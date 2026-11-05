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Tarjeta Alimentar de Anses: cuánto se cobra en noviembre

Esta prestación está destinada a cubrir los gastos de la canasta básica y se suma al cobro de otros bonos de Anses. Cuál es su monto en noviembre

5 de noviembre 2026 · 13:15hs
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La Tarjeta Alimentar de Anses se entrega mensualmente a familias que cumplan con ciertos requisitos

La Tarjeta Alimentar de Anses se entrega mensualmente a familias que cumplan con ciertos requisitos

Con el objetivo de reforzar los ingresos de las familias, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó, para un grupo de beneficiarios, un bono para el penúltimo mes del año de alrededor de $80.000. Este corresponde a la Tarjeta Alimentar y se complementará con otros incentivos económicos.

La Tarjeta Alimentar es un instrumento que entrega el Estado nacional para que todos los grupos familiares puedan acceder a la canasta básica alimentaria. Es por esto que está destinada a la compra de alimentos por parte de los sectores más vulnerables.

Para acceder a este beneficio es necesario estar anotado en el Programa de Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo. El bono se deposita en la cuenta del progenitor que figure anotado en este subsidio.

>>Leer más: Pagos de Ansés en noviembre: de cuánto será el aumento de AUH

Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar

Los requisitos para cobrar la Tarjeta Alimentar son varios. Esta le corresponde a:

  • Quienes cobren la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años inclusive
  • Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social
  • Personas con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad
  • Titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos

Cuáles son los montos de la Tarjeta Alimentar

Los montos a cobrar en términos de la Tarjeta Alimentar varían dependiendo el caso. En noviembre el valor de la tarjeta alimentar se mantuvo congelado. Es así que los bonos se mantienen de la siguiente manera, en función de la condición de cada beneficiario:

  • Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $72.250
  • Familias con un hijo: $72.250
  • Familias con dos hijos: $113.299
  • Familias con tres o más hijos: $149.425.

>>Leer más: Cronograma de Ansés : cuáles son las fechas de pago en noviembre

Cómo se accede a la Tarjeta Alimentar

El cobro del bono es automático para aquellas personas ya inscriptas en los programas del gobierno detallados anteriormente. No se necesita realizar ningún trámite. La prestación alimentaria se deposita en la misma cuenta y fecha en que se cobra la prestación.

Por eso es importante mantener los datos personales, familiares y de contacto actualizados en Anses. Para consultarlos o modificarlos, se puede ingresar a la página web oficial de Anses y en la sección “Mi Anses” seleccionar “Información personal”. Para ingresar a “Mi anses” se le pedirá al usuario su CUIL y su Clave de la Seguridad Social.

Para consultar la fecha de cobro se puede visitar el calendario de pagos que figura en la página web oficial de Anses, o bien ingresando en “Mi Anses”, en la sección Hijos > Mis Asignaciones con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

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