La Capital | La Ciudad | vapeadores

Buscan multar a quienes vendan vapeadores a menores de edad en Rosario

A pocos días de aprobar una reducción de las sanciones a establecimientos que permitan fumar en espacios cerrados, un proyecto en el Concejo plantea ir en sentido contrario

22 de septiembre 2026 · 12:17hs
Google Seguir a La Capital en Google
En Rosario

En Rosario, el uso de vapeadores en espacios cerrados de acceso público está prohibido desde julio, pero una nueva modificación votada por unanimidad en el Concejo flexibilizó sanciones a establecimientos donde se incumpla la normativa.

Un proyecto presentado en el Concejo Municipal propone multar con hasta 800 mil pesos y clausura de hasta 20 días a establecimientos que vendan vapeadores o cualquier otro dispositivo electrónico destinado a la inhalación de vapores o aerosoles, con y sin nicotina, a menores de edad. La iniciativa surge pocos días después de que el mismo cuerpo legislativo apruebe por unanimidad un proyecto para reducir las sanciones a responsables de establecimientos comerciales que no cumplan con las ordenanzas libres de humo y de que el propio autor reconociera que estos dispositivos se extienden entre los jóvenes.

El nuevo proyecto, presentado por Carolina Labayru (Unidos), apunta a diversas modificaciones en el Código de Convivencia municipal para aplicar multas de entre 75 y 375 unidades fijas (UF, equivalentes a 2.092 pesos a septiembre de 2026) a quienes ofrezcan, vendan o distribuyan gratuitamente cigarrillos, tabaco u otros productos hechos con tabaco y/o nicotina, así como también cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado, vapeadores, vaporizadores personales o cualquier otro sistema o dispositivo electrónico destinado a la inhalación de vapores o aerosoles, con o sin nicotina a menores de 18 años. Además, el establecimiento será pasible de una clausura de entre 10 y 20 días.

En tanto, la iniciativa aclara: "En la primera reincidencia la multa será de ciento 150 a 1.900 UF, más clausura de 20 a 30 días. En la segunda reincidencia, además de la sanción precedente, podrá disponerse la caducidad de la habilitación otorgada”.

>> Leer más: Preocupa el aumento de vapeadores adolescentes en Santa Fe, ¿qué se puede hacer?

El proyecto también contempla multas y eventuales inhabilitaciones en caso de no colocar cartelería adecuada que informe sobre la prohibición, para menores de edad, de fumar y de usar los dispositivos mencionados. Además, también serán alcanzados por las eventuales penalidades los comercios que tengan máquinas expendedoras automáticas de cigarrillos, tabaco u otros productos hechos con tabaco y/o nicotina, así como vapeadores.

A contramano

En la última sesión que celebró el Concejo, el jueves de la semana pasada, se aprobó una modificación en el Código de Convivencia para reducir las sanciones a responsables de establecimientos comerciales que no cumplan con la ordenanza de espacios libres de humo, tema sobre el que Rosario fue pionera tras prohibir fumar en espacios cerrados de acceso público para reducir la exposición al humo de tabaco de personas no fumadoras.

>> Leer más: Rosario flexibiliza las sanciones a bares y comercios por fumar o vapear en espacios cerrados

La iniciativa, presentada por el edil Lautaro Enriquez (La Libertad Avanza), elimina la posibilidad de clausurar el local frente a la primera infracción o una reincidencia. "Creemos que las sanciones eran excesivamente punitivas", explicó el concejal, pero lo más llamativo es que admitió: "La práctica del vapeo está naturalizada, sobre todo en la juventud pero también en gente grande, por eso queríamos flexibilizar las responsabilidades de los dueños de estos establecimientos, como bares, boliches y restaurantes, en los que pueden llegar a usarse estos dispositivos".

En julio, el Concejo Municipal aprobó una actualización de la ordenanza que regula los ambientes libres de humo y, por primera vez, incorporó a los cigarrillos electrónicos, vapeadores y productos de tabaco calentado dentro de las restricciones vigentes. La iniciativa también prohibió la publicidad, promoción y patrocinio de estos dispositivos y reforzó las políticas de prevención del consumo, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

La modificación de la ordenanza Nº 8.021, vigente desde 2006, también fue impulsada por Labayru. La nueva iniciativa recién ingresa al Concejo, por lo que resta conocerse cómo se tratará en comisiones y, eventualmente, cómo se votará en el recinto.

