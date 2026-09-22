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Central se puso en modo Supercopa Internacional, con ausencias que ya son notorias

Tras el triunfo ante Argentinos, el Canalla inició la semana de trabajo que desembocará en el choque en Santiago. Campaz y Pizarro ya viajaron a sus selecciones

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

22 de septiembre 2026 · 16:29hs
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Central se puso en movimiento de cara al trascendental partido ante Estudiantes

Celina Mutti Lovera / La Capital

Central se puso en movimiento de cara al trascendental partido ante Estudiantes, por la Supercopa Internacional.
La de Campaz será una de las bajas más sensibles que tendrá Central en la final del sábado.

Celina Mutti Lovera / La Capital

La de Campaz será una de las bajas más sensibles que tendrá Central en la final del sábado.

Central inició una nueva semana de trabajo y lo hizo sabiendo que no será una semana cualquiera, sino que se trata de una que desembocará en el partido ante Estudiantes por la Supercopa Internacional en la que habrá un título en juego. Las ausencias ya se notaron en este primer entrenamiento.

Después del gran triunfo ante Argentinos Juniors por el torneo Clausura, el Canalla volvió a las prácticas y lo que tiene por delante el técnico Jorge Almirón son días de mucho análisis.

Es que será una semana en la que el entrenador canalla se verá en la obligación de pensar más de la cuenta en lo que tiene que ver con el armado del equipo por las bajas obligadas que tendrá el Canalla. Serán tres días de trabajo en el predio de Arroyo Seco antes de emprender viaje rumbo a Santiago del Estero.

Las bajas para Almirón

Como es sabido, Almirón no podrá contar con Jaminton Campaz ni Vicente Pizarro, quienes fueron convocados a las selecciones de Colombia y Chile de cara a la fecha fecha Fifa que habrá en los próximos días.

La de Campaz será una de las bajas más sensibles que tendrá Central en la final del sábado.

La de Campaz será una de las bajas más sensibles que tendrá Central en la final del sábado.

Otra de las ausencias que tendrá el equipo es la de Alan Rodríguez, quien no pudo completar ni siquiera el primer tiempo contra Argentinos Juniors. Debió ser reemplazado por una lesión muscular, lo que lo deja afuera del choque contra el Pincha.

>>Leer más: Central: el puño sobre la mesa a tiempo de una final, en la que llegará increíblemente con bajas clave

Campaz y Pizarro ya no estuvieron presentes en este primer entrenamiento de la semana. Ambos viajaron a sus respectivos países para ponerse bajo las órdenes de la selección.

La búsqueda de los posibles reemplazantes

Almirón debe buscarle reemplazantes a tres jugadores que fueron titulares en el último partido. El mayor desafío pasa por hallar al sustituto de Campaz, aunque para el técnico la presencia siempre fue importante.

Los que aparecen como posibles candidatos son Giovanni Cantizano, Gaspar Duarte y Federico Navarro, aunque todo dependerá del esquema táctico que elija el entrenador.

¿Y en el arco?

Otro de los puestos a seguir de cerca es el del arquero, teniendo en cuenta la apuesta fuerte que hizo Almirón el pasado domingo, incluyendo a Axel Werner en lugar de Jeremías Ledesma.

Son apenas unos pocos días los que restan para el partido en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, pero Almirón utilizará cada minuto de entrenamiento antes de definir los once que irán desde el arranque. Lo único concreto por ahora es que el plantel ya trabaja con la mente al ciento por ciento en la Supercopa Internacional.

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