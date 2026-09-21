El fútbol de Argentina clasificó con el corazón en la boca a las semis de los Juegos Suramericanos

En el último minuto consiguió la clasificación, cuando Venezuela le ganaba y lo dejaba afuera. En semis enfrentará a Perú

Ramiro Tulián agradece al cielo. Sacó el tremendo bombazo de afuera del área que se clavó en el ángulo superior izquierdo del arquero de Venezuela y así Argentina pasó a las semis de los Juegos Suramericanos.

Con el último suspiro, cuando el triunfo parcial de Venezuela lo dejaba afuera de la definición, apareció ese magnífico zurdazo de Ramiro Tulián para clavarlo en el ángulo superior izquierdo y desatar la locura en el Coloso. Así Argentina igualó 1 a 1 y ahora se medirá con Perú por la semifinal de los Juegos Suramericanos .

El equipo de Placente lleva un torneo flojo, de dientes apretados y donde no ha podido consolidarse como favorito. Sin embargo, logró el objetivo de pasar a las semifinales. Con el último suspiro.

Y fue el volante ofensivo de Belgrano el que se quedara con todos los flashes, cuando el reloj ya marcaba los 94 minutos y solo faltaba uno del adicional. La tomó en tres cuartos, libre y no dudó. Avanzó unos metros y clavó un tremendo zurdazo que hizo estéril el vuelo del arquero venezolano.

Fue el 1 a 1, porque desde los 37 que Venezuela lo ganaba con el gol de Jesús González. Y desde ahí había mantenido bien la ventaja que lo clasificaba, ya que en la primera fecha había vencido a Uruguay y en la segunda perdido con Paraguay. Y por la diferencia de gol, precisaba la victoria sí o sí.

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Argentina, que le había empezado ganando en el debut a Paraguay, lo terminó perdiendo 2 a 1. Y en el segundo partido sufrió muchísimo para vencer a Uruguay por a 1 a 0 cerca del final.

Parece que el equipo de Placente está moldeado en esas cuestiones de carácter y lo sacó a relucir en el último encuentro clasificatorio, buscando hasta el final y encontrando recompensa.

Un minuto antes, Fernando Closter tuvo el empate pero su cabezazo limpito en un córner desde la izquierda pasó al lado del palo. Parecía que no habría otra chance, pero Tulián la inventó y ahora el miércoles volverá a llenar el Coloso para enfrentar a Perú.

Los otros partidos del fútbol masculino y femenino

Perú derrotó a Panamá 2 a 1 y terminó primero en el grupo por definición olímpica ante Chile, que venció 3 a 2 a Colombia y clasificó segundo.

En el fútbol femenino, donde Argentina no presentó equipo, las semis serán el miércoles en el Jorge Griffa Paraguay vs. Uruguay y Chile vs. Venezuela.