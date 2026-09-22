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Juegos Suramericanos 2026: aumenta la seguridad para el partido de Argentina y Perú

El gobierno de Santa Fe anunció la utilización del protocolo AFA para las semifinales de fútbol masculino en la cancha de Newell's

22 de septiembre 2026 · 13:07hs
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El Coloso es una de las sedes de los Juegos Suramericanos 2026.

Foto: La Capital/Marcelo Bustamante.

El Coloso es una de las sedes de los Juegos Suramericanos 2026.

Después de la primera fase, la pelea por las medallas de fútbol masculino en los Juegos Suramericanos 2026 empieza este miércoles con un marco distinto. El gobierno de Santa Fe confirmó que utilizarán medidas de seguridad más estrictas en el partido de Argentina y Perú, el evento más convocante de la jornada.

Uno de los voceros de la organización, Federico Angelini, explicó que el encuentro de semifinales del certamen se llevará a cabo bajo el protocolo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). De esta manera, el nivel de control en los accesos a la cancha de Newell's se incrementará para prevenir disturbios.

En primer lugar, el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia remarcó que no se podrá ingresar al Coloso con ningún elemento contundente. A modo de ejemplo para marcar la diferencia, recordó que en los cotejos previos se permitía la entrada con equipos de mate, algo que no ocurrirá en la próxima fase de la competición.

¿Cuándo juegan Argentina y Perú en los Juegos Suramericanos?

El partido de Argentina y Perú se programó este miércoles desde las 10 de la mañana en el estadio Marcelo Bielsa. A las 15 se disputará la otra semifinal entre Chile y Paraguay.

Los organizadores de los Juegos Suramericanos 2026 decidieron aplicar medidas de seguridad más rigurosas para el próximo encuentro de la selección nacional en el parque de la Independencia. "Les pedimos a todos que vengan sin mate ni vasos térmicos. Esas cosas se las van a retener en la entrada", anticiparon fuentes oficiales.

>> Leer más: Investigan agresión de hinchas de Newell's en el partido de la selección argentina sub 19

En cuanto al uso de las entradas anticipadas, Angelini explicó que los lugares se guardan hasta que arranca el partido. Después del pitazo inicial, todo el público entrada de la misma forma al estadio.

El funcionario provincial apuntó que todas las competiciones deportivas se vienen desarrollando con aforo completo desde el inicio del evento organizado junto a Rafaela y la ciudad de Santa Fe. Al respecto, señaló: "El éxito es total. Estamos hablando de más de un millón y medio de códigos QR bajados y adquiridos, tanto para el Fan Fest como para las disciplinas".

¿Qué dijo Angelini sobre el joven golpeado en la cancha de Newell's?

Por otra parte, el vocero del gobierno santafesino ratificó el inicio de una investigación sobre el video del joven golpeado mientras la selección jugaba con Venezuela en el Coloso. "Es un hecho que advertimos y nos estamos ocupando. Vamos a tener novedades prontamente", aseveró.

Angelini se mostró decidido a garantizar la seguridad en todos los espectáculos de los Juegos Suramericanos. En este sentido, añadió: "Trabajamos muchísimo para que esto se lleve adelante de forma pacífica. No vamos a permitir bajo ningún punto de vista este tipo de incidentes que son realmente lamentables".

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