Noticias relacionadas
Gustavo Deco es reconocido a nivel mundial por sus investigaciones relacionadas con el cerebro 

El rosarino que puede cambiar la historia del ACV y otras enfermedades

El paro refleja el malestar de docentes universitarios: los aumentos salariales se encuentran muy por debajo de la inflación acumulada en los últimos años

Paro docente en las universidades: no hay clases ni en la UNR ni en la UTN

Uno de los ejes de las jornadas está relacionado con las condiciones de seguridad e higiene que deben reunir los clubes donde se desarrollan eventos. 

Capacitan a clubes para prevenir riesgos durante la temporada de eventos

Los repartidores de apps son en su inmensa mayoría jóvenes entre los 18 y los 35 años de edad.

Cadetes: el 70% usa moto y la mitad tiene secundario completo

Ver comentarios

Las más leídas

Pami entrega accesorios gratuitos a jubilados: cuáles son y cómo solicitarlos

Pami entrega accesorios gratuitos a jubilados: cuáles son y cómo solicitarlos

Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila y buscan al conductor

Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila y buscan al conductor

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

Incidentes con All Boys: qué dice el informe arbitral sobre los hinchas de Central

Incidentes con All Boys: qué dice el informe arbitral sobre los hinchas de Central

Lo último

Buscan multar a quienes vendan vapeadores a menores de edad en Rosario

Buscan multar a quienes vendan vapeadores a menores de edad en Rosario

El Niño: Rosario extenderá el monitoreo más allá del período crítico pronosticado

El Niño: Rosario extenderá el monitoreo más allá del período crítico pronosticado

Investigan agresión de hinchas de Newells en el partido de la selección argentina sub 19

Investigan agresión de hinchas de Newell's en el partido de la selección argentina sub 19

Investigan agresión de hinchas de Newell's en el partido de la selección argentina sub 19

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe intervino a raíz del video de un joven golpeado en la tribuna durante los Juegos Suramericanos 2026

Investigan agresión de hinchas de Newells en el partido de la selección argentina sub 19
El Niño: Rosario extenderá el monitoreo más allá del período crítico pronosticado

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

El Niño: Rosario extenderá el monitoreo más allá del período crítico pronosticado

La viuda del arquitecto asesinado: Aún estamos totalmente desprotegidos
Policiales

La viuda del arquitecto asesinado: "Aún estamos totalmente desprotegidos"

El rosarino que puede cambiar la historia del ACV y otras enfermedades

Por Florencia O’Keeffe
Salud

El rosarino que puede cambiar la historia del ACV y otras enfermedades

Buscan multar a quienes vendan vapeadores a menores de edad en Rosario
La Ciudad

Buscan multar a quienes vendan vapeadores a menores de edad en Rosario

Corte temporal de tránsito en el puente sobre el río Carcarañá en la exruta 9
La región

Corte temporal de tránsito en el puente sobre el río Carcarañá en la exruta 9

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Pami entrega accesorios gratuitos a jubilados: cuáles son y cómo solicitarlos

Pami entrega accesorios gratuitos a jubilados: cuáles son y cómo solicitarlos

Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila y buscan al conductor

Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila y buscan al conductor

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

Incidentes con All Boys: qué dice el informe arbitral sobre los hinchas de Central

Incidentes con All Boys: qué dice el informe arbitral sobre los hinchas de Central

Cataratas del Iguazú: cierran 40 días la Garganta del Diablo por el riesgo de crecidas de El Niño

Cataratas del Iguazú: cierran 40 días la Garganta del Diablo por el riesgo de crecidas de El Niño

Ovación
Lionel Messi usará una camiseta especial en su partido de despedida de la selección argentina
Ovación

Lionel Messi usará una camiseta especial en su partido de despedida de la selección argentina

Lionel Messi usará una camiseta especial en su partido de despedida de la selección argentina

Lionel Messi usará una camiseta especial en su partido de despedida de la selección argentina

Newells: Solari es la pieza que le faltaba a la sociedad Cóccaro-Mazzantti

Newell's: Solari es la pieza que le faltaba a la sociedad Cóccaro-Mazzantti

Central: el puño sobre la mesa a tiempo de una final, en la que llegará con bajas clave

Central: el puño sobre la mesa a tiempo de una final, en la que llegará con bajas clave

Policiales
Lo acusan de herir a un chico con un rifle de aire comprimido y amenazar a la madre
Policiales

