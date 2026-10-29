La Capital | Información General | Ansés

Ansés oficializó el bono de $70 mil para noviembre

El refuerzo extraordinario está destinado a distintos grupos de beneficiarios y se cobra junto con los haberes de cada mes

29 de octubre 2026 · 14:21hs
Google Seguir a La Capital en Google
El bono extraordinario de Anses está dirigido a los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo

El bono extraordinario de Anses está dirigido a los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo

A través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el gobierno confirmó que continúa pagando un bono dirigido a los beneficiarios con menores ingresos. Destinado a reforzar económicamente los haberes de los titulares, el bono equivale a $70 mil, valor que mantiene desde marzo de 2024.

Este refuerzo extraordinario se acredita junto con los haberes de cada mes pero no le llega a todos los jubilados y pensionados de la misma manera. Así, quienes perciben el haber mínimo reciben el monto completo ($70 mil), mientras que aquellos que superan la mínima pueden acceder a una suma proporcional.

>>Leer más: Cómo crear o recuperar la Clave de Seguridad Social de Anses

A quiénes les corresponde el bono de $70 mil

Según dispone el Decreto 523/2025 del Boletín Oficial, el bono previsional será otorgado a:

  • Jubilados y pensionados del SIPA que perciben el haber mínimo.
  • Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • Los beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables de Anses.

>>Leer más: Ansés otorga hasta $390 mil a un grupo de beneficiarios

Cómo funciona el bono de $70 mil en noviembre

El bono se encuentra reservado únicamente para quienes perciben los haberes mínimos y forman parte de alguno de los grupos mencionados anteriormente. Este refuerzo extraordinario se deposita directamente junto con los haberes del mes.

En noviembre, el tope máximo es de $514.158. Por esto, quienes cobran la mínima, equivalente a $444.158, reciben el bono completo de $70 mil. Por su parte, quienes cobran más de la mínima pero no alcanzan los $514.158, cobran el monto restante para llegar a ese valor. Por ejemplo, quienes cobran $450.000 reciben un bono de $64.158.

El cálculo busca que el ingreso total del beneficiario no supere los $514.158. Por eso, quienes cobren directamente ese monto o un haber superior, no tienen acceso al bono.

Anses siempre toma como referencia el haber mensual y el límite fijado para cada mes, por lo que va variando conforme aumentan las jubilaciones.

Jubilaciones y pensiones en noviembre

Los beneficiarios de Anses reciben un aumento del 1,9% en el mes de noviembre, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. El porcentaje replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre de 2026, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Así, la jubilación mínima en agosto equivale a $444.158, valor que asciende a $514.158 si se le suma el bono de $70 mil.

Noticias relacionadas
En octubre, un grupo de beneficiarios puede cobrar una ayuda económica por parte de Anses

Ansés otorga hasta $390 mil a un grupo de beneficiarios

La Puam de Anses se cobra mes a mes junto a las demás prestaciones

Puam de Ansés: cómo funciona y cuánto se cobra

Anses actualizó los topes para acceder a la PNC por discapacidad en octubre

Anses actualizó los topes para acceder a la pensión por discapacidad: quiénes quedan afuera

Anses ofrece un beneficio económico para quienes contraen  matrimonio

Asignación por Matrimonio de Ansés: quiénes pueden acceder y cuánto se paga

Las más leídas

El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, llegó a Pujato al velorio de la madre de Scaloni

El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, llegó a Pujato al velorio de la madre de Scaloni

Quini 6: un solo apostador ganó en la Revancha y se lleva 1.080 millones de pesos

Quini 6: un solo apostador ganó en la Revancha y se lleva 1.080 millones de pesos

Mandó a balear su casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta

Mandó a balear su casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta

Duras negociaciones en el Concejo para legalizar hoy Uber y DiDi

Duras negociaciones en el Concejo para legalizar hoy Uber y DiDi

Lo último

Quini 6: un apostador de Bosques, provincia de Buenos Aires, se llevó más de $1.080 millones en la Revancha

Quini 6: un apostador de Bosques, provincia de Buenos Aires, se llevó más de $1.080 millones en la Revancha

Por obras, el Heca cerrará sus quirófanos transitoriamente por 48 horas

Por obras, el Heca cerrará sus quirófanos transitoriamente por 48 horas

Malas noticias en Central, que informó sobre una lesión de Giovanni Cantizano

Malas noticias en Central, que informó sobre una lesión de Giovanni Cantizano

Robo de celulares en Rosario: nueve detenidos y una trama de arrebatos, reventa y denuncias falsas

Once allanamientos en la zona oeste permitieron secuestrar 26 teléfonos y vehículos. Investigan una organización que habría presentado falsas denuncias para recuperar las motos usadas en los robos.

Robo de celulares en Rosario: nueve detenidos y una trama de arrebatos, reventa y denuncias falsas
La AFA cambia otra vez el torneo: adiós a las zonas, todos contra todos y rechazo de River
Ovación

La AFA cambia otra vez el torneo: adiós a las zonas, todos contra todos y rechazo de River

Por obras, el Heca cerrará sus quirófanos transitoriamente por 48 horas
La Ciudad

Por obras, el Heca cerrará sus quirófanos transitoriamente por 48 horas

Gastón Salmain fue destituido como juez federal de Rosario
Política

Gastón Salmain fue destituido como juez federal de Rosario

Quiénes son y qué hacen los Jóvenes Destacados de Santa Fe 2026
Salud

Quiénes son y qué hacen los Jóvenes Destacados de Santa Fe 2026

Gremios docentes de Rosario se suman a un paro nacional este jueves por un femicidio
La Ciudad

Gremios docentes de Rosario se suman a un paro nacional este jueves por un femicidio

Las más leídas
El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, llegó a Pujato al velorio de la madre de Scaloni

El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, llegó a Pujato al velorio de la madre de Scaloni

Quini 6: un solo apostador ganó en la Revancha y se lleva 1.080 millones de pesos

Quini 6: un solo apostador ganó en la Revancha y se lleva 1.080 millones de pesos

Mandó a balear su casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta

Mandó a balear su casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta

Duras negociaciones en el Concejo para legalizar hoy Uber y DiDi

Duras negociaciones en el Concejo para legalizar hoy Uber y DiDi

Gremios docentes de Rosario se suman a un paro nacional este jueves por un femicidio

Gremios docentes de Rosario se suman a un paro nacional este jueves por un femicidio

Ovación
La AFA cambia otra vez el torneo: adiós a las zonas, todos contra todos y rechazo de River
Ovación

La AFA cambia otra vez el torneo: adiós a las zonas, todos contra todos y rechazo de River

La AFA cambia otra vez el torneo: adiós a las zonas, todos contra todos y rechazo de River

La AFA cambia otra vez el torneo: adiós a las zonas, todos contra todos y rechazo de River

Newells: Kudelka buscará la clasificación con una zaga inédita ante Unión

Newell's: Kudelka buscará la clasificación con una zaga inédita ante Unión

Sarmiento vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Sarmiento vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Policiales
Robo de celulares en Rosario: nueve detenidos y una trama de arrebatos, reventa y denuncias falsas
Policiales

Robo de celulares en Rosario: nueve detenidos y una trama de arrebatos, reventa y denuncias falsas

Le robaron la bicicleta y terminó internado por una puñalada en el abdomen

Le robaron la bicicleta y terminó internado por una puñalada en el abdomen

Robo relámpago en una panadería ubicada a metros del Paseo del Siglo

Robo relámpago en una panadería ubicada a metros del Paseo del Siglo

Mandó a balear su casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta

Mandó a balear su casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta

La Ciudad
Por obras, el Heca cerrará sus quirófanos transitoriamente por 48 horas
La Ciudad

Por obras, el Heca cerrará sus quirófanos transitoriamente por 48 horas

El rosarino que cantará ante León XIV: Que cuente con nosotros para trabajar por la paz

El rosarino que cantará ante León XIV: "Que cuente con nosotros para trabajar por la paz"

Procesaron a la partera Dolly por la primera denuncia sobre un bebé apropiado

Procesaron a la partera Dolly por la primera denuncia sobre un bebé apropiado

Demoran a taxista ebrio porque intentó coimear a la policía en el control

Demoran a taxista ebrio porque intentó coimear a la policía en el control

Quini 6: un solo apostador ganó en la Revancha y se lleva 1.080 millones de pesos
Información General

Quini 6: un solo apostador ganó en la Revancha y se lleva 1.080 millones de pesos

Mandó a balear su casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta
Policiales

Mandó a balear su casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta

El río crece frente a Rosario: prevén que suba medio metro en dos semanas
La Ciudad

El río crece frente a Rosario: prevén que suba medio metro en dos semanas

Cuatro femicidios en 17 días, dos víctimas rosarinas y un paro nacional de trabajadoras sexuales sin precedentes
Información General

Cuatro femicidios en 17 días, dos víctimas rosarinas y un paro nacional de trabajadoras sexuales sin precedentes

Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título
Ovación

Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

La AFA adelanta la última fecha del torneo por la visita del Papa León XIV al país
Ovación

La AFA adelanta la última fecha del torneo por la visita del Papa León XIV al país

El tiempo en Rosario: se anticipa un jueves con probabilidad de tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se anticipa un jueves con probabilidad de tormentas

Condenan a un barra de Newells por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central
Policiales

Condenan a un barra de Newell's por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central

Al menos un argentino murió en el accidente ferroviario en España y otro permanece desaparecido
El Mundo

Al menos un argentino murió en el accidente ferroviario en España y otro permanece desaparecido

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia
La Ciudad

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

Horacio Pagani destrozó a River por presionar a los árbitros: el antecedente de una maniobra contra Central
Ovación

Horacio Pagani destrozó a River por presionar a los árbitros: el antecedente de una maniobra contra Central

Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video
Policiales

Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video

Tragedia en España: al menos 68 muertos tras el choque de dos trenes
El Mundo

Tragedia en España: al menos 68 muertos tras el choque de dos trenes

El Niño: vecinos reclamarán por obras en Empalme Graneros
La Ciudad

El Niño: vecinos reclamarán por obras en Empalme Graneros

El gobierno nacional envió pliegos de cinco jueces federales para Santa Fe: ¿quiénes son?
Política

El gobierno nacional envió pliegos de cinco jueces federales para Santa Fe: ¿quiénes son?

Expo Rigi: los detalles de dos apuestas políticas distintas y complementarias

Por Facundo Borrego
Política

Expo Rigi: los detalles de dos apuestas políticas distintas y complementarias

Murió la mamá de Lionel Scaloni
Ovación

Murió la mamá de Lionel Scaloni

Reformas en seguridad: Pullaro mandó a los opositores a estudiar la Constitución
Política

Reformas en seguridad: Pullaro mandó a los opositores a estudiar la Constitución

Rosario se prepara para Colectividades: ya arman las carpas en el parque a la Bandera
La Ciudad

Rosario se prepara para Colectividades: ya arman las carpas en el parque a la Bandera

El gobierno nacional disolvió la obra social de las Fuerzas Armadas: qué sucederá en Rosario
La ciudad

El gobierno nacional disolvió la obra social de las Fuerzas Armadas: qué sucederá en Rosario