Todas quieren los labios de la China Suárez: ¿es posible? ¿qué dicen los expertos?

La China Suárez está en el centro de la escena mediática como nunca antes. Su romance con el futbolista Mauro Icardi, ex de Wanda Nara multiplicó su fama en todo el mundo. Su belleza recibe todo tipo de comentarios, en general favorables, pero hay un rasgo muy particular de su rostro que genera tanto admiración como polémica: sus labios carnosos. Así como hay chicas, y no tan chicas, que admiran ese aspecto de la China y quieren tener sus labios, otros la cuestionan. ¿Qué dicen los especialistas en estética sobre el relleno de labios? ¿Qué tipo de técnica le practicaron a la actriz para lucir esa boca voluminosa? ¿Cualquiera puede tener los labios de la novia de Icardi?