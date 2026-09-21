La actividad metalúrgica cayó 6,1% y no hubo ningún sector que escapara a la baja

La actividad volvió a retroceder en agosto y acumuló una contracción del 5,6% en lo que va del año. En Santa Fe, la producción bajó 4,4% interanual.

La actividad metalúrgica profundizó su retroceso durante agosto y registró una caída interanual del 6,1%, mientras que frente a julio se contrajo 3,9%. El deterioro atravesó a todos los sectores relevados, con bajas de hasta 11,1%, y llevó la utilización de la capacidad instalada a apenas 39,6%, uno de los niveles más bajos de la serie histórica, según el último informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra).

El sector continúa sin encontrar un piso. En los primeros ocho meses de 2026, la producción metalúrgica acumuló una contracción del 5,6%. Santa Fe también cayó, aunque por debajo del promedio nacional.

El dato de agosto volvió a mostrar un escenario generalizado de retracción. Ninguno de los sectores relevados logró escapar de los números negativos y las mayores caídas se registraron en bienes de capital, con un descenso interanual del 11,1%, y fundición, con una baja del 7,9%. En ambos casos, las empresas señalaron como principales dificultades la escasez de pedidos y la debilidad de la demanda.

También retrocedieron carrocerías, remolques y semirremolques (-6,6%), autopartes (-6,4%), otros productos de metal (-4,7%), equipos y aparatos eléctricos (-4,4%) y equipamiento médico (-3,2%). La maquinaria agrícola fue el segmento que mostró la caída más moderada, del 2,7% interanual. Allí, el comportamiento fue dispar: algunas empresas registraron mejoras asociadas a la demanda estacional del agro, mientras que otras enfrentaron menores ventas y pedidos.

El deterioro de la actividad también quedó reflejado en el nivel de utilización de la capacidad instalada, que se ubicó en apenas 39,6%. El indicador cayó 5,2 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado y se mantiene en niveles históricamente bajos, comparables con los registrados durante la salida de la pandemia de 2020.

En otras palabras, seis de cada diez unidades de capacidad productiva permanecen sin utilizar. Para Adimra, el dato refleja el reducido nivel de funcionamiento del aparato productivo y confirma la persistencia del escenario recesivo que atraviesa la industria metalúrgica.

El presidente de la entidad, Elio Del Re, advirtió que “la producción metalúrgica continúa sin mostrar una recuperación significativa” y señaló que el elevado nivel de capacidad ociosa “no permite vislumbrar un horizonte de recuperación”.

El análisis por cadenas de valor profundiza ese diagnóstico. Por segundo mes consecutivo, todas registraron variaciones negativas. Consumo final encabezó las bajas, con un retroceso del 9,6%, seguido por construcción (-8,2%), agrícola (-7,9%), minería (-6,4%), petróleo y gas (-4,4%), energía eléctrica (-3,2%), alimentos y bebidas (-2,6%) y automotriz (-1,1%).

Entre los proveedores metalúrgicos vinculados a esas cadenas, las mayores caídas se observaron en construcción (-9,3%) y consumo final (-8,8%). También retrocedieron los relacionados con el sector agrícola (-6,5%), automotriz (-4,7%), petróleo y gas (-4,5%), alimentos y bebidas (-3,5%), minería (-3,4%) y energía eléctrica (-2,1%).

Santa Fe también cayó

La contracción se extendió a las principales provincias metalúrgicas del país. Entre Ríos registró el descenso más pronunciado, con una baja interanual del 8,8%, seguida por Córdoba (-7,8%) y Buenos Aires (-7,3%). Mendoza presentó la caída más moderada, del 0,8%.

En Santa Fe la actividad metalúrgica cayó 4,4% interanual, un retroceso menor al promedio nacional. Según Adimra, el resultado estuvo explicado por el desempeño negativo de los fabricantes de equipos eléctricos y bienes de capital, aunque ese escenario convivió con aumentos de actividad en algunas empresas vinculadas con la maquinaria agrícola.

El deterioro de la actividad comenzó, además, a trasladarse con mayor claridad a la situación financiera de las empresas. Del Re señaló que el 10,3% de las firmas metalúrgicas registra atrasos en sus obligaciones y planteó la necesidad de generar condiciones para una recuperación sostenida de la inversión, la producción y el nivel de actividad.

Las perspectivas para los próximos meses tampoco muestran todavía un cambio significativo de tendencia. El 68,1% de las empresas consultadas no espera aumentar su producción durante el próximo trimestre. Dentro de ese grupo, el 46,8% prevé que la actividad permanezca sin cambios y otro 21,3% anticipa nuevas caídas.

Si bien un 32% espera incrementar la producción, Adimra aclaró que las mejoras proyectadas son principalmente leves y parten de niveles de actividad muy bajos, por lo que las expectativas todavía son compatibles con la continuidad de un escenario contractivo.

La retracción también impactó sobre el empleo del sector. El nivel de trabajadores de las empresas metalúrgicas cayó 2,5% respecto del mismo mes de 2025 y 0,3% frente a julio.