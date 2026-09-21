La Capital | La Ciudad | camioneta

Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila y buscan determinar quién manejaba

Una Ford F-150 Raptor del defensor de Rosario Central impactó contra una columna en avenida Jorge Newbery y quedó destrozada. Desde el club aseguraron que el futbolista no conducía y que llegó al lugar después del siniestro.

21 de septiembre 2026 · 12:44hs
Google Seguir a La Capital en Google
Así quedó el vehículo pertenenciente al defensor de Central Gastón Ávila

Así quedó el vehículo pertenenciente al defensor de Central Gastón Ávila
Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila y buscan determinar quién manejaba

Un fuerte siniestro vial ocurrió este lunes por la mañana en la avenida Jorge Newbery, a unos 200 metros de la curva cercana al aeropuerto Islas Malvinas, en la conexión entre Rosario y Funes. Una camioneta Ford F-150 Raptor impactó contra una columna de alumbrado público y terminó con importantes daños sobre la calzada.

El vehículo pertenece al defensor de Central, Gastón Ávila. El siniestro ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, cuando la Ford F-150 Raptor circulaba en dirección a Funes. Por motivos que todavía deben establecerse, el vehículo impactó contra una columna de alumbrado público.

Después del choque, la camioneta continuó su recorrido durante unos 70 metros hasta detenerse sobre la avenida. En ese trayecto perdió distintas partes de su estructura y una de sus ruedas quedó desprendida.

Las imágenes tomadas en el lugar muestran importantes daños en el frente y en el lateral izquierdo de la camioneta. Además, los airbags se desplegaron dentro del habitáculo como consecuencia del impacto.

Tras el incidente, una persona captó una imagen en la que se observa al futbolista cerca del vehículo.

Gastón Avila en el lugar del accidente de avenida Jorge Newbery, a unos 200 metros de la curva cercana al aeropuerto de Rosario.

Gastón Avila en el lugar del accidente de avenida Jorge Newbery, a unos 200 metros de la curva cercana al aeropuerto de Rosario.

>> Leer más: Tormentas en Rosario: hubo 34 incidentes y rige una alerta amarilla por viento

Según la versión que hicieron trascender desde Rosario Central, Ávila llegó al lugar después del choque para conocer qué había ocurrido. Esa imagen fue captada por un testigo que fotografió al futbolista en el lugar y esa misma toma se viralizó en redes sociales. Desde la institución de Arroyito se indicó que un amigo del futbolista manejaba la camioneta cuando se produjo el impacto.

Qué dijo Gastón Ávila

De acuerdo con esa versión, un allegado al defensor volvía con la camioneta del servicio técnico circulando por Newbery cuando perdió el control y terminó chocando. La información que extraoficialmente suministró la policía indicaba que no hubo personas heridas, pero tampoco se pudo determinar la identidad del conductor.

La investigación deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió el impacto, identificar a la persona que manejaba la Ford F-150 Raptor y determinar si hubo otros vehículos involucrados.

Mientras tanto, Avila posteó en sus redes sociales que al momento de ocurrir el choque se encontraba descansando junto a su hija poco antes de ir a una cita con el médico. "En la hora del choque! Estamos descansando para ir al dermatólogo, estoy bien, gracias por la preocupación, un abrazo grande" tipió Avila en Instagran junto a una foto durmiendo con la criatura.

Noticias relacionadas
una camioneta exploto al entrar a un campo minado entre chile y peru

Una camioneta explotó al entrar a un campo minado entre Chile y Perú

Las calles del parque Independencia, a tope de familias de Rosario y de otras localidades que disfrutan de los Juegos Suramericanos

Mas de 135 mil personas visitaron Rosario en la primera semana de los Juegos Suramericanos

El Parque Independencia recibirá a miles de estudiantes para celebrar el Día de la Primavera

Más de 140 agentes están  abocados al operativo por el Día de la Primavera

El tiempo en Rosario prevé fuertes vientos para el lunes

Tormentas en Rosario: hubo 34 incidentes y rige una alerta amarilla por viento

Ver comentarios

Las más leídas

Récord megamillonario en el Quini 6: un apostador ganó $9.100 millones

Récord megamillonario en el Quini 6: un apostador ganó $9.100 millones

En vivo: Central ganó una gran final bajo la lluvia y ahora irá por un titulo

En vivo: Central ganó una gran final bajo la lluvia y ahora irá por un titulo

Central ganó un duelo directo y llega fortalecido a la disputa de un nuevo título