Lo acusan de herir a un chico con un rifle de aire comprimido y amenazar a la madre

La viuda del arquitecto asesinado: Aún estamos totalmente desprotegidos

La viuda del arquitecto asesinado: "Aún estamos totalmente desprotegidos"

Las Flores: hallaron una ametralladora, 117 balas y otras seis armas

Las Flores: hallaron una ametralladora, 117 balas y otras seis armas

Arranca el juicio por los crímenes de un arquitecto y un comisionista baleados en dos asaltos

Arranca el juicio por los crímenes de un arquitecto y un comisionista baleados en dos asaltos

La Ciudad
Buscan multar a quienes vendan vapeadores a menores de edad en Rosario
La Ciudad

Buscan multar a quienes vendan vapeadores a menores de edad en Rosario

El Niño: Rosario extenderá el monitoreo más allá del período crítico pronosticado

El Niño: Rosario extenderá el monitoreo más allá del período crítico pronosticado

Impactante incendio en la planta alta de una casa en la zona sur de Rosario

Impactante incendio en la planta alta de una casa en la zona sur de Rosario

El rosarino que puede cambiar la historia del ACV y otras enfermedades

El rosarino que puede cambiar la historia del ACV y otras enfermedades

Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila y buscan al conductor
La Ciudad

Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila y buscan al conductor

San Lorenzo: coche fúnebre cayó por una barranca y quedó al borde del arroyo
La Región

San Lorenzo: coche fúnebre cayó por una barranca y quedó al borde del arroyo

Condenaron a 18 años de prisión al taxista que mató a un amigo para robarle
Policiales

Condenaron a 18 años de prisión al taxista que mató a un amigo para robarle

El fútbol de Argentina clasificó con el corazón en la boca a las semifinales
Juegos Suramericanos

El fútbol de Argentina clasificó con el corazón en la boca a las semifinales

Murió Carlos Alonso, pintor de una generación clave con Berni y Castagnino
Información General

Murió Carlos Alonso, pintor de una generación clave con Berni y Castagnino

El tiempo en Rosario: martes con menos viento y un poco de sol
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con menos viento y un poco de sol

Purga en la Quinta de Olivos: doce despidos, control militar y una renuncia
Política

Purga en la Quinta de Olivos: doce despidos, control militar y una renuncia

El 71,9 % de los argentinos está endeudado y el crédito se usa para gastos básicos
Economía

El 71,9 % de los argentinos está endeudado y el crédito se usa para gastos básicos

Intento de femicidio en zona norte: detenido por apuñalar a su expareja
Policiales

Intento de femicidio en zona norte: detenido por apuñalar a su expareja

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra
Información General

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

Tras la polémica por el presupuesto renunció el secretario de Discapacidad
Política

Tras la polémica por el presupuesto renunció el secretario de Discapacidad

Banda sorprendió a policía que trabajaba con una app de viajes y le robó el arma
Policiales

Banda sorprendió a policía que trabajaba con una app de viajes y le robó el arma

Cataratas del Iguazú: cierran 40 días la Garganta del Diablo por el riesgo de crecidas de El Niño
Información General

Cataratas del Iguazú: cierran 40 días la Garganta del Diablo por el riesgo de crecidas de El Niño

La actividad metalúrgica cayó 6,1 % y no hubo ningún sector que escapara a la baja
Economía

La actividad metalúrgica cayó 6,1 % y no hubo ningún sector que escapara a la baja

Mas de 135 mil personas visitaron Rosario para los Juegos Suramericanos
La Ciudad

Mas de 135 mil personas visitaron Rosario para los Juegos Suramericanos

Balean una casa de la zona sur, a metros de donde el sábado mataron a un chico
Policiales

Balean una casa de la zona sur, a metros de donde el sábado mataron a un chico

El significado de las flores amarillas, la nueva tradición del 21 de septiembre
Zoom

El significado de las flores amarillas, la nueva tradición del 21 de septiembre

Piden colaboración para esclarecer el brutal crimen de una mujer 
Policiales

Piden colaboración para esclarecer el brutal crimen de una mujer 

Adorni en la Justicia: qué dijo sobre los dólares, las obras y los $43 millones
Política

Adorni en la Justicia: qué dijo sobre los dólares, las obras y los $43 millones

Confirman la agenda de León XIV en la Argentina: qué hará día por día
Información general

Confirman la agenda de León XIV en la Argentina: qué hará día por día