Pity Álvarez protagonizó un choque contra un auto que cargaba nafta en una estación de servicio

El artista embistió un vehículo durante la madrugada en la Ciudad de Buenos Aires. El conductor del otro vehículo y el músico resultaron ilesos

Cristian "Pity" Álvarez protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada de este martes en una estación de servicio de la Ciudad de Buenos Aires. El músico manejaba un Volkswagen Bora que impactó contra un Peugeot 208 mientras el otro vehículo cargaba combustible.

De acuerdo con el relato del conductor del Peugeot 208 ante la Policía, se encontraba en la estación de servicio alrededor de las 2 de la mañana y se disponía a retirarse después de cargar combustible cuando el Volkswagen Bora realizó una maniobra y chocó contra su vehículo. Según el parte policial, el damnificado de 24 años y Álvarez no sufrieron heridas.

El impacto provocó daños en ambas puertas del Peugeot y en la parte delantera del lado del acompañante.

Después del accidente, el joven le pidió los datos al conductor del Bora y descubrió que era Pity Álvarez. Sin embargo, el músico se retiró del lugar sin entregar documentación personal ni la correspondiente al vehículo .

Más tarde, la hermana del músico, Silvina Débora, se presentó en la estación de servicio para entregar la documentación requerida por la Policía.

La Policía consultó el dominio del Volkswagen Bora y constató que el vehículo figura registrado a nombre de Cristian Gabriel Álvarez Congiú, nombre completo del músico. En el caso intervino la Unidad Flagrancia Norte.

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Qué dijo el abogado de Pity Álvarez

Después de conocerse el accidente, el abogado de Álvarez, Sebastián Queijeiro, habló sobre la situación del músico y las dificultades que enfrenta su familia para acompañarlo.

En diálogo con TN, el letrado afirmó: "Es muy difícil manejar a Cristian. En la última audiencia no quiso salir de su habitación y este fin de semana tuvimos una situación… la hermana tiene hasta el poder de allanamiento con la Policía por estas situaciones".

Queijeiro también se refirió a la situación del registro de conducir: "No sé si tiene o no vencido el registro. Lo importante es que Cristian es una persona con consumo activo, por eso es que tienen que tomar medidas".

El abogado agregó: "Es secundario si una persona tiene o no registro cuando va a un juicio todo drogado y con los brazos con marcas de inyecciones y nadie hace nada".

Según explicó, presentarán un informe sobre esa situación durante el proceso oral por el homicidio de Cristián Díaz, ocurrido en el año 2018 en Villa Lugano.

Además, señaló que la hermana de Álvarez inició un trámite de curatela y aseguró que "la familia de Cristian está desbordada". Según su criterio, el abogado afirmó que Álvarez "no tiene la capacidad mental para entender lo que pasa en el juicio".