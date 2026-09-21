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Cataratas del Iguazú: cierran 40 días la Garganta del Diablo por el riesgo de crecidas de El Niño

La medida será preventiva e incluirá el retiro de las pasarelas. El resto de los circuitos del Parque Nacional Iguazú continuará abierto a los visitantes.

21 de septiembre 2026 · 15:34hs
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Cataratas del Iguazú: cierran 40 días la Garganta del Diablo por el riesgo de crecidas de El Niño

La Garganta del Diablo, uno de los principales atractivos de las Cataratas del Iguazú, permanecerá cerrada durante al menos 40 días debido al riesgo de crecidas extraordinarias asociado a las intensas lluvias previstas en la cuenca del río Iguazú.

La medida fue adoptada de manera preventiva por el Parque Nacional Iguazú y contempla el desmontaje anticipado de las pasarelas que permiten llegar hasta el famoso salto. Las estructuras serán retiradas del cauce y trasladadas a tierra firme para protegerlas ante una eventual suba pronunciada del río.

La decisión fue consensuada entre la Administración de Parques Nacionales e Iguazú Argentina, concesionaria de los servicios del Área Cataratas, luego de analizar los pronósticos hidrológicos para las próximas semanas. Las imágenes de los últimos días de los turistas recorriendo las pasarelas de la Garganta del Diablo dan una idea de la crecida del río Iguazú.

A diferencia de episodios anteriores, las autoridades decidieron esta vez no esperar a que el río alcance niveles críticos. La intención es anticiparse a una posible crecida vinculada con las abundantes precipitaciones previstas durante septiembre y octubre.

Por qué cierra la Garganta del Diablo durante 40 días

La situación del río Iguazú volvió a quedar bajo observación después de que su caudal alcanzara recientemente unos 6.580 metros cúbicos por segundo, un registro superior al parámetro establecido para mantener habilitado el circuito con seguridad.

Además, en sectores del estado brasileño de Paraná se acumularon más de 300 milímetros de lluvia en los últimos días. Las precipitaciones aguas arriba tienen impacto directo sobre la cuenca del Iguazú y pueden generar variaciones importantes en el volumen de agua que llega hasta las Cataratas.

Los análisis meteorológicos anticipan nuevos períodos de lluvias intensas en el sur de Brasil durante septiembre y octubre. Las autoridades relacionan este escenario con la influencia de El Niño, por lo que optaron por adelantar el operativo de protección.

El procedimiento contempla retirar las estructuras metálicas de las pasarelas y llevarlas a un lugar seguro. Sobre el cauce permanecerán únicamente los pilotes de cemento.

El objetivo es evitar daños similares a los que pueden producirse cuando el río experimenta crecidas extraordinarias y la fuerza del agua afecta las instalaciones destinadas a los visitantes.

Qué circuitos de las Cataratas del Iguazú seguirán abiertos

El cierre de la Garganta del Diablo no implica el cierre del Parque Nacional Iguazú ni de todo el Área Cataratas. La restricción estará concentrada en el recorrido que permite acceder al salto más emblemático del complejo.

Por lo tanto, los turistas podrán continuar visitando los demás sectores que permanezcan habilitados y recorrer otros puntos panorámicos del área protegida mientras duren los trabajos.

En cuanto a la reapertura de la Garganta del Diablo, todavía no existe una fecha definitiva. El desmontaje y posterior reinstalación de las pasarelas demandará al menos 40 días, aunque el regreso de los visitantes dependerá fundamentalmente del comportamiento del río.

Una vez transcurrido ese período, las autoridades deberán evaluar el nivel del Iguazú y las condiciones meteorológicas antes de avanzar con la colocación de las estructuras y habilitar nuevamente el circuito.

De esta manera, quienes tengan previsto viajar a las Cataratas del Iguazú durante las próximas semanas podrán visitar el parque, aunque deberán tener en cuenta que el acceso a la Garganta del Diablo permanecerá temporalmente fuera del recorrido turístico.

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