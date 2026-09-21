Comienza el juicio por los asesinatos de un arquitecto y un comisionista baleados en dos asaltos

Los crímenes de Joaquín Pérez, en 2021 en Arroyito, y de Ariel Simoncini, en 2024 en Alberdi, tienen un mismo acusado que afronta un pedido de prisión perpetua. La misma pena fue requerida para otro implicado en el caso más reciente

El crimen del arquitecto Joaquín Pérez , baleado cerca de su casa de Arroyito por ladrones que le robaron el auto, conmocionó a la ciudad en 2021. Tres años más tarde, el comisionista Ariel Simoncini fue asesinado en Alberdi cuando llegó a un lugar donde había pactado la compra de una moto por Marketplace y lo mataron en un asalto. Los dos casos no sólo tienen en común haber sido cometidos en situaciones de robo, sino que comparten un mismo acusado . Por esos los dos serán debatidos a partir de este martes en un único juicio contra Cristian Rodolfo López, quien afronta pedidos de prisión perpetua, y otro acusado por el homicidio más reciente bajo idéntico reclamo de pena.

La cita es a las 8 de la mañana en la sala 7 del Centro de Justicia Penal rosarino. La acusación estará en manos de la fiscal Carla Ranciari, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, ante el tribunal integrado por Eleonora Verón, Paola Aguirre y Rafael Coria. Dos casos de alto impacto en la sensibilidad pública , dos acusados y dos pedidos de máxima pena se concentrarán así a lo largo de las jornadas de debate. Las investigaciones de los crímenes fueron tramitadas por la fiscalía como homicidios criminis causa (perpetrados para robar), delito que prevé prisión perpetua.

En el caso de López, esa pena fue además requerida por los abogados querellantes Carlos Varela y Adrián Martínez, quienes intervienen en representación de la familia del arquitecto Pérez. El juicio estaba previsto para diciembre pasado pero se postergó por enfermedad de un magistrado. De manera que se desarrollará finalmente a cinco años del homicidio del arquitecto y a dos del de Simoncini . La fiscal del caso dará detalles de la acusación minutos antes del inicio del debate.

El nexo, en el banquillo

Lo que conecta a ambos crímenes como un hilo conductor, además de las mecánicas similares, es la figura de Cristian Rodolfo López, de 25 años y detenido en allanamientos que realizó en noviembre de 2024 la Policía de Investigaciones. Fueron en Garzón al 1300 bis, en el barrio Los Pumitas, donde se secuestró su celular y una moto.

Llega al juicio acusado de ser uno de los dos asaltantes —el otro aún no fue identificado— que la noche del 19 de octubre de 2021 abordaron al arquitecto Joaquín Pérez cuando guardaba su auto Renault Clio en una cochera de Pasaje Muñiz al 1200, cerca de su casa. Poco antes de las 22.30, dos ladrones que se trasladaban en moto lo abordaron con armas y en medio de un forcejeo le efectuaron tres disparos a corta distancia con armas de dos calibres distintos: una pistola calibre 40 que lo hirió en el tórax y un revólver calibre 38 que lo hirió en la ingle.

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El profesional de 34 años corrió malherido unos doscientos metros hasta la puerta de su casa de Juan B. Justo al 1700, donde se desvaneció frente a su esposa y su hija de 2 años. Fue trasladado de urgencia al Hospital Clemente Alvarez y falleció allí apenas pasada la medianoche. Los asaltantes se llevaron el Clio pero lo dejaron abandonado a unas diez cuadras, en Olivé y Flynn, con la pistola 40 marca Steyr y un puñado de balas del mismo calibre en su interior.

Tres años de espera

El caso estuvo sumido en la incertidumbre durante tres años hasta la detención de López, a quien el fiscal Adrián Spelta imputó como el conductor de la moto y coautor del asesinato motivado en el propósito de robo. “Esta imputación es una luz después del cono de sombras”, indicaron entonces los abogados querellantes del caso, que motivó marchas y reclamos. Los profesionales indicaron entonces que la imputación se basó en declaraciones de seis testigos de identidad reservada con algún tipo de cercanía al imputado, a quien se lo ligó a una violenta banda que organizaba delitos por Marketplace.

La acusación se basó además en el señalamiento del acusado en videos de cámaras de seguridad que registraron el paso de la moto con los ladrones, elementos secuestrados y la conexión con el otro homicidio que se abordará desde este martes en la sala de audiencias: el del comisionista Ariel Luján Simoncini.

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Un engaño por Marketplace

El ataque ocurrió tres años después, el 7 de enero de 2023, en Zelaya al 900. El hombre de 54 años fue víctima de un engaño en el marco de una transacción por Marketplace, la tienda de compraventas de Facebook. Había pactado la compra de una moto.

A las 16 de ese día se encontró con cuatro personas que iban en dos motos en la esquina de Matheu y Zelaya. Los falsos vendedores lo abordaron con armas y lo atacaron con dos disparos para robarle 950 mil pesos y 3 mil dólares. Herido en al región baja del hueso frontal y en el hemitórax izquierdo, Simoncini murió en el lugar.

Este fue el crimen que condujo a la detención de López y de otras tres personas acusadas de participar de una logística para engañar a usuarios del sitio de ventas. De ellos, Emanuel David Villanueva es quien llegará al banquillo de los acusados como coautor de la emboscada junto a López. El caso se consideró en su momento doblemente calificado por ser cometido tras un acuerdo previo entre más de dos personas y por ser, también, criminis causa, es decir, dirigido a asegurar un propósito de robo. Al igual que para López, según confirmaron a este diario fuentes del caso, la pena requerida para Villanueva será la de prisión perpetua.