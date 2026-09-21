Asalto a un policía que trabajaba como chofer de app: lo golpearon y le robaron el arma

Fue en la zona norte. El agente tuvo que ser derivado a un sanatorio por una herida cortante en la cabeza. Dos sospechosos fueron detenidos en las inmediaciones

Una banda asalta a un policía que estaba de civil trabajando con una aplicación de viaje

Un policía de civil que trabajaba como chofer de una aplicación de viajes sufrió un violento asalto en manos de varios delincuentes en la zona norte de Rosario. Los ladrones se introdujeron en su vehículo, lo golpearon ferozmente y la sustrajeron dinero, documentación y el arma reglamentaria.

El violento atraco sucedió el domingo alrededor de la 1.40. El agente policial Miguel S. declaró que a esa hora se encontraba trabajando con la aplicación Didi con su automóvil Renault Kangoo, y al arribar a Bahía Blanca y Pasaje Franco, en barrio Industrial, fue sorprendido y abordado por varios delincuentes.

Los ladrones lograron subir al rodado y golpear al policía en la cabeza para robarle dinero, documentación y también su arma reglamentaria. La víctima, según trascendió de fuentes oficiales, sufrió varios traumatismos y una herida cortante en el cuero cabelludo.

Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) acudió al lugar y trasladó al policía herido hacia el Hospital Italiano Sur. El asalto fue registrado por cámaras de video vigilancia públicas y privadas que están en el lugar.

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Agentes del Comando Radioeléctrico montaron un operativo para dar con los ladrones. Según trascendió, dos sospechosos fueron detenidos en las inmediaciones: tenían en su poder un cargador con 15 cartuchos en su interior calibre 9 milímetros, que pertenecerían al arma sustraída al policía.

Las actuaciones por este caso quedaron a cargo de la seccional 12ª.