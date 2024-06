Tras el repudiable comentario de Furia sobre el HIV, Fundación Huésped pidió "romper con la estigmatización"

Qué fue lo que dijo Furia

La desafortunada frase se dio en las últimas horas cuando Furia en diálogo con Emmanuel Vich, se refirió María, la novia de Martín Kú con quién forjó una mala relación durante los pocos días que entró al reality para bancar a su pareja.“Tintu es una gran actriz. Coy, me di cuenta, sé que no podías hablarme pero me di cuenta cómo te trataba y de que a mí no me podías ni ver”, comenzó diciendo la participante también enviándole un mensaje a su hermana que entró a la competencia y luego se retiró.