Central ganó un duelo directo y llega fortalecido a la disputa de un nuevo título

Newells cantó la primera victoria de visitante, merecida y sufrida

Newell's cantó la primera victoria de visitante, merecida y sufrida

Lo último

Cataratas del Iguazú: cierran 40 días la Garganta del Diablo por el riesgo de crecidas de El Niño

Cataratas del Iguazú: cierran 40 días la Garganta del Diablo por el riesgo de crecidas de El Niño

Descuentos de Ansés para transporte urbano: cómo activar el beneficio en la Sube

Descuentos de Ansés para transporte urbano: cómo activar el beneficio en la Sube

Anmat prohibió una marca de medicamentos y productos médicos

Anmat prohibió una marca de medicamentos y productos médicos

Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila y buscan al conductor

Una Ford F-150 Raptor del defensor de Rosario Central impactó contra una columna en avenida Jorge Newbery y quedó destrozada. Desde el club aseguraron que el futbolista no conducía y que llegó al lugar después del siniestro.
Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila y buscan al conductor
Condenaron a 18 años de prisión al taxista que mató a un amigo para robarle $2 millones
Policiales

Condenaron a 18 años de prisión al taxista que mató a un amigo para robarle $2 millones

Intento de femicidio en zona norte: un hombre fue detenido por apuñalar a su expareja
Policiales

Intento de femicidio en zona norte: un hombre fue detenido por apuñalar a su expareja

All Boys denunció ataque de hinchas Central tras partido de futsal femenino en Rosario
Ovación

All Boys denunció ataque de hinchas Central tras partido de futsal femenino en Rosario

Mas de 135 mil personas visitaron Rosario en la primera semana de los Juegos Suramericanos
La Ciudad

Mas de 135 mil personas visitaron Rosario en la primera semana de los Juegos Suramericanos

Banda sorprende a policía que trabajaba con App de viajes y le roba el arma
Policiales

Banda sorprende a policía que trabajaba con App de viajes y le roba el arma

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Récord megamillonario en el Quini 6: un apostador ganó $9.100 millones

Récord megamillonario en el Quini 6: un apostador ganó $9.100 millones

En vivo: Central ganó una gran final bajo la lluvia y ahora irá por un titulo

En vivo: Central ganó una gran final bajo la lluvia y ahora irá por un titulo

Central ganó un duelo directo y llega fortalecido a la disputa de un nuevo título

Central ganó un duelo directo y llega fortalecido a la disputa de un nuevo título

Newells cantó la primera victoria de visitante, merecida y sufrida

Newell's cantó la primera victoria de visitante, merecida y sufrida

El uno por uno de Central ante Argentinos Juniors: Ignacio Ovando, el mejor

El uno por uno de Central ante Argentinos Juniors: Ignacio Ovando, el mejor

Ovación
Di María confirmó que estará en la despedida de Messi con la selección argentina
Ovación

Di María confirmó que estará en la despedida de Messi con la selección argentina

Di María confirmó que estará en la despedida de Messi con la selección argentina

Di María confirmó que estará en la despedida de Messi con la selección argentina

Solari, tras su primer grito con la camiseta de Newells: Estoy contento por volver al gol

Solari, tras su primer grito con la camiseta de Newell's: "Estoy contento por volver al gol"

Juegos Suramericanos Día 9: la agenda de los rosarinos, con los Pumas 7s por la medalla de oro

Juegos Suramericanos Día 9: la agenda de los rosarinos, con los Pumas 7s por la medalla de oro

Policiales
Condenaron a 18 años de prisión al taxista que mató a un amigo para robarle $2 millones
Policiales

Condenaron a 18 años de prisión al taxista que mató a un amigo para robarle $2 millones

Intento de femicidio en zona norte: un hombre fue detenido por apuñalar a su expareja

Intento de femicidio en zona norte: un hombre fue detenido por apuñalar a su expareja

Narcotráfico: las pistas de un cartel mexicano en el secuestro de 52 kilos de droga de diseño

Narcotráfico: las pistas de un cartel mexicano en el secuestro de 52 kilos de droga de diseño

Piden colaboración para esclarecer el brutal crimen de una mujer 

Piden colaboración para esclarecer el brutal crimen de una mujer 

La Ciudad
Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila y buscan al conductor
La Ciudad

Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila y buscan al conductor

Mas de 135 mil personas visitaron Rosario en la primera semana de los Juegos Suramericanos

Mas de 135 mil personas visitaron Rosario en la primera semana de los Juegos Suramericanos

Más de 140 agentes están  abocados al operativo por el Día de la Primavera

Más de 140 agentes están  abocados al operativo por el Día de la Primavera

Tormentas en Rosario: hubo 34 incidentes y rige una alerta amarilla por viento

Tormentas en Rosario: hubo 34 incidentes y rige una alerta amarilla por viento

Newells cantó la primera victoria de visitante, merecida y sufrida

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's cantó la primera victoria de visitante, merecida y sufrida

Un joven de 21 años murió apuñalado tras una pelea familiar en zona sur
Policiales

Un joven de 21 años murió apuñalado tras una pelea familiar en zona sur

El gol de Ovando llegó con la jugada de dos que faltarán en la Supercopa Internacional
Ovación

El gol de Ovando llegó con la jugada de dos que faltarán en la Supercopa Internacional

La meta de Newells requería una respuesta en la cancha y en el resultado

Por Rodolfo Parody
Ovación

La meta de Newell's requería una respuesta en la cancha y en el resultado

Incendio en barrio Martin: una unidad de la línea K quedó destruida
La Ciudad

Incendio en barrio Martin: una unidad de la línea K quedó destruida

Parque España: Bonafide desembarca junto a un restaurante en costa central

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Parque España: Bonafide desembarca junto a un restaurante en costa central

20 de septiembre, Día del jubilado: una jornada con poco para festejar
La Ciudad

20 de septiembre, Día del jubilado: una jornada con poco para festejar

Rosarina: Social Lux y Defensores Unidos igualaron en el clásico de Ludueña

Por Juan Iturrez
Ovación

Rosarina: Social Lux y Defensores Unidos igualaron en el clásico de Ludueña

Italia quiere prohibir el velo musulmán en escuelas y limitar los inmigrantes
El Mundo

Italia quiere prohibir el velo musulmán en escuelas y limitar los inmigrantes

Ucrania lanzó mil drones y Moscú recibió el mayor ataque de su historia
El Mundo

Ucrania lanzó mil drones y Moscú recibió el "mayor ataque de su historia"

Las Fiestas Patrias en Chile tuvieron 18 muertes en rutas y 282 conductores detenidos
Información General

Las Fiestas Patrias en Chile tuvieron 18 muertes en rutas y 282 conductores detenidos

La tragedia de Nepal ya suma más de 1.450 muertos y unos 5.800 desaparecidos
Información General

La tragedia de Nepal ya suma más de 1.450 muertos y unos 5.800 desaparecidos

Quinta edición de la Maratón La Capital para disfrutar Rosario con otra mirada
La Ciudad

Quinta edición de la Maratón La Capital para disfrutar Rosario con otra mirada

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general
Política

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general

Dos personas resultaron heridas en un incendio en una casa en Funes
La Región

Dos personas resultaron heridas en un incendio en una casa en Funes

La despedida de Messi: se confirmaron los precios de las entradas
Ovación

La despedida de Messi: se confirmaron los precios de las entradas

Imputan por vender drogas en Piñero a un acusado por matar al chofer de la línea K
Policiales

Imputan por vender drogas en Piñero a un acusado por matar al chofer de la línea K

Santilli les bajó el voltaje a los cortocircuitos con Patricia Bullrich
Política

Santilli les bajó el voltaje a los cortocircuitos con Patricia Bullrich

Scaloni siguió de cerca a los pibes de Argentina ante Uruguay en el Coloso
Juegos Suramericanos

Scaloni siguió de cerca a los pibes de Argentina ante Uruguay en el Coloso

Milei va a EEUU: expone en la ONU y se reúne con empresarios y un rabino
Política

Milei va a EEUU: expone en la ONU y se reúne con empresarios y un rabino