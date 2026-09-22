Ruidazo de trabajadores de Pami Rosario: denuncian el vaciamiento de la obra social

La intersidical entre gremios y jubilados manifestó su preocupación por el desfinanciamiento de Pami, la falta de personal y el recorte de prestaciones

La intersindical que reúne a diversos gremios y jubilados realizó este martes un ruidazo en la puerta del Policlínico Pami II de Rosario en reclamo por el vaciamiento de la obra social, que se traduce en falta de personal, inversiones en infraestructura y recortes en las prestaciones. “Cada vez hay menos servicios propios para los jubilados”, señaló en LT8 Roberto Utrera, secretario adjunto de ATE en Pami Rosario.

Utrera señaló que al tener consultorios sin médicos en Pami, los jubilados son derivados a efectores privados y planteó que no reciben la misma atención. “El personal de planta cada vez es menos. Ahora ingresan trabajadores precarizados que le pagan por hora”, arremetió Utrera.

Según revelaron los gremios, la dirección del Pami local a cargo de Guido Orlandi prometió el ingreso de “entre 10 y 15 enfermeras”, que advierten sólo servirá para “paliar la situación”.

Otra de las problemáticas que deben afrontar los afiliados a Pami Rosario es la falta de prestaciones o profesionales que atiendan sus cuestiones de salud. “Van a sacar turno y no tienen médicos con especialidades. Están aplicando retiros voluntarios y los médicos agarran porque no tienen aumento”, aportó Utrera.

Foto: Prensa ATE Rosario

Mientras se desarrollaba la protesta en Olivé al 1100, Melina Gutiérrez, secretaria general de la junta interna de ATE Rosario, remarcó en LT8 que sin el ingreso de enfermeras quedan 30 camas de internación sin ser atendidas.

Por su parte, Oscar Ullua, secretario general adjunto de la Unión de Trabajadores del Instituto (UTI) explicó en LT8 que el vaciamiento de recurso humano es “una estrategia para no dar una buena prestación y generar malestar al jubilado” y planteó que el problema mayor en el Policlínico de Pami II es la crisis para cubrir las guardias de coronaria y de urgencias “por los bajos honorarios que cobran los profesionales”.

Jubilados que van y vienen

Ullua señaló que UTI y el resto de los gremios corroboró, denunció y recuperó capitas que fueron derivadas, una situación que se repite en efectores de todo el país.

“Las recuperamos y es complicado porque pasa a ser un manoseo hacia los jubilados”, reclamó Ullua y agregó: “El afiliado va a los policlínicos de Pami y se encuentran que no lo pudieron atender porque la cápita la tiene registrada en un efector privado”.

Ullua añadió que la derivación de los pacientes a efectores privados “tiene una tendencia a determinados efectores” que dicen tener más capacidad para recibir a los jubilados como el Hospital Italiano y el Sanatorio Rosendo García.