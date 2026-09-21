Incidentes con All Boys en Rosario: qué dice el informe arbitral a la AFA sobre los hinchas de Central

El árbitro del partido de futsal ante Provincial elevó un escrito oficial después de los incidentes ocurridos en Náutico Sportivo Avellaneda. El documento ya está en manos de las autoridades de la AFA.

La bandera que los presuntos hinchas de Rosario Central le robaron a integrantes de All Boys.

Tras las agresiones de supuestos hinchas de Central a integrantes de All Boys en el club Náutico Sportivo Avellaneda, el árbitro del partido ante Atlético Provincial elevó un informe a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en el que relató lo sucedido el sábado pasado en Rosario.

Este lunes, el club All Boys denunció agresiones y el robo de una bandera a su delegación de futsal de Primera División después del partido que disputó el último sábado ante el Club Atlético Provincial en el club Náutico Sportivo Avellaneda. Según informó la institución de Floresta, un grupo de personas identificadas con indumentaria de Central habría atacado a integrantes del equipo visitante una vez finalizado el encuentro.

El árbitro del partido elevó este lunes un informe a la AFA dando testimonio de lo ocurrido. "Una vez finalizado el encuentro, se produjeron corridas de ambos públicos hacia los pasillos internos y la entrada del club, sin nosotros poder visibilizar desde el terreno de juego lo sucedido", comenzó describiendo el referí.

"Cabe aclarar que la terna arbitral, encontrándonos en el vestuario, se acercó el delegado veedor del equipo visitante All Boys, el señor Luciano Pissano, diciendo que se produjeron conflictos con hinchas identificados por el club Rosario Central, que les robaron bandera y los golpearon", continuó el escrito.

El informe concluye remarcando que los detalles de los incidentes fueron dados por Pissano y que ningún referí pudo "visibilizar los hechos contados".

>> Leer más: La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

Agresiones y robo de bandera

Según trascendió, tres personas habrían sustraído una bandera de All Boys mientras los jugadores festejaban el triunfo del equipo visitante. Integrantes de la delegación intentaron recuperar el trapo y siguieron a quienes se lo habían llevado.

El conflicto habría continuado fuera del estadio, donde los integrantes de All Boys se encontraron con un grupo más numeroso de personas que, según la denuncia, vestían prendas de Central.

El Albo afirmó que en ese lugar se produjo una pelea y que hubo golpes y patadas entre integrantes de la delegación y las personas señaladas por el club. La institución aseguró que sus representantes no lograron recuperar la bandera.

Tras el episodio, la dirigencia de All Boys informó que comenzó gestiones ante AFA Futsal y las autoridades del Club Atlético Provincial con el objetivo de esclarecer lo sucedido.

All Boys expresó su "más enérgico repudio" por el episodio y señaló que evalúa avanzar con otras medidas ante los organismos correspondientes. En su comunicado, el club remarcó que las competencias deportivas deben desarrollarse bajo condiciones de "respeto, convivencia y seguridad".

Por el momento, la información aportada en la denuncia de All Boys no permite establecer responsabilidades individuales ni determinar si las personas señaladas por el club pertenecían a Central.