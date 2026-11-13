Simulaban ser un juez de la Corte Suprema nacional para extorsionar a familiares de presos

La Justicia Federal juzgará a cuatro reclusos que pedían dinero o realizaban transacciones comerciales desde una prisión en Jujuy

Un inédito ardid fue usado por cuatro reclusos que decían ser, individualmente, el juez e integrante de la Corte Suprema de la Nacion Horacio Rosatti . Un fiscal federal pidió la elevación a juicio oral para todos los implicados , que están alojados en un penal de Jujuy y que cometieron una serie de estafas telefónicas con el argumento de que quien se comunicaba era el propio ministro de la Corte.

El grupo utilizaba teléfonos celulares y distintas líneas telefónicas para presentarse como el magistrado, invocar su condición de presidente de la Corte Suprema y requerir a dependencias policiales, penitenciarías y fuerzas de seguridad información sobre personas detenidas . Con esos datos, contactaban a sus familiares y les exigían transferencias de dinero bajo el argumento de que debían pagar una fianza para obtener la libertad de sus allegados.

El fiscal federal Franco Picardi solicitó la elevación a juicio contra los cuatro detenidos, que se encuentran alojados en el establecimiento penitenciario N° 7 de Jujuy. Los imputados permanecen detenidos y registran condenas por otros delitos , como robo, violación de domicilio, hurtos, tentativa de homicidio y homicidio simple.

La investigación estableció que la organización funcionó, al menos, desde noviembre de 2024 hasta el 30 de octubre de 2025 , con base en el establecimiento penitenciario mencionado, ubicado en el barrio Alto Comedero de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

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En otros episodios, también emplearon el nombre del magistrado para simular la representación de empresas privadas y anunciar falsos premios, como vehículos o servicios de telefonía satelital, a cambio de pagos por supuestos gastos administrativos. La operatoria se apoyaba en una estructura de comunicaciones y cuentas bancarias de terceros.

Para dar credibilidad a los llamados, los perfiles de WhatsApp exhibían fotografías del propio Rosatti o de edificios judiciales y se identificaban con denominaciones como “Corte Suprema de Justicia”. También utilizaban alias de transferencias que aparentaban pertenecer a organismos oficiales.