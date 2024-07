"¿Por qué los franceses abuchean a los argentinos con tanta pasión en las Olimpiadas?". El prestigioso diario The New York Times tituló de esa manera un artículo periodístico en el que se dedicó a analizar el fenómeno que se viene registrando desde que comenzaron los Juegos Olímpicos de Paris 2024 . " Algo que ha llamado la atención en esta edición de los Juegos Olímpicos es la manera en que los franceses han abucheado a los argentinos ", sostiene el texto. Y plantea que " existen varias teorías que explican tal resentimiento ".

En una larga nota firmada por el corresponsal deportivo Rory Smith y el corresponsal en América latina James Wagner, se sostiene que en los Juegos Olímpicos suele regir el código implícito de que si el público no tiene nada bueno para decir entonces no debe decir nada. Que la cita deportiva mundial impulsa un buen espíritu deportivo , por lo que burlarse, silbar o abuchear a los atletas que dedicaron muchos años de su vida para especializarse en sus deportes es algo “inaceptable”. Es en este marco que se resalta: "Sin embargo, en lo que respecta a los franceses, parece haber una excepción: cualquiera que vista la combinación albiceleste de Argentina".

The New York Times intentó explicar por qué los franceses odian a los argentinos

"En los primeros días de los Juegos Olímpicos de París, Argentina fue abucheada antes, durante y después de un partido de fútbol masculino en Marsella. Fue abucheada intensamente durante tres días seguidos cada vez que su equipo masculino de rugby 7 apareció en el abarrotado Estadio de Francia. Y fue abucheada cada vez que alguno de sus jugadores de rugby tuvo la insolencia de tocar el balón ", enumera The New York Times. " Su himno fue abucheado una vez más -aunque con un poco menos de intensidad- cuando la selección argentina hizo su debut en el torneo de voleibol masculino en la Arena París Sur el sábado por la noche ", remarca.

Llamativamente, "la hostilidad ha desconcertado a algunos de los rivales del país", sostiene el texto. Cita entonces al jugador australiano de rugby Nicholas Malouf y al representante de Kenia del mismo deporte, Antony Mboya, quienes no terminaron de entender lo que estaba ocurriendo pero claramente sintieron que el público local les demostraba un apoyo extremo debido al rival.

La nueva rivalidad entre Argentina y Francia

"La animadversión está bien definida. Ambas partes han llegado a comprender que a Francia en este momento no le agrada mucho Argentina. Donde los fanáticos difieren es en las causas fundamentales de lo que es, en un sentido deportivo, un fenómeno algo reciente", sostiene el periódico estadounidense.

Según The New York Times, "Francia y Argentina no comparten ninguna antipatía histórica real en el fútbol o el rugby, los dos deportes más tribales que tienen en común. Por tradición, ambos han reservado su enemistad para otras naciones: Argentina para Brasil (e Inglaterra), Francia para Alemania (e Inglaterra)".

rugby seven02.jpeg AP

Continúa el diario: "La explicación argentina es relativamente simple: Francia sigue resentida por su derrota a manos de Argentina en la final de la Copa del Mundo 2022". A la hora de buscar fundamentos, citan al jugador de rugby argentino Marcos Moneta, con su frase: “Tal vez Lionel Messi los lastimó”. Y también a su entrenador, Santiago Gómez Cora, quien evaluó: “Es una parte del folklore del fútbol que se ha trasladado al rugby”.

Por qué los franceses abuchean a los argentinos

¿Cuál es la explicación de Francia? "Es un poco más compleja", según el artículo publicado. En diálogo con The New York Times, un aficionado francés que fue al Estadio de Francia a ver rugby "mencionó un par de peleas específicas del rugby -el resentimiento persistente por la competencia en varias disciplinas del deporte y el arresto de dos jugadores franceses en Argentina acusados de agresión sexual-, pero también habló de un detonante más reciente y notorio. Hace unas semanas, después de que la selección argentina ganó la Copa América de fútbol en Estados Unidos, los jugadores del equipo fueron captados en una emisión en directo entonando una canción despectiva sobre los jugadores de Francia, que incluía letras racistas y transfóbicas".

rugby seven01.jpeg AP

>> Leer más: Juegos Olímpicos: Simone Biles hace historia al cosechar su quinta medalla de oro

Muchos, entonces, adjudican los abucheos del público francés al video de Enzo Fernández, quien se disculpó públicamente después de ser criticado. El diario remarca que las autoridades del fútbol francés han presentado una denuncia legal por “comentarios racistas y discriminatorios inaceptables”, pero recuerda que la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, insistió en que Francia no estaba en posición de criticar a Argentina por cuestiones raciales, dada su historia “colonialista”.

Hacia el final del artículo, The New York Times pone paños fríos y relativiza la enemistad. "Incluso los fanáticos franceses admiten que hay un ligero elemento teatral. “No es un odio real”, aseguró du Pradel, el aficionado francés. “Si viera a un argentino ahora, me tomaría una cerveza con él”. Sin embargo, la indignación por la canción no es fingida. Por eso, dijo, “los van a abuchear en todas partes”, concluye.