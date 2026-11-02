Cronograma de Ansés : cuáles son las fechas de pago en noviembre

El organismo dio a conocer los aumentos y fechas de pago para el penúltimo mes del año. Toda la información relevante, en esta nota

Ya se conoce el calendario de pagos de las jubilaciones de Anses

Con el penúltimo mes del año ya llegando iniciado, muchas personas comienzan a preguntarse cuánto cobrarán en noviembre y qué día específico encontrarán en sus cuentas los pagos por parte de Ansés. Afortunadamente, el organismo se encargó de difundir toda la información pertinente al pago de haberes y prestaciones, para que los beneficiarios puedan organizar sus finanzas.

En primer lugar, es importante saber que los jubilados y pensionados recibirán este mes un incremento del 1,9%, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. El porcentaje replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre de 2026 , difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Así, el haber mínimo para los jubilados pasará de los $435.748 de octubre a los $444.027 en noviembre , sin contar el bono de 70.000 pesos que se otorga a las jubilaciones mínimas. Sostenido sin modificaciones, el bono hará que la jubilación mínima total llegue a $514.158 en noviembre. Cabe recordar que quienes cobren haberes superiores a la mínima pero inferiores al piso de $514.158 recibirán un bono proporcional , hasta alcanzar ese monto total.

En cuanto a las demás prestaciones de Ansés, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) registrará un haber de $355.222 como base , que con el bono llegará a $425.222 mientras que la PNC por Invalidez y Vejez ubicará su haber base en $310.819, totalizando $380.819 con el refuerzo. Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzará los $159.563 por hijo. Mientras tanto, la Asignación por hijo con discapacidad llegará a $519.551.

>>Leer más: Pagos de Ansés en noviembre: de cuánto es el aumento

Cronograma de pagos de Ansés para noviembre: qué pasa con los feriados

En función de los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina, el calendario de pagos de noviembre de Anses se verá afectado. Es que entre los feriados y el Día del Trabajador Bancario, los bancos permanecerán 5 días cerrados.

El cierre comenzará el 6 de noviembre con el Día del Trabajador Bancario y luego del fin de semana seguirá con los feriados por la visita papal: el lunes 9 de noviembre será feriado nacional mientras que el martes 10 el día festivo alcanzará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Córdoba, y el miércoles 11 será feriado en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, el Banco Central dispuso un feriado bancario para el martes 10 en todo el país.

Es por esto que, en noviembre, los pagos de Anses comenzarán el día 11. Al igual que todos los meses, el pago se organizará en función del último número del documento de los beneficiarios.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: 12 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre.

DNI terminados en 5: 16 de noviembre.

DNI terminados en 6: 17 de noviembre.

DNI terminados en 7: 18 de noviembre.

DNI terminados en 8: 19 de noviembre.

DNI terminados en 9: 20 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre.

>>Leer más: Ansés otorga hasta $390 mil a un grupo de beneficiarios

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre.

Asignación Universal por Hijo (AUH):