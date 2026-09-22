La Capital | Información General | Ansés

Ansés entrega más de $380 mil a un grupo de beneficiarios: quiénes son y cómo cobrarlo

Esta ayuda económica está destinada a un grupo particular. Los montos del bono en septiembre varían entre $191.900 y $383.800.

22 de septiembre 2026 · 13:42hs
Google Seguir a La Capital en Google
En septiembre

En septiembre, un grupo de beneficiarios puede cobrar una ayuda económica por parte de Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) cuenta con distintos programas de beneficios pensados para distintos grupos. Entre ellos, existe uno que intenta brindar apoyo a quienes se encuentran en situación de desempleo a través de la Prestación por Desempleo, un beneficio económico que en septiembre puede llegar hasta $383.800.

Esta prestación consiste en una ayuda económica que brinda Ansés a aquellos trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas. El objetivo es apoyar a los trabajadores mientras consiguen un nuevo trabajo.

La Prestación por Desempleo de Ansés es un beneficio esencial que se ajusta al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y se calcula en función del salario que se recibía antes de perder el empleo, con un monto que puede variar según los ingresos previos y el tiempo trabajador.

>> Leer más: Descuentos de Ansés para transporte urbano: cómo activar el beneficio en la Sube

Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo

En principio, esta ayuda económica está pensada para cualquier trabajador que haya perdido su empleo en función de un despido sin justa causa, finalización de su contrato de trabajo y otros motivos ajenos a su voluntad.

Específicamente, está dirigida a tres grupos de trabajadores. A saber:

  • Empleados en relación de dependencia alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744 y sus modificaciones.
  • Trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, regulado por la Ley N.º 26.844.
  • Trabajadores de la construcción comprendidos en el Régimen Nacional de la Construcción.

Cuánto se cobra de Prestación por Desempleo

Mientras que por un lado la Prestación por desempleo contempla los ingresos previos del solicitante y los meses trabajados con aportes, por el otro, Ansés confirmó que el cálculo toma como referencia el 75% del mejor salario neto mensual percibido durante los últimos seis meses de trabajo.

Asimismo, la prestación está sujeta a ciertos límites. En ese sentido, el monto mínimo en septiembre no puede ser inferior a $191.900 ni superar los $383.800.

>> Leer más: Asignación por Matrimonio de Ansés: cuánto se paga y quiénes pueden acceder

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

La solicitud para la Prestación por Desempleo se puede hacer de forma presencial o virtual:

Online

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Ir al apartado “Atención Virtual”.
  • Seleccionar “Prestación por Desempleo”.
  • Elegir el tipo de relación laboral y seguir los pasos del sistema.
  • Cargar DNI, documentación requerida y completar una declaración jurada.

Presencial

  • Sacar turno en anses.gob.ar o en una oficina cercana.
  • Presentarse con DNI y los documentos respaldatorios.

>>Leer más: Bono de $70 mil de Anses: cómo funciona en septiembre

Cronograma de pagos de la Prestación por Desempleo

Quienes ya reciban la Prestación por Desempleo, encontrarán el monto depositado en sus cuentas en función del siguiente cronograma:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

Noticias relacionadas
Anses ofrece descuentos a jubilados y pensionados en diferentes comercios

Jubilados de Ansés: cómo acceder a los descuentos en supermercados

El Codem de Ansés confirma cuál es la obra social asignada a cada persona.

