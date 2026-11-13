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Simulaban ser un juez de la Corte Suprema nacional para extorsionar a familiares de presos

La Justicia Federal juzgará a cuatro reclusos que pedían dinero o realizaban transacciones comerciales desde una prisión en Jujuy

13 de noviembre 2026 · 20:00hs
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El establecimiento penitenciario Nº 7 de Jujuy

El establecimiento penitenciario Nº 7 de Jujuy, donde se alojan los presos que realizaban extorsiones.

Un inédito ardid fue usado por cuatro reclusos que decían ser, individualmente, el juez e integrante de la Corte Suprema de la Nacion Horacio Rosatti. Un fiscal federal pidió la elevación a juicio oral para todos los implicados, que están alojados en un penal de Jujuy y que cometieron una serie de estafas telefónicas con el argumento de que quien se comunicaba era el propio ministro de la Corte.

El grupo utilizaba teléfonos celulares y distintas líneas telefónicas para presentarse como el magistrado, invocar su condición de presidente de la Corte Suprema y requerir a dependencias policiales, penitenciarías y fuerzas de seguridad información sobre personas detenidas. Con esos datos, contactaban a sus familiares y les exigían transferencias de dinero bajo el argumento de que debían pagar una fianza para obtener la libertad de sus allegados.

El fiscal federal Franco Picardi solicitó la elevación a juicio contra los cuatro detenidos, que se encuentran alojados en el establecimiento penitenciario N° 7 de Jujuy. Los imputados permanecen detenidos y registran condenas por otros delitos, como robo, violación de domicilio, hurtos, tentativa de homicidio y homicidio simple.

Los simuladores

La investigación estableció que la organización funcionó, al menos, desde noviembre de 2024 hasta el 30 de octubre de 2025, con base en el establecimiento penitenciario mencionado, ubicado en el barrio Alto Comedero de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

>> Leer más: Estafas desde prisión: "Usted debe devolver lo que no es suyo"

En otros episodios, también emplearon el nombre del magistrado para simular la representación de empresas privadas y anunciar falsos premios, como vehículos o servicios de telefonía satelital, a cambio de pagos por supuestos gastos administrativos. La operatoria se apoyaba en una estructura de comunicaciones y cuentas bancarias de terceros.

Para dar credibilidad a los llamados, los perfiles de WhatsApp exhibían fotografías del propio Rosatti o de edificios judiciales y se identificaban con denominaciones como “Corte Suprema de Justicia”. También utilizaban alias de transferencias que aparentaban pertenecer a organismos oficiales.

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