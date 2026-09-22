Paro docente en las universidades: no hay clases ni en la UNR ni en la UTN

A semanas de la quinta marcha universitaria federal, los docentes realizan este martes un nuevo paro en reclamo de mejoras salariales. "Es una burla el ofrecimiento", sentencian

El paro refleja el malestar de docentes universitarios: los aumentos salariales se encuentran muy por debajo de la inflación acumulada en los últimos años

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales lleva adelante una nueva medida de fuerza en reclamo de una recomposición salarial. La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) y la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (Fagdut) se sumaron al paro, por lo que este martes 22 no se dictarán clases.

"Las paritarias docente y no docente de las universidades nacionales han fracasado una vez más porque el gobierno nacional repitió la propuesta que ya había sido rechazada de plano por todas las organizaciones sindicales", escribieron en el comunicado del Frente Sindical.

La nueva medida de fuerza se suma a la convocatoria a la quinta marcha universitaria federal para el 15 de octubre y a días de protestas en todo el país.

Asimismo, sostuvieron que el 3% que el gobierno impone "está muy lejos de cumplir la cautelar que lo obliga a hacer efectiva el artículo 5 de la ley de financiamiento universitario sobre el que hay que calcular tanto el retraso salarial (33,4%) y la deuda salarial del orden de los cuatro salarios".

"La defensa de la universidad pública con salarios dignos, becas estudiantiles que garanticen ingreso, permanencia y graduación, fondos para sostener las misiones sustantivas -docencia, investigación y extensión- y para hospitales universitarios es lo que nos impulsa a sostener esta larga lucha. Las Malvinas son argentinas y las Universidades Públicas, también", concluyeron.

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UTN Rosario también adhiere al paro

"Sin avance alguno, el gobierno ofreció lo mismo que en la reunión del 1 de septiembre, un aumento del 3% para septiembre y de 3% para octubre, que fue rechazado por todas las agrupaciones de docentes y no docentes", escribieron en el comunicado anunciando su adhesión al paro.

Dicho rechazo derivó en el paro de 48 horas que se llevará a cabo este 18 y 22 de septiembre y que luego tendrá la continuidad con la organización de la quinta marcha universitaria.

"Es una burla el ofrecimiento, ya que se nos está debiendo más de un 31,5%, estamos decepcionados y traicionados. Realmente se dilató esta paritaria, se siguieron alargando los tiempos y no cumplen con la cautelar, con la ley y los gastos de funcionamiento universitario", destacó enfáticamente Daniela Diaz, presidente del gremio de docentes de la UTN Rosario, FAGDUT.