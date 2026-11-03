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Pagos de Ansés en noviembre: de cuánto será el aumento de AUH

El organismo confirmó los montos actualizados de la Asignación Universal por Hijo para el penúltimo mes del año. De cuánto es el incremento y las fechas de cobro

3 de noviembre 2026 · 12:30hs
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Anses confirmó el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para noviembre

Anses confirmó el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para noviembre

Con el comienzo del penúltimo mes del año, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se preguntan cuánto cobrarán en noviembre y qué día específico encontrarán en sus cuentas los pagos por parte de Ansés. Por su parte, el organismo se encargó de difundir toda la información pertinente al pago de haberes de noviembre.

Los beneficiarios de AUH recibirán un aumento del 1,9% en el mes de noviembre, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. El porcentaje replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre de 2026, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con este incremento, los haberes de la AUH alcanzarán los $159.563 por hijo. De todas maneras, cabe aclarar que el organismo abona únicamente el 80% del beneficio ($127.650), ya que el 20% restante se mantiene retenido hasta que los titulares presenten la Libreta AUH con los datos de salud, vacunación y escolaridad completos.

>> Leer más: Ansés: cómo presentar online la libreta de AUH

Cuándo se cobra AUH en noviembre

Ansés también compartió las fechas en las que los beneficiarios recibirán el pago de los haberes en sus cuentas. El cronograma, como siempre, se organiza en función del último dígito del Documento Nacional de Identidad. Este mes, el pago se ve afectado por los feriados, por lo que conviene revisar las fechas dispuestas por el organismo.

  • DNI terminados en 0: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 1: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 2: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 3: 16 de noviembre.
  • DNI terminados en 4: 17 de noviembre.
  • DNI terminados en 5: 18 de noviembre.
  • DNI terminados en 6: 19 de noviembre.
  • DNI terminados en 7: 20 de noviembre.
  • DNI terminados en 8: 24 de noviembre.
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

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