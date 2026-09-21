Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila y buscan determinar quién manejaba

Una Ford F-150 Raptor del defensor de Rosario Central impactó contra una columna en avenida Jorge Newbery y quedó destrozada. Desde el club aseguraron que el futbolista no conducía y que llegó al lugar después del siniestro.

Un fuerte siniestro vial ocurrió este lunes por la mañana en la avenida Jorge Newbery , a unos 200 metros de la curva cercana al aeropuerto Islas Malvinas , en la conexión entre Rosario y Funes. Una camioneta Ford F-150 Raptor impactó contra una columna de alumbrado público y terminó con importantes daños sobre la calzada.

El vehículo pertenece al defensor de Central, Gastón Ávila . El siniestro ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, cuando la Ford F-150 Raptor circulaba en dirección a Funes. Por motivos que todavía deben establecerse, el vehículo impactó contra una columna de alumbrado público.

Después del choque, la camioneta continuó su recorrido durante unos 70 metros hasta detenerse sobre la avenida. En ese trayecto perdió distintas partes de su estructura y una de sus ruedas quedó desprendida.

Las imágenes tomadas en el lugar muestran importantes daños en el frente y en el lateral izquierdo de la camioneta. Además, los airbags se desplegaron dentro del habitáculo como consecuencia del impacto.

Tras el incidente, una persona captó una imagen en la que se observa al futbolista cerca del vehículo.

Gastón Avila en el lugar del accidente de avenida Jorge Newbery, a unos 200 metros de la curva cercana al aeropuerto de Rosario.

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Según la versión que hicieron trascender desde Rosario Central, Ávila llegó al lugar después del choque para conocer qué había ocurrido. Esa imagen fue captada por un testigo que fotografió al futbolista en el lugar y esa misma toma se viralizó en redes sociales. Desde la institución de Arroyito se indicó que un amigo del futbolista manejaba la camioneta cuando se produjo el impacto.

Qué dijo Gastón Ávila

De acuerdo con esa versión, un allegado al defensor volvía con la camioneta del servicio técnico circulando por Newbery cuando perdió el control y terminó chocando. La información que extraoficialmente suministró la policía indicaba que no hubo personas heridas, pero tampoco se pudo determinar la identidad del conductor.

La investigación deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió el impacto, identificar a la persona que manejaba la Ford F-150 Raptor y determinar si hubo otros vehículos involucrados.

Mientras tanto, Avila posteó en sus redes sociales que al momento de ocurrir el choque se encontraba descansando junto a su hija poco antes de ir a una cita con el médico. "En la hora del choque! Estamos descansando para ir al dermatólogo, estoy bien, gracias por la preocupación, un abrazo grande" tipió Avila en Instagran junto a una foto durmiendo con la criatura.