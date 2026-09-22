Paso 2027: un gobernador aliado de Milei blanqueó el cálculo político detrás de la suspensión

El mandatario de Jujuy, Carlos Sadir, sostuvo que las primarias podrían darle al peronismo tiempo y herramientas para reagruparse y volverse más competitivo. Días atrás, Pullaro también se pronunció a favor de suspenderlas.

El gobernador de Jujuy, el radical Carlos Sadir, dejó una definición poco habitual en medio de la discusión que abrió el gobierno de Javier Milei para eliminar o, al menos, volver a suspender las Paso nacionales en 2027. El mandatario defendió que las elecciones primarias no se realicen en las próximas elecciones presidenciales y explicitó una razón política: a su entender, podrían darle a la oposición, es decir al peronismo, una herramienta para reorganizarse y llegar en mejores condiciones a los comicios generales.

“Hay una razón que puede ser política, que tiene que ver con la situación en la que está hoy el gobierno nacional y la situación en la que está hoy la oposición”, blanqueó Sadir durante una entrevista televisiva en A24.

Y enseguida fue más preciso: “Desde mi punto de vista, la Paso le daría más herramientas a la oposición para reagruparse, reordenarse y poder volverse más competitiva”.

La frase aporta un elemento distinto al argumento que habitualmente utiliza la Casa Rosada para cuestionar las primarias, concentrado principalmente en su costo y en la cantidad de veces que los ciudadanos deben concurrir a votar.

En el razonamiento de Sadir aparece, en cambio, la utilidad que una elección primaria puede tener para la competencia política. El gobernador jujeño no cuestionó el sistema como instrumento en sí mismo y se inclinó por suspenderlo para 2027 antes que eliminarlo definitivamente.

Paso 2027: la negociación entre Milei y los gobernadores

La discusión forma parte de la negociación que el gobierno nacional mantiene con gobernadores y bloques aliados para modificar el régimen electoral antes de las elecciones presidenciales de 2027.

Sadir mantuvo en los últimos días encuentros con el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, en momentos en que la Casa Rosada busca reunir apoyos tanto para el Presupuesto 2027 como para su reforma electoral. La suspensión o eliminación de las Paso es uno de los puntos centrales de esas conversaciones.

El jueves 17 de septiembre, Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, recibieron al gobernador jujeño en el marco de la ronda de reuniones con mandatarios provinciales. En esos encuentros, el Ejecutivo puso sobre la mesa distintos proyectos legislativos, entre ellos los cambios al sistema de primarias.

La posición de Sadir introduce además una diferencia con la propuesta más dura atribuida al gobierno nacional. Mientras sectores de la Casa Rosada impulsan directamente la eliminación del sistema, el mandatario radical sostiene que podría suspenderse para las presidenciales de 2027 sin quitarlo definitivamente de la legislación electoral.

La Casa Rosada busca los votos para suspender las PASO

El gobierno viene trabajando con gobernadores y legisladores aliados para reunir los apoyos necesarios en el Congreso.

La discusión oscila entre tres alternativas: eliminar definitivamente las primarias nacionales, suspenderlas nuevamente para 2027 o introducir cambios en su funcionamiento.

La suspensión ya tuvo un antecedente inmediato. Las Paso nacionales tampoco se realizaron en 2025, por lo que una nueva modificación implicaría que el mecanismo vuelva a quedar fuera del calendario electoral para una elección nacional.

Dentro del oficialismo y sus aliados tampoco existe una posición completamente uniforme. Según las negociaciones que trascendieron en los últimos días, la Casa Rosada busca avanzar con alguna variante que permita evitar las primarias, aunque todavía necesita consolidar los votos necesarios en el Congreso.

Pullaro también respaldó suspender las PASO

La declaración de Sadir se produjo pocos días después de que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se pronunciara en el mismo sentido respecto de la suspensión de las Paso nacionales, aunque con un fundamento diferente.

Pullaro argumentó que las primarias nacionales “se usaron muy poco e imprimen un gasto muy importante” y se mostró dispuesto a acompañar su suspensión en 2027.

Al mismo tiempo, hizo una diferenciación explícita con lo que ocurre en Santa Fe.

“En Santa Fe es diferente. Es una herramienta que en la provincia sí sirve y la hemos usado”, sostuvo el gobernador en declaraciones a Radio 2.

Pullaro recordó que las primarias santafesinas permitieron definir candidaturas relevantes de distintos espacios políticos, incluida la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe en la que él mismo se impuso antes de ser elegido gobernador.

Su posición ya había sido adelantada en Diputados por la exvicegobernadora y jefa del bloque de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, quien expresó su disposición a votar una suspensión de las Paso nacionales antes que su eliminación definitiva.