Ansés: cómo obtener el comprobante de empadronamiento

Ansés actualizó los topes exigidos para acceder al SUAF

Anses actualizó los topes para acceder al SUAF: cómo quedaron los montos

El bono extraordinario de Anses está dirigido a los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo

Bono de $70 mil de Anses: cómo funciona en septiembre

Ver comentarios

Las más leídas

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

El rosarino que puede cambiar la historia del ACV y otras enfermedades

El rosarino que puede cambiar la historia del ACV y otras enfermedades

Incidentes con All Boys: qué dice el informe arbitral sobre los hinchas de Central

Incidentes con All Boys: qué dice el informe arbitral sobre los hinchas de Central

Central: el puño sobre la mesa a tiempo de una final, en la que llegará con bajas clave

Central: el puño sobre la mesa a tiempo de una final, en la que llegará con bajas clave

Lo último

Microtráfico en Casilda: Don Beto, líder de un grupo imputado por venta de cocaína y marihuana

Microtráfico en Casilda: "Don Beto", líder de un grupo imputado por venta de cocaína y marihuana

Día del Jubilado: preparan un festival en la esquina de las peatonales

Día del Jubilado: preparan un festival en la esquina de las peatonales

Santino Basaldella, rosarino y doble medalla de oro: Viví en una camioneta con doce tablas

Santino Basaldella, rosarino y doble medalla de oro: "Viví en una camioneta con doce tablas"

Presupuesto 2027: Nación destina apenas el 1% de la obra pública a la provincia de Santa Fe

El gobierno nacional incluyó cinco obras viales para la provincia, pero asignó sólo $1.598 millones para el próximo año. El tercer carril de la autopista Rosario-Buenos Aires tendrá un avance mínimo y más del 93% de los trabajos quedaría para después de 2030.
Presupuesto 2027: Nación destina apenas el 1% de la obra pública a la provincia de Santa Fe

Por Facundo Borrego
Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres
La ciudad

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres

Juegos Suramericanos 2026: aumenta la seguridad para el partido de Argentina y Perú
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: aumenta la seguridad para el partido de Argentina y Perú

Investigan agresión de hinchas de Newells en El Coloso del Parque 
Ovación

Investigan agresión de hinchas de Newell's en El Coloso del Parque 

Paso 2027: un gobernador aliado de Milei blanqueó el cálculo político detrás de la suspensión
Política

Paso 2027: un gobernador aliado de Milei blanqueó el cálculo político detrás de la suspensión

Hallan en San Pedro el colmillo más largo de un mastodonte de 500 mil años: cuánto mide
Información General

Hallan en San Pedro el colmillo más largo de un mastodonte de 500 mil años: cuánto mide

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

El rosarino que puede cambiar la historia del ACV y otras enfermedades

El rosarino que puede cambiar la historia del ACV y otras enfermedades

Incidentes con All Boys: qué dice el informe arbitral sobre los hinchas de Central

Incidentes con All Boys: qué dice el informe arbitral sobre los hinchas de Central

Central: el puño sobre la mesa a tiempo de una final, en la que llegará con bajas clave

Central: el puño sobre la mesa a tiempo de una final, en la que llegará con bajas clave

Rosario flexibiliza sanciones a bares y comercios por fumar en espacios cerrados

Rosario flexibiliza sanciones a bares y comercios por fumar en espacios cerrados

Ovación
Central vendió la otra mitad del pase de Agustín Módica, el goleador del fútbol argentino

Central vendió la otra mitad del pase de Agustín Módica, el goleador del fútbol argentino

Central vendió la otra mitad del pase de Agustín Módica, el goleador del fútbol argentino

Central vendió la otra mitad del pase de Agustín Módica, el goleador del fútbol argentino

Cambio en la Fórmula 1: por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado

Cambio en la Fórmula 1: por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado

Juegos Suramericanos 2026: aumenta la seguridad para el partido de Argentina y Perú

Juegos Suramericanos 2026: aumenta la seguridad para el partido de Argentina y Perú

Policiales
Microtráfico en Casilda: Don Beto, líder de un grupo imputado por venta de cocaína y marihuana
Policiales

Microtráfico en Casilda: "Don Beto", líder de un grupo imputado por venta de cocaína y marihuana

Pity Álvarez protagonizó un choque contra un auto que cargaba nafta en una estación de servicio

Lo acusan de herir a un chico con un rifle de aire comprimido y amenazar a la madre

Lo acusan de herir a un chico con un rifle de aire comprimido y amenazar a la madre

La viuda del arquitecto asesinado: Aún estamos totalmente desprotegidos

La viuda del arquitecto asesinado: "Aún estamos totalmente desprotegidos"

La Ciudad
Día del Jubilado: preparan un festival en la esquina de las peatonales
La Ciudad

Día del Jubilado: preparan un festival en la esquina de las peatonales

Ruidazo de trabajadores de Pami Rosario: denuncian el vaciamiento de la obra social

Ruidazo de trabajadores de Pami Rosario: denuncian el vaciamiento de la obra social

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres

Buscan multar a quienes vendan vapeadores a menores de edad en Rosario

Buscan multar a quienes vendan vapeadores a menores de edad en Rosario

Con apoyo del Reino Unido, el gobierno de Malvinas prorrogó las licencias a las petroleras
Política

Con apoyo del Reino Unido, el gobierno de Malvinas prorrogó las licencias a las petroleras

Paro docente en las universidades: no hay clases ni en la UNR ni en la UTN
La Ciudad

Paro docente en las universidades: no hay clases ni en la UNR ni en la UTN

Arranca el juicio por los crímenes de un arquitecto y un comisionista baleados en dos asaltos
Policiales

Arranca el juicio por los crímenes de un arquitecto y un comisionista baleados en dos asaltos

Biocombustibles: un paso hacia la nueva regulación
Agro

Biocombustibles: un paso hacia la nueva regulación

Incidentes con All Boys: qué dice el informe arbitral sobre los hinchas de Central
Ovación

Incidentes con All Boys: qué dice el informe arbitral sobre los hinchas de Central

Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila y buscan al conductor
La Ciudad

Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila y buscan al conductor

San Lorenzo: coche fúnebre cayó por una barranca y quedó al borde del arroyo
La Región

San Lorenzo: coche fúnebre cayó por una barranca y quedó al borde del arroyo

Condenaron a 18 años de prisión al taxista que mató a un amigo para robarle
Policiales

Condenaron a 18 años de prisión al taxista que mató a un amigo para robarle

El fútbol de Argentina clasificó con el corazón en la boca a las semifinales
Juegos Suramericanos

El fútbol de Argentina clasificó con el corazón en la boca a las semifinales

Murió Carlos Alonso, pintor de una generación clave con Berni y Castagnino
Información General

Murió Carlos Alonso, pintor de una generación clave con Berni y Castagnino

El tiempo en Rosario: martes con menos viento y un poco de sol
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con menos viento y un poco de sol

Purga en la Quinta de Olivos: doce despidos, control militar y una renuncia
Política

Purga en la Quinta de Olivos: doce despidos, control militar y una renuncia

El 71,9 % de los argentinos está endeudado y el crédito se usa para gastos básicos
Economía

El 71,9 % de los argentinos está endeudado y el crédito se usa para gastos básicos

Intento de femicidio en zona norte: detenido por apuñalar a su expareja
Policiales

Intento de femicidio en zona norte: detenido por apuñalar a su expareja

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra
Información General

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

Tras la polémica por el presupuesto renunció el secretario de Discapacidad
Política

Tras la polémica por el presupuesto renunció el secretario de Discapacidad

Banda sorprendió a policía que trabajaba con una app de viajes y le robó el arma
Policiales

Banda sorprendió a policía que trabajaba con una app de viajes y le robó el arma

Cataratas del Iguazú: cierran 40 días la Garganta del Diablo por el riesgo de crecidas de El Niño
Información General

Cataratas del Iguazú: cierran 40 días la Garganta del Diablo por el riesgo de crecidas de El Niño

La actividad metalúrgica cayó 6,1 % y no hubo ningún sector que escapara a la baja
Economía

La actividad metalúrgica cayó 6,1 % y no hubo ningún sector que escapara a la baja

Mas de 135 mil personas visitaron Rosario para los Juegos Suramericanos
La Ciudad

Mas de 135 mil personas visitaron Rosario para los Juegos Suramericanos