una cámara y se hizo viral; nadie se va a casar, ja”, aclaró Santino para La Capital, y continuó: “Es parte del clima de equipo, de que bromeamos todo el día. Es parte de la convivencia, de saber cuándo hay que distraerse y divertirse, y también saber cuándo parar y concentrarse”. Entre risas por la confusión, el rosarino añadió: “La propuesta no fue propuesta, era un chiste. Después inventamos una historia entre nosotros”.

A su vez, junto a sus colegas del Stand Up Paddle protagonizaron fuertes disputas por los famosos pines de intercambio entre los países. “Una amiga me robó un pin de Aruba, que era el más difícil de conseguir, y se armó una guerra entre equipos. Todo esto ocurrió el día previo y el día posterior a competir, en el que era toda alegría, todos chistes y se vivió algo hermoso”, concluyó Basaldella con una sonrisa de oreja a oreja por los valiosos recuerdos que se llevará de estos Juegos Suramericanos, además de las dos medallas doradas colgadas en su pecho.