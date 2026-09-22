Hallan en San Pedro el colmillo más largo de un mastodonte de 500 mil años: cuánto mide

Con este hallazgo, el Museo Paleontológico de San Pedro superó su propio récord sobre otro colmillo hallado en 2006.

Un colmillo completo, de tamaño excepcional, perteneciente a un mastodonte (Notiomastodon platensis) que vivió hace unos 500 mil años, fue hallado en San Pedro, provincia de Buenos Aires, por el equipo de expertos del Museo Paleontológico "Fray Manuel de Torres".

Se trata de la defensa o “colmillo” de un ejemplar de dicha especie, el más grande publicado hasta el momento en Sudamérica.

El Grupo Conservacionista de Fósiles del museo presentó la pieza hallada en la Estancia “El Silencio” de la familia Fossatti, en la zona de Bajo del Tala , partido de San Pedro.

Allí existe un sector de barrancas formadas por la acumulación de sedimentos durante el Pleistoceno medio a superior; y fue en una capa de unos 500 mil años de antigüedad, donde se encontró el enorme colmillo.

Cuánto mide el colmillo más grande de mastodonte

El colmillo o "defensa" presenta una notable robustez, según explicaron desde el Museo de San Pedro. Con un diámetro en su base de unos 20 centímetros y un largo total de 2,34 metros, se convirtió en una de las piezas más extraordinarias del patrimonio paleontológico de la región y un ejemplar excepcional dentro del registro sudamericano publicado de los proboscídeos.

La gigantesca defensa perteneció a un ejemplar que habitó la región durante el Pleistoceno medio a superior, se encuentra completa y con grado de preservación muy bueno.

De esa manera, constituye la mayor defensa completa de mastodonte sudamericano documentada hasta hoy, superando incluso una referencia de 1876 vinculada a Florentino Ameghino, que menciona una defensa de 2,05 metros.

Un mastodonte es un gran mamífero prehistórico extinto que pertenece al orden de los proboscídeos y se asemeja a un elefante actual, aunque pertenece a una familia distinta. El nombre viene del griego y significa "diente de pezón", debido a la forma cónica y redondeada de las puntas de sus muelas. Los mastodontes medían entre 2 y 3 metros de altura y pesaban hasta 6 toneladas. Eran un poco más pequeños o similares a los elefantes modernos.

Superó su propio récord

Con este hallazgo, el Museo Paleontológico de San Pedro supera su propio récord, ya que posee en su colección, un colmillo de 2,26 metros de longitud hallado en 2006.

“En ninguno de los países sudamericanos donde está documentado Notiomastodon platensis, incluyendo sus diferentes nombres históricos, existe una defensa documentada de estas características. Solo en Colombia existe mención de una defensa de 1,86 metros de largo; una medida todavía muy inferior a la hallada en San Pedro”, aseguró José Luis Aguilar, Director del museo y uno de los integrantes del equipo que hizo el descubrimiento.