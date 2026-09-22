Cambio en la Fórmula 1: por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado

El GP de Bakú será la decimoquinta fecha de la temporada 2026 y tendrá una programación especial por una conmemoración nacional

Franco Colapinto correrá por tercera vez en el circuito callejero de Bakú

La Fórmula 1 tendrá una programación diferente este fin de semana. El Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato 2026, se disputará el sábado 26 de septiembre y no el domingo , como ocurre habitualmente.

La actividad se desarrollará entre el jueves 24 y el sábado 26 de septiembre en el circuito callejero de Bakú, uno de los trazados más particulares del calendario de la categoría.

El cambio de día responde al Día del Recuerdo de Azerbaiyán , que se conmemora cada 27 de septiembre y recuerda a quienes murieron durante la Guerra de Nagorno-Karabaj de 2020. La conmemoración recuerda a los fallecidos durante el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia.

La fecha se estableció a partir de 2021 y coincide este año con el domingo 27 de septiembre. Por ese motivo, el Gran Premio de Azerbaiyán adelantará la carrera al día anterior.

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Cómo es el circuito de Bakú

El circuito callejero de Bakú combina sectores rápidos con otros estrechos y sinuosos. La recta principal, ubicada junto a la costa, permite alcanzar grandes velocidades y genera oportunidades de sobrepaso antes de la primera curva.

Luego, el trazado ingresa en el casco antiguo de Icheri Sheher y atraviesa un sector angosto junto a las murallas medievales de la ciudad.

El circuito tiene 6.003 metros y 20 curvas. Su configuración obliga a los equipos a buscar un equilibrio entre carga aerodinámica para las zonas más trabadas y una menor resistencia al avance para aprovechar las largas rectas.

Los errores también pueden tener consecuencias importantes debido a la cercanía de los muros en distintos sectores del recorrido.

Franco Colapinto disputará su tercera carrera en el circuito de Bakú. El argentino debutó en este trazado en 2024 con Williams y consiguió el octavo puesto. Sin embargo, un año después, terminó en el puesto 19 al volante de Alpine.

Días y horarios del Gran Premio de Azerbaiyán

La actividad del Gran Premio de Azerbaiyán comenzará el jueves 24 de septiembre y finalizará el sábado 26.

Jueves 24 de septiembre

Práctica libre 1: 5:30 (hora argentina)

Práctica libre 2: 9 (hora argentina)

Viernes 25 de septiembre

Práctica libre 3: 5:30 (hora argentina)

Clasificación: 9 (hora argentina)

Sábado 26 de septiembre

Carrera: 8 (hora argentina)