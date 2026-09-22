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Los datos que deben actualizar los jubilados de Pami para mantener sus beneficios

Con el objetivo de reforzar la información y mejorar la comunicación, Pami impulsa a sus afiliados a revisar determinada información. Cómo hacerlo

22 de septiembre 2026 · 13:42hs
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Desde la app Mi Pami o la página web oficial

Desde la app "Mi Pami" o la página web oficial, los jubilados pueden actualizar sus datos

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) impulsa a sus afiliados a actualizar sus datos personales ante la obra social. El propósito de esta campaña es mejorar la comunicación entre la institución y sus afiliados, así como agilizar los trámites y reforzar la seguridad de la información personal. Asimismo, la actualización de datos permite mantener sin complicaciones el acceso a los distintos beneficios.

Se trata de un trámite web que se puede realizar fácilmente en pocos minutos desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Quienes más atentos deben estar son aquellos afiliados que en el último tiempo hayan cambiado de número de teléfono, correo electrónico o domicilio. La gestión la puede realizar el afiliado, su apoderado o familiar.

Mantener los datos personales actualizados facilita el inicio de cualquier trámite para los afiliados y asegura el contacto efectivo con la obra social. Con la información al día, el acceso a cualquier prestación o gestión se vuelve mucho más sencilla.

>>Leer más: Pami entrega accesorios gratuitos a jubilados: cuáles son y cómo solicitarlos

Qué datos se pueden actualizar

Quienes necesiten actualizar sus datos personales básicos, pueden realizarlo directamente desde Mi Pami.

Cambios desde Mi Pami

Ingresar a “Perfil” (ícono superior derecho) > “Mis datos” y elegí la información que se quiere modificar.

Podés actualizar:

  • Correo electrónico.
  • Teléfono de contacto.
  • Domicilio de residencia, donde habitualmente se reciben los insumos.

El afiliado va a recibir un código de verificación por mensaje de texto o correo electrónico para confirmar el cambio.

Otros cambios más complejos

Para modificar otros datos personales, como estado civil, datos previsionales o domicilio legal, al realizar el trámite se deberá presentar la documentación correspondiente.

Para modificar el domicilio legal

Documento Nacional de Identidad con domicilio actualizado o, en su defecto, constancia impresa de inicio del trámite donde figure el nuevo domicilio.

Si la persona está internada en una institución geriátrica, se puede presentar una nota del establecimiento firmada por el director, dueño o administrador, donde indique que se encuentra internada y desde qué fecha. En caso de que el trámite lo realice la persona apoderada, deberá presentar además su DNI y el recibo de cobro de la persona afiliada.

Si el trámite lo realiza un apoderado, además deberá presentar: DNI, recibo de cobro del afiliado.

Si el trámite lo realiza una persona designada por el afiliado, además deberá presentar su DNI y nota de autorización firmada por el afiliado, donde se indique el cambio que se desea realizar.

>>Leer más: Traslados programados de Pami: cómo funcionan y cómo solicitarlos

Para cambiar el estado civil:

Acta de matrimonio actualizada (con una antigüedad máxima de 12 meses), acta de defunción o sentencia de divorcio, según corresponda.

Para cambiar datos previsionales:

Último recibo de haberes.

Quienes prefieran recibir atención presencial pueden solicitar un turno previo y presentarse en la agencia con la documentación exigida.

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