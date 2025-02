La China Suárez habló sobre sus supuestos tratamientos estéticos: qué dijo

La China Suárez está en el centro de la escena mediática como nunca antes. Su romance con el futbolista Mauro Icardi, ex de Wanda Nara multiplicó su fama en todo el mundo. Su belleza recibe todo tipo de comentarios, en general favorables y también despierta la inquietud sobre si se hizo o no algún retoque estético, sobre todo en sus carnosos labios.

Aunque dejó abierta la puerta a posibles cambios en el futuro: “En unos años, quizás me ponga si me molesta. Pero no, todavía no me pinché la cara. Lo máximo que me hice fue luz pulsada”, aclaró.