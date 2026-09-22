Lo acusan de herir a un chico con un rifle de aire comprimido y de amenazar de muerte a la madre

Es un muchacho de 21 años que fue detenido por la PDI en la zona sur de Rosario. La imputación preliminar es por lesiones graves

Luis C. fue arrestado por causar lesiones graves a un chico de 12 años en la zona sur de Rosario

Un muchacho de 21 años fue detenido en las últimas horas acusado de causarle serias heridas con un rifle de aire comprimido a un chico de 12 años, al que además amenazó con matar a su madre.

Según indicaron fuentes de la investigación, el joven arrestado, identificado como Luis C., podría enfrentar una causa judicial caratulada como "lesiones graves en carácter de autor" y quedó a disposición de la fiscal Viviana O'Connel.

Voceros oficiales señalaron que la investigación se inició a partir de un episodio en el que un niño de 12 años fue lesionado y amenazado mientras se dirigía a realizar mandados.

Según las actuaciones, el autor de esa agresión sería Luis C., quien presuntamente portaba un rifle de aire comprimido y en la misma acción también amenazado con matar a la madre del chico.

En el marco de las tareas destinadas a detectar al agresor, el personal de la Brigada de Captura de la Policía de Investigaciones realizó distintas diligencias y logró ubicarlo en inmediaciones de San Martín al 7500, en la zona sur de Rosario.

>> Leer más: Villa G. Gálvez: detuvieron a tres hombres en una causa por lesiones graves

Según la versión policial, al advertir la presencia policial, el joven intentó escapar por un sector lateral del inmueble, pero fue alcanzado y aprehendido por los agentes de la PDI.

Investigan otros episodios de violencia

Luis C. fue trasladado a sede de la PDI. Tras la consulta con la Fiscalía Especializada en Investigación Estratégica, se dispuso que continúe detenido y se realizaran los trámites de rigor.

Asimismo, en el marco de la investigación, se analizan otros episodios de lesiones y amenazas que se habrían registrado durante este mes en el barrio Las Flores, a fin de establecer si existe algún vínculo con el detenido.