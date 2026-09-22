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Capacitan a clubes para prevenir riesgos durante la temporada de eventos

Ante el comienzo de las despedidas, cierres de año de deportes y fiestas, el municipio brinda a las instituciones herramientas sobre seguridad eléctrica, evacuación, incendios, instalaciones de gas y control de niveles sonoros

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

22 de septiembre 2026 · 06:30hs
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Uno de los ejes de las jornadas está relacionado con las condiciones de seguridad e higiene que deben reunir los clubes donde se desarrollan eventos. 

Uno de los ejes de las jornadas está relacionado con las condiciones de seguridad e higiene que deben reunir los clubes donde se desarrollan eventos. 

Con la llegada de la temporada de eventos, la Municipalidad puso en marcha una serie de capacitaciones destinadas a clubes, asociaciones civiles y vecinales de la ciudad. El objetivo es que las instituciones puedan organizar sus actividades de manera segura, anticiparse a posibles situaciones de riesgo y conocer los requisitos necesarios para tramitar los permisos correspondientes.

Durante esta época del año, los clubes incrementan la realización de eventos como cumpleaños, despedidas, convenciones y fiestas de cierre de temporada de distintas disciplinas deportivas, entre ellas hockey, fútbol y patín. En muchos casos, estas actividades también representan una fuente de financiamiento para las instituciones.

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Prevenir y minimizar riesgos

La propuesta es impulsada por la Secretaría de Control y Convivencia, a través del Área Técnica, y busca acompañar a las organizaciones antes de que comiencen a desarrollar sus actividades. Las capacitaciones incluyen explicaciones sobre las condiciones de seguridad e higiene, los procedimientos administrativos y los controles que deben contemplarse para la realización de eventos.

La primera jornada se llevó a cabo en el auditorio del Centro Municipal de Distrito Norte, Villa Hortensia, ubicado en Warnes 1917. La segunda se realizó en el auditorio del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (Cemar), en San Luis 2020. En total, participaron más de 40 personas, en su mayoría representantes de clubes y asociaciones civiles de distintos puntos de la ciudad.

“Queremos acompañar a las asociaciones civiles y a los clubes brindándoles herramientas concretas para que puedan realizar sus eventos de manera ordenada y segura. Muchas veces los requisitos pueden generar dudas, por eso estas capacitaciones son una oportunidad para explicar cómo se realiza el trámite y, fundamentalmente, por qué es importante cumplir con cada una de las condiciones de seguridad e higiene”, señaló Diego Herrera, secretario de Control y Convivencia.

El funcionario destacó que el trabajo apunta a anticiparse a las situaciones de riesgo y facilitar los trámites de las instituciones. “Hablar de instalaciones eléctricas, evacuación, prevención de incendios o instalaciones de gas es hablar de condiciones indispensables para cuidar a quienes participan de las actividades que se desarrollan en nuestros clubes y asociaciones”, agregó.

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Las capacitaciones

Uno de los ejes de las jornadas está relacionado con las condiciones de seguridad e higiene que deben reunir los espacios donde se desarrollan eventos. En ese marco, se brindan herramientas vinculadas con el riesgo eléctrico, la iluminación de emergencia y las pautas de evacuación, además de contenidos sobre prevención de incendios y requisitos para las instalaciones de gas.

Durante los encuentros también se explica cómo realizar controles sobre los tableros eléctricos y cuáles son las condiciones que deben verificarse para reducir los riesgos vinculados con las instalaciones. La intención es que los representantes de las instituciones puedan reconocer los requerimientos técnicos y actuar antes de la realización de las actividades.

Otro de los temas abordados es el control de los niveles sonoros. En las capacitaciones se muestra el funcionamiento del decibelímetro, el instrumento que permite medir la intensidad del sonido, y se explica cómo se realizan las mediciones y cuáles son los límites que deben respetarse durante los eventos.

El control de la música y de los niveles sonoros es especialmente relevante en actividades que se realizan en clubes ubicados en zonas residenciales, donde los excesos pueden generar inconvenientes con el entorno. Por eso, el municipio busca que las instituciones conozcan de antemano las condiciones que deben cumplir y puedan organizar sus propuestas dentro de los parámetros establecidos.

Además, las jornadas incluyen información sobre el trámite de solicitud de permisos para eventos, la documentación requerida y los distintos fundamentos administrativos y técnicos que deben tenerse en cuenta. De esta manera, se busca facilitar las gestiones ante la Municipalidad y evitar que las organizaciones se encuentren con dificultades al momento de presentar sus solicitudes.

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Clubes, vecinales y asociaciones

Entre las instituciones que participaron de las primeras jornadas estuvieron los clubes Gimnasia y Esgrima Rosario, Banco, Primero de Mayo, Banco Nación, Bochin Club, Unión y Progreso, Libertad, Fortín Victoria, Portal del Oeste y Juventud Unida.

También asistieron representantes de las vecinales La Florida Norte, Lomas de Alberdi, Sarmiento, Nuevo Alberdi y Parque Sur, además de Parque Habitacional Ibarlucea, Las Delicias Centro, Bicentenario, Azcuénaga Sur, Acera y Olímpico.

A su vez, participaron integrantes de las asociaciones civiles Tiempo de Conquistas, Nuevos Comienzos y Red de Clubes de Rosario, junto con representantes de la Asociación Japonesa.

La convocatoria apunta a que las instituciones puedan contar con información clara y herramientas prácticas para planificar sus actividades y cumplir con los requisitos municipales, además de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para quienes participan de los eventos.

Tercera jornada

La tercera reunión de esta primera etapa se realizará el jueves 1° de octubre, a las 17, en el CMD Sur, ubicado en Uriburu 637. La Municipalidad informó que se habilitaron nuevos cupos para quienes quieran participar.

La inscripción se realiza a través del siguiente formulario: Formulario de inscripción

La iniciativa forma parte del trabajo de acompañamiento a clubes, asociaciones civiles y vecinales, con el propósito de fortalecer la prevención y promover que los eventos se desarrollen de manera segura, ordenada y responsable.

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