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Insólito accidente en San Lorenzo: un coche fúnebre cayó por una barranca y quedó al borde del arroyo

El vehículo despistó este lunes al mediodía cuando circulaba por calle Clemente Albelo, en barrio Norte. No llegó a caer al agua y quedó atascado sobre la pendiente.

21 de septiembre 2026 · 19:30hs
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Insólito accidente en San Lorenzo: un coche fúnebre cayó por una barranca y quedó al borde del arroyo

Un insólito accidente se produjo este lunes al mediodía en la ciudad de San Lorenzo, donde un coche fúnebre despistó y cayó por la barranca del arroyo San Lorenzo, en la zona de barrio Norte.

El episodio ocurrió pasadas las 13, cuando el vehículo circulaba por calle Clemente Albelo y, por motivos que todavía se desconocen, terminó fuera de la calzada.

Tras el despiste, el coche descendió por la barranca y quedó atascado sobre la pendiente, a pocos metros del arroyo. No llegó a caer al agua, lo que evitó que el incidente tuviera consecuencias aún mayores.

Después del hecho se montó un operativo en el sector para retirar el vehículo de manera segura.

Hasta el momento no se informaron precisiones sobre las causas del accidente.

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