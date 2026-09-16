Una estrella para agregarle a tu plato: cómo hacer tomates confitados en casa

Sabrosa y aromática, esta forma de cocinar tomates es sencilla y los convierte en el complemento ideal para cualquier plato

Existen diversas formas de cocinar y comer tomates , pero muchos aseguran que los tomates confitados son el verdadero tesoro culinario. Esta forma de prepararlos promete dejarlos jugosos, tiernos y llenos de sabor. Y lo mejor es que son tan fáciles de cocinar que conocer la receta puede convertirse en el mejor as bajo la manga.

El confitado es una técnica que consiste en cocinar algún alimento lentamente en aceite a baja temperatura , del mismo modo que se carameliza una cebolla. Esto hace que los alimentos desprendan todo su sabor y mantengan su jugosidad. En el caso de los tomates, sus azúcares naturales se concentran y se caramelizan lentamente, dando como resultado un bocado fresco, jugoso y gustoso.

Su sabor los convierte en compañeros ideales para cualquier plato . Van perfecto en cualquier ensalada , como topping en alguna pizza o bruschetta , con pastas , como guarnición al lado de cualquier carne y hasta untados en pan. Para prepararlo se pueden seguir distintas técnicas y recetas . Es posible hacer tomates confitados en una sartén, al horno o en una olla lenta. Todo depende de las preferencias, posibilidades y tiempos.

Siete consejos para los mejores tomates confitados

La cocinera Paulina Cocina comparte algunos tips para potenciar el sabor de la receta de tomates confitados:

El tomate correcto: Los cherry son los favoritos, pero también se pueden hacer tomates confitados con perita o cualquier variedad pequeña y jugosa.

Los cherry son los favoritos, pero también se pueden hacer tomates confitados con perita o cualquier variedad pequeña y jugosa. Hierbas frescas o secas: Albahaca, romero o tomillo hacen maravillas. Pero atención con las cantidades porque pueden opacar el sabor del tomate.

Albahaca, romero o tomillo hacen maravillas. Pero atención con las cantidades porque pueden opacar el sabor del tomate. Ajo: Pero los dientes enteros, así aportan sabor sin invadir el de los tomates confitados.

Pero los dientes enteros, así aportan sabor sin invadir el de los tomates confitados. Paciencia: El confitado es lento. Si se apura el proceso, se pierde la magia.

El confitado es lento. Si se apura el proceso, se pierde la magia. Sal marina: Ayuda a resaltar el dulzor de los tomates.

Ayuda a resaltar el dulzor de los tomates. Aceite de calidad: No escatimar acá. El aceite será parte del resultado final. El mejor para esta receta es el aceite de oliva extra virgen , que realza el sabor del tomate y aporta su propio toque frutado.

No escatimar acá. El aceite será parte del resultado final. El mejor para esta receta es el , que realza el sabor del tomate y aporta su propio toque frutado. Caramelizado con ayuda: Un toque de azúcar o miel puede ayudar a potenciar la dulzura, sobre todo si los tomates no están en su mejor momento.

Ingredientes:

Para llenar dos frascos medianos se necesitan:

500 g de tomates cherry

Aceite de oliva extra virgen (o mezclado con aceite de girasol)

2 dientes de ajo (se pueden aplastar un poco para que larguen su aceite)

2 Ramitas de romero (u otra hierba a elección)

1 cucharada de azúcar (opcional)

Sal marina a gusto

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Cómo preparar tomates confitados: paso a paso

Precalentar el horno a 120 °C. Lavar y secar los tomates cherry. Se pueden cortar por la mitad o dejarlos enteros. Colocarlos en una fuente apta para horno. Agregar los dientes de ajo enteros, el romero, el azúcar y la sal. Rociar con aceite de oliva por encima y llevar al horno por 2 horas, revisando de vez en cuando, hasta que estén más o menos secos, dependiendo el gusto y el uso que se les vaya a dar. Retirar del horno, dejar enfriar y colocar en frascos esterilizados cubiertos con aceite. Conservar refrigerados.

La cocinera también detalla alternativas para cocinarlos:

Tomates confitados en sartén

Si lo que se busca es algo rápido y sencillo, este es el método ideal para hacer tomates confitados. En una sartén grande, se colocan los tomates cherry, con un poco de aceite de oliva, ajos, hierbas frescas con una pizca de sal y se cocinan a fuego medio-bajo, hasta que los tomates se ablanden y la piel comience a arrugarse.

Tomate confitado en olla lenta

Para los fanáticos de la practicidad que cuenten con una olla de cocción lenta, este método es el indicado. Solo tienen que colocar todos los ingredientes en la olla, programar la temperatura baja y dejar que el tiempo haga lo suyo. Es ideal para quienes quieren resultados sin estar pendientes.

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Cómo conservar tomates confitados

Tal como explica Paulina Cocina, si se siguen algunos cuidados importantes, los tomates cherry confitados pueden durar varias semanas: