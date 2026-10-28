Cómo crear o recuperar la Clave de Seguridad Social de Anses Una nueva función, disponible en la app, permite crear o recuperar la contraseña de forma rápida y segura. Cómo funciona 28 de octubre 2026 · 14:08hs

Anses habilitó la gestión de contraseñas mediante datos biométricos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilitó la posibilidad de gestionar contraseñas mediante los datos biométricos. Esto quiere decir que los usuarios pueden confirmar su identidad en la aplicación móvil “Mi Anses” a través del reconocimiento facial y el escaneo del DNI.

Quienes olvidaron sus contraseñas y quieren recuperarla de forma rápida y sencilla, pueden utilizar el reconocimiento facial. Incluso, quienes aún no cuentan con una contraseña también pueden crearla con con sus datos biométricos. Para esto necesitan contar con su DNI físico a mano y seguir algunos pasos.

Esta herramienta se constituye como una nueva instancia de seguridad a la hora de acceder a la cuenta. Se trata de un avance que ayuda a evitar accesos no autorizados o fraudes. El sistema mismo se encarga de entrecruzar la información biométrica del usuario con la base de datos del RENAPER.

Cómo crear la Clave de Seguridad Social con biometría facial Los usuarios deben seguir una serie de pasos para habilitar la biometría facial: Ingresar a la app móvil y seleccionar la opción "Crear Clave". Colocar el número de CUIL y escanear el código de barras o QR de la última versión del DNI físico (frente y dorso, según corresponda). Realizar el reconocimiento facial utilizando la cámara del teléfono celular. Crear y confirmar la nueva clave de acceso.