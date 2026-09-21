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El 71,9 % de los argentinos está endeudado y el crédito se usa para gastos básicos

Siete de cada diez argentinos tienen algún tipo de deuda. Alimentos, salud, servicios y gastos cotidianos concentran buena parte del crédito. Al 65 % de la población se le agota el ingreso antes del día 20

21 de septiembre 2026 · 22:04hs
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El crédito se destina principalmente a alimentos (33

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

El crédito se destina principalmente a alimentos (33,4%) y pago de otras deudas (25,9%).

El 71,9 % de los argentinos consultados tiene algún tipo de deuda y el financiamiento se utiliza cada vez más para sostener los gastos cotidianos. La tarjeta de crédito aparece como la principal herramienta y alimentos, gastos del mes y cancelación de compromisos anteriores se ubican entre los destinos más frecuentes del dinero prestado, según el Monitoreo de Opinión Pública de Management & Fit.

El dato se complementa con otro relevamiento que muestra hasta qué punto el crédito se incorporó a la economía diaria de los hogares. Seis de cada diez argentinos debieron tomar alguna deuda o crédito durante los últimos seis meses y, entre quienes se financiaron, el 76 % utilizó esos recursos para cubrir alimentos, salud, tarifas y servicios, de acuerdo con el Monitor de Opinión Pública (MOP) elaborado por Zentrix Consultora.

Los estudios utilizan metodologías y períodos diferentes, por lo que sus porcentajes no son directamente comparables. Sin embargo, ambos trazan un escenario en el que el endeudamiento alcanza a una parte significativa de la población y está estrechamente relacionado con la necesidad de afrontar gastos corrientes.

Según el relevamiento de Management & Fit, el 71,9 % de las personas consultadas declaró tener algún tipo de deuda, frente a un 28 % que aseguró no estar endeudado. La tarjeta de crédito encabeza las formas de financiamiento, con el 37,2 % de las respuestas, seguida por los préstamos personales o de libre disponibilidad, con el 11,1 %, y los créditos otorgados por billeteras virtuales, con el 9,9 %.

Pero uno de los datos que mejor refleja la situación financiera de los hogares aparece al preguntar por el destino del dinero. Entre los endeudados, el 33,4% recurrió al financiamiento para comprar alimentos y cubrir gastos habituales del mes, mientras que otro 25,9 % lo hizo para pagar otras deudas.

Esto implica que casi seis de cada diez respuestas se concentran entre la cobertura de gastos cotidianos y la cancelación de obligaciones anteriores. El crédito, de esta manera, no aparece únicamente como una herramienta para anticipar consumo o adquirir bienes durables, sino también como un recurso para sostener el presupuesto mensual.

El Monitor de Opinión Pública de Zentrix refuerza esa fotografía desde otra perspectiva. Según el estudio, el 60,2 % de los argentinos tomó alguna deuda o crédito durante los últimos seis meses, porcentaje que asciende al 70,2 % entre las personas de clase baja y al 67,1 % entre los jóvenes de 18 a 39 años.

Los consumos básicos

También en este relevamiento los consumos básicos aparecen como la principal explicación del endeudamiento. El 55,6 % de quienes recurrieron al crédito lo hizo para afrontar alimentos y salud y otro 20,4% para pagar tarifas y servicios. Sumados, estos destinos representan el 76 % de las personas que se endeudaron.

La situación se profundiza entre los sectores de menores ingresos: en la clase baja, alimentos, salud y servicios explican más del 85 % del endeudamiento. El informe también señala que, según los datos correspondientes a julio, el 86,6 % de las personas de esos sectores necesitó contar con dos o más trabajos para intentar llegar a fin de mes.

>> Leer más: El desempleo se disparó en Rosario y ya es el más alto del país: llegó al 11,5 %

La necesidad de recurrir al financiamiento se produce en un escenario en el que una parte mayoritaria de los hogares agota sus recursos antes de finalizar el mes. El 65 % de los argentinos se queda sin ingresos antes del día 20.

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