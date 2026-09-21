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Intento de femicidio en zona norte: un hombre fue detenido por apuñalar a su expareja

La víctima, de 45 años, sufrió múltiples heridas de arma blanca y fue trasladada al Hospital Eva Perón. El agresor fue aprehendido a minutos del hecho

21 de septiembre 2026 · 12:13hs
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Intento de femicidio en zona norte: la víctima fue trasladada al Hospital Eva Perón.

Foto: La Capital / Archivo

Intento de femicidio en zona norte: la víctima fue trasladada al Hospital Eva Perón.

Una mujer de 45 años fue atacada este lunes a la mañana con un arma blanca en una vivienda de la zona norte de Rosario, en un hecho que es investigado como un intento de femicidio. La víctima sufrió múltiples heridas y fue trasladada al Hospital Eva Perón, mientras que su expareja fue aprehendida poco después.

El episodio ocurrió alrededor de las 8.30 en Maciel al 700. Según la información policial, la hija de la víctima alertó que el hombre se había presentado en la vivienda y había atacado a su madre con un elemento cortopunzante.

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Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a la mujer herida. Personal del SIES le brindó las primeras atenciones y constató que presentaba múltiples lesiones de arma blanca, entre ellas heridas en los antebrazos y detrás de una de sus orejas.

Detenido por intento de femicidio

Luego de la agresión, los agentes de la Brigada de Orden Urbano (BOU) y del Comando Radioeléctrico realizaron un operativo para localizar al presunto agresor. El hombre fue encontrado en Huerta Grande al 900, donde quedó aprehendido.

>> Leer más: Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio

El sospechoso fue identificado como Juan Andrés C., de 39 años. Al momento de ser localizado también presentaba lesiones cortantes, por lo que recibió asistencia médica en el lugar.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Anabel Cerutti, quien interviene en el caso caratulado como homicidio en grado de tentativa en un contexto de violencia de género. La víctima permanecía bajo atención médica en el Hospital Eva Perón luego de ser trasladada desde el lugar del ataque